Как приготовить винегрет быстрее и не разварить овощи: делюсь секретом

Приготовление винегрета часто растягивается из-за овощей: сначала они долго варятся целиком, потом остывают, и только после этого их можно почистить и нарезать. Картофель и морковь удобнее сразу превратить в небольшие кубики. Они сварятся быстрее, а нарезать скользкие тёплые картофелины уже не придётся.
Свёклу приготовим отдельно в микроволновке, чтобы обойтись без долгой варки. В салате останутся привычные солёные огурцы, зелёный горошек и немного лука, а в заправку добавим горчицу. Важно только не переварить мелкую нарезку и дать овощам остыть до смешивания. Ниже есть точный порядок, который помогает за этим уследить.
- Полное время: 60–75 минут, включая остывание; зависит от свёклы и мощности микроволновки
- Активное приготовление: около 25 минут
- Порции: 4–6, выход около 1,1 кг
- Сложность: легко
Что меняется в приготовлении
Морковь кладут в воду первой, картофель добавляют через пять минут. Так проще довести оба овоща до мягкости и вовремя слить воду. Сильное кипение здесь мешает: оно разбивает края картофельных кубиков, пока середина ещё готовится.
Для этого способа подойдёт картофель, который держит форму после варки. Если на упаковке указано назначение, выбирайте для салатов или варки. Рассыпчатый картофель для пюре лучше оставить для другого блюда. Свёклу возьмите небольшую, примерно одинакового размера: крупная готовится дольше и может подсохнуть снаружи.
Ингредиенты
Овощная основа
- Свёкла: 2 небольшие, общим весом 300–350 г.
- Картофель: 300 г после очистки.
- Морковь: 150 г после очистки.
Заранее приготовьте кастрюлю на 2–3 литра, дуршлаг, широкую тарелку или поднос и посуду для микроволновки с подходящей крышкой.
Огурцы, горошек и лук
- Солёные огурцы: 150 г.
- Консервированный зелёный горошек: 150 г без жидкости.
- Репчатый лук: 40 г, примерно половина небольшой луковицы.
Подойдут и маринованные огурцы. С ними заправку лучше сначала попробовать без уксуса и добавить его только при необходимости.
Заправка
- Подсолнечное масло: 3 ст. ложки, 45 мл.
- Яблочный уксус 6%: 2 ч. ложки, 10 мл.
- Готовая неострая горчица: 1 ч. ложка.
- Соль: ½ ч. ложки в воду для варки, затем по вкусу.
- Чёрный перец: небольшая щепотка.
Нерафинированное масло даст привычный аромат семечек. Если он не нравится, берите рафинированное. Одну столовую ложку масла пока отставьте: она понадобится для свёклы.
Как приготовить
1. Поставьте свёклу в микроволновку
Свёклу вымойте щёткой, проколите кожицу вилкой в нескольких местах. Положите в подходящую для микроволновки посуду, налейте на дно 3–4 ст. ложки воды и прикройте крышкой с выходом для пара. Готовьте при 800–900 Вт сначала 10 минут, перевернув в середине.
Проверьте середину шпажкой. Если она твёрдая, добавляйте по 2 минуты; обычно двум небольшим свёклам требуется 12–18 минут. Затем оставьте под крышкой на 5 минут. Открывайте осторожно, от себя: внутри горячий пар. Пока свёкла готовится, займитесь остальными овощами.
2. Нарежьте сырые картофель и морковь
Очищенные картофель и морковь нарежьте кубиками со стороной 1–1,2 см. Старайтесь делать их одинаковыми: крупные кусочки будут оставаться твёрдыми, когда мелкие уже пора вынимать.
Поставьте кипятиться около литра воды. Картофель до закладки держите в отдельной миске с холодной водой, чтобы он не темнел, затем слейте её. Морковь и картофель пока не смешивайте.
3. Сварите кубики при слабом кипении
Добавьте в кипящую воду половину чайной ложки соли и морковь. Через 5 минут положите картофель. После повторного закипания убавьте нагрев: вода должна лишь слегка побулькивать.
Картофель начинайте проверять через 7 минут. Обычно ему нужно 8–12 минут, но ориентируйтесь на середину кубика: нож входит легко, а сам кусочек не распадается. Проверьте и морковь. Если один овощ готов раньше, выньте его шумовкой, оставив второй довариться.
4. Слейте воду и остудите овощи
Откиньте картофель с морковью на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. Затем разложите их тонким слоем на широкой тарелке или подносе. В глубокой миске середина ещё долго остаётся горячей.
Свёклу переложите на отдельную тарелку. Когда её можно будет держать, очистите и разрежьте пополам, чтобы ускорить остывание. Как только овощи перестанут активно парить, уберите их в холодильник на 15–20 минут. Перед смешиванием они должны быть прохладными.
5. Подготовьте добавки и нарежьте свёклу
С горошка тщательно слейте жидкость. Огурцы нарежьте примерно такими же кубиками, как картофель. Если они очень сочные, дайте нарезке несколько минут полежать в сите. Лук порубите мелко.
Остывшую свёклу нарежьте кубиками и оставьте в отдельной миске. Если лук слишком резкий, его можно промыть холодной водой в мелком сите, затем хорошо обсушить.
6. Смешайте горчичную заправку
Если огурцы маринованные, возьмите сначала одну чайную ложку уксуса вместо двух или обойдитесь без него. Размешайте горчицу с уксусом и чёрным перцем. Влейте две столовые ложки масла и взбейте вилкой до однородности. С солью пока не спешите: огурцы уже солёные, а овощи варились в подсоленной воде.
Попробуйте заправку. Она должна быть заметно ярче по вкусу, чем готовый салат: картофель и свёкла смягчат кислоту и горчицу. Оставшийся уксус при необходимости добавьте после смешивания.
7. Соберите винегрет
Сначала перемешайте свёклу с оставшейся столовой ложкой масла. В большой миске соедините картофель, морковь, огурцы, горошек и лук. Добавьте заправку, а затем свёклу.
Перемешайте широкой ложкой несколькими движениями снизу вверх, стараясь не размять картофель. Попробуйте и при необходимости досолите. Масло не помешает свёкле со временем окрасить остальные овощи, но аккуратное смешивание поможет сохранить целые кубики. Винегрет уже можно подават
Чаще всего лишняя жидкость попадает в салат вместе с горошком, сочными огурцами или плохо обсушенными варёными овощами. Не пытайтесь исправить это дополнительным маслом. Лучше дать каждому продукту стечь ещё до смешивания. Другая частая причина неаккуратного вида: горячий картофель и слишком усердное перемешивание. Мягкие края легко превращаются в пюре и покрывают остальные овощи. Помогают умеренное кипение, проверка готовности пораньше и остывание на широкой тарелке. Вместо половины огурцов можно взять 75 г отжатой квашеной капусты. Нарежьте длинные полоски покороче и обязательно попробуйте салат до добавления уксуса. Любителям более сытного винегрета подойдёт варёная или консервированная фасоль вместо горошка, в том же количестве. Если микроволновки нет, используйте готовую отварную свёклу без уксуса и других добавок. Можно сварить её заранее привычным способом: приём с нарезкой картофеля и моркови всё равно сократит работу в день приготовления. Винегрет хорош с ржаным хлебом, запечённой рыбой или котлетами. Для простой подачи хватит неглубокой миски: в ней видны овощи, и салат удобно накладывать, не утрамбовывая. Если готовите его как самостоятельный обед, подайте рядом фасоль или немного рыбы. Слишком солёные дополнения лучше оставить в отдельной тарелке, чтобы каждый выбрал количество сам. Готовый салат уберите в закрытом контейнере в холодильник при температуре не выше +4 °C. Лучше приготовить столько, сколько съедите за день-два: постепенно огурцы выделяют жидкость, а свёкла окрашивает всю смесь. Не оставляйте винегрет и варёные овощи при комнатной температуре дольше двух часов суммарно, в том числе во время подготовки и подачи. Если делаете салат заранее, держите овощи, огурцы и заправку раздельно и соедините перед едой. Нарезка перед варкой особенно удобна для небольшой порции винегрета: овощи быстрее доходят до готовности, а чистить и нарезать их удобно ещё сырыми. Главное, не уходить далеко от кастрюли в последние минуты. Мелкие кубики требуют внимания, зато долго ждать их не придётся. Когда порядок приготовления уже понятен, состав легко подстроить под свой вкус: оставить привычное сочетание овощей, добавить капусту или заменить горошек фасолью. При этом основа останется той же: мягкие целые овощи, немного кислоты и ровно столько заправки, чтобы объединить их вкус.
Из-за чего винегрет получается водянистым
Что можно поменять
С чем подать
Как хранить
Чаще всего лишняя жидкость попадает в салат вместе с горошком, сочными огурцами или плохо обсушенными варёными овощами. Не пытайтесь исправить это дополнительным маслом. Лучше дать каждому продукту стечь ещё до смешивания.
Другая частая причина неаккуратного вида: горячий картофель и слишком усердное перемешивание. Мягкие края легко превращаются в пюре и покрывают остальные овощи. Помогают умеренное кипение, проверка готовности пораньше и остывание на широкой тарелке.
Вместо половины огурцов можно взять 75 г отжатой квашеной капусты. Нарежьте длинные полоски покороче и обязательно попробуйте салат до добавления уксуса. Любителям более сытного винегрета подойдёт варёная или консервированная фасоль вместо горошка, в том же количестве.
Если микроволновки нет, используйте готовую отварную свёклу без уксуса и других добавок. Можно сварить её заранее привычным способом: приём с нарезкой картофеля и моркови всё равно сократит работу в день приготовления.
Винегрет хорош с ржаным хлебом, запечённой рыбой или котлетами. Для простой подачи хватит неглубокой миски: в ней видны овощи, и салат удобно накладывать, не утрамбовывая.
Если готовите его как самостоятельный обед, подайте рядом фасоль или немного рыбы. Слишком солёные дополнения лучше оставить в отдельной тарелке, чтобы каждый выбрал количество сам.
Готовый салат уберите в закрытом контейнере в холодильник при температуре не выше +4 °C. Лучше приготовить столько, сколько съедите за день-два: постепенно огурцы выделяют жидкость, а свёкла окрашивает всю смесь.
Не оставляйте винегрет и варёные овощи при комнатной температуре дольше двух часов суммарно, в том числе во время подготовки и подачи. Если делаете салат заранее, держите овощи, огурцы и заправку раздельно и соедините перед едой.
Нарезка перед варкой особенно удобна для небольшой порции винегрета: овощи быстрее доходят до готовности, а чистить и нарезать их удобно ещё сырыми. Главное, не уходить далеко от кастрюли в последние минуты. Мелкие кубики требуют внимания, зато долго ждать их не придётся.
Когда порядок приготовления уже понятен, состав легко подстроить под свой вкус: оставить привычное сочетание овощей, добавить капусту или заменить горошек фасолью. При этом основа останется той же: мягкие целые овощи, немного кислоты и ровно столько заправки, чтобы объединить их вкус.