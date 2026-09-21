Как приготовить винегрет быстрее и не разварить овощи: делюсь секретом

Заранее приготовьте кастрюлю на 2–3 литра, дуршлаг, широкую тарелку или поднос и посуду для микроволновки с подходящей крышкой.

Подойдут и маринованные огурцы. С ними заправку лучше сначала попробовать без уксуса и добавить его только при необходимости.

Нерафинированное масло даст привычный аромат семечек. Если он не нравится, берите рафинированное. Одну столовую ложку масла пока отставьте: она понадобится для свёклы.

1. Поставьте свёклу в микроволновку

Свёклу вымойте щёткой, проколите кожицу вилкой в нескольких местах. Положите в подходящую для микроволновки посуду, налейте на дно 3–4 ст. ложки воды и прикройте крышкой с выходом для пара. Готовьте при 800–900 Вт сначала 10 минут, перевернув в середине.

Проверьте середину шпажкой. Если она твёрдая, добавляйте по 2 минуты; обычно двум небольшим свёклам требуется 12–18 минут. Затем оставьте под крышкой на 5 минут. Открывайте осторожно, от себя: внутри горячий пар. Пока свёкла готовится, займитесь остальными овощами.

2. Нарежьте сырые картофель и морковь

Очищенные картофель и морковь нарежьте кубиками со стороной 1–1,2 см. Старайтесь делать их одинаковыми: крупные кусочки будут оставаться твёрдыми, когда мелкие уже пора вынимать.

Поставьте кипятиться около литра воды. Картофель до закладки держите в отдельной миске с холодной водой, чтобы он не темнел, затем слейте её. Морковь и картофель пока не смешивайте.

3. Сварите кубики при слабом кипении

Добавьте в кипящую воду половину чайной ложки соли и морковь. Через 5 минут положите картофель. После повторного закипания убавьте нагрев: вода должна лишь слегка побулькивать.

Картофель начинайте проверять через 7 минут. Обычно ему нужно 8–12 минут, но ориентируйтесь на середину кубика: нож входит легко, а сам кусочек не распадается. Проверьте и морковь. Если один овощ готов раньше, выньте его шумовкой, оставив второй довариться.

4. Слейте воду и остудите овощи

Откиньте картофель с морковью на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. Затем разложите их тонким слоем на широкой тарелке или подносе. В глубокой миске середина ещё долго остаётся горячей.

Свёклу переложите на отдельную тарелку. Когда её можно будет держать, очистите и разрежьте пополам, чтобы ускорить остывание. Как только овощи перестанут активно парить, уберите их в холодильник на 15–20 минут. Перед смешиванием они должны быть прохладными.

5. Подготовьте добавки и нарежьте свёклу

С горошка тщательно слейте жидкость. Огурцы нарежьте примерно такими же кубиками, как картофель. Если они очень сочные, дайте нарезке несколько минут полежать в сите. Лук порубите мелко.

Остывшую свёклу нарежьте кубиками и оставьте в отдельной миске. Если лук слишком резкий, его можно промыть холодной водой в мелком сите, затем хорошо обсушить.

6. Смешайте горчичную заправку

Если огурцы маринованные, возьмите сначала одну чайную ложку уксуса вместо двух или обойдитесь без него. Размешайте горчицу с уксусом и чёрным перцем. Влейте две столовые ложки масла и взбейте вилкой до однородности. С солью пока не спешите: огурцы уже солёные, а овощи варились в подсоленной воде.

Попробуйте заправку. Она должна быть заметно ярче по вкусу, чем готовый салат: картофель и свёкла смягчат кислоту и горчицу. Оставшийся уксус при необходимости добавьте после смешивания.

7. Соберите винегрет

Сначала перемешайте свёклу с оставшейся столовой ложкой масла. В большой миске соедините картофель, морковь, огурцы, горошек и лук. Добавьте заправку, а затем свёклу.

Перемешайте широкой ложкой несколькими движениями снизу вверх, стараясь не размять картофель. Попробуйте и при необходимости досолите. Масло не помешает свёкле со временем окрасить остальные овощи, но аккуратное смешивание поможет сохранить целые кубики. Винегрет уже можно подават