Остался хлеб? Приготовьте эти чесночные сухарики - получится лучше магазинных

Чесночные сухарики - тот случай, когда из самых простых продуктов получается закуска, от которой сложно отказаться. Они хороши с горячим супом, салатом или просто сами по себе, особенно если хочется чего-нибудь хрустящего.
Для приготовления подойдет практически любой хлеб. Особенно удачно получается с черным или ржаным, но можно взять багет и даже оставшиеся булочки.
Что понадобится
- 300–400 г хлеба;
- 3–4 зубчика чеснока;
- 3–4 ст. ложки оливкового или другого растительного масла;
- соль по вкусу;
- сушеные травы - по желанию: орегано, тимьян или розмарин.
Сначала подготовьте хлеб
Нарежьте хлеб ломтиками, а затем превратите их в небольшие кубики или полоски. Размер можно выбрать по вкусу - главное, чтобы кусочки получились примерно одинаковыми, тогда они равномерно подсушатся.
Если хлеб совсем свежий и мягкий, его лучше немного подсушить. Для этого достаточно оставить нарезанные кусочки на воздухе или ненадолго поставить в духовку при низкой температуре.
Чеснок отвечает за весь аромат
В небольшой миске соедините масло с измельченным чесноком. Его можно пропустить через пресс или натереть на мелкой терке - так вкус получится более насыщенным.
На этом этапе можно добавить немного соли и сушеных трав. Орегано, тимьян и розмарин хорошо сочетаются с хрустящим хлебом, но вполне можно обойтись и без них.
Теперь все смешиваем
Переложите хлеб в большую миску и полейте чесночным маслом. Перемешайте руками или ложкой так, чтобы ароматная смесь распределилась по всем кусочкам.
Здесь важно не переусердствовать с маслом: хлеб должен пропитаться, но не стать слишком влажным.
Отправляйте в духовку
Разогрейте духовку до 180 °C. Разложите хлеб на противне, застеленном пергаментом, в один слой и поставьте запекаться на 10–15 минут.
Примерно в середине приготовления перемешайте сухарики. Так они равномерно подрумянятся со всех сторон и приобретут ту самую хрустящую корочку.
Дайте им остыть
Не спешите пробовать сухарики сразу после духовки. Полностью остудите их - именно во время охлаждения они становятся особенно хрустящими.
Готовую закуску можно переложить в герметичную емкость и хранить при комнатной температуре.
Как изменить вкус
Если хочется более мягкого чесночного аромата, масло можно предварительно прогреть вместе с чесноком на сковороде, не доводя смесь до кипения. Затем этим маслом заправить хлеб.
Для остроты подойдет немного чили или черного молотого перца. А в качестве основы можно использовать ржаной хлеб, багет или даже остатки булочек - так рецепт легко превращается в способ не выбрасывать хлеб, который уже не хочется есть просто так.