Остался хлеб? Приготовьте эти чесночные сухарики - получится лучше магазинных

Чесночные сухарики - тот случай, когда из самых простых продуктов получается закуска, от которой сложно отказаться. Они хороши с горячим супом, салатом или просто сами по себе, особенно если хочется чего-нибудь хрустящего.

Для приготовления подойдет практически любой хлеб. Особенно удачно получается с черным или ржаным, но можно взять багет и даже оставшиеся булочки.

Что понадобится

300–400 г хлеба;

3–4 зубчика чеснока;

3–4 ст. ложки оливкового или другого растительного масла;

соль по вкусу;

сушеные травы - по желанию: орегано, тимьян или розмарин.

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Сначала подготовьте хлеб

Нарежьте хлеб ломтиками, а затем превратите их в небольшие кубики или полоски. Размер можно выбрать по вкусу - главное, чтобы кусочки получились примерно одинаковыми, тогда они равномерно подсушатся.

Если хлеб совсем свежий и мягкий, его лучше немного подсушить. Для этого достаточно оставить нарезанные кусочки на воздухе или ненадолго поставить в духовку при низкой температуре.

Чеснок отвечает за весь аромат

В небольшой миске соедините масло с измельченным чесноком. Его можно пропустить через пресс или натереть на мелкой терке - так вкус получится более насыщенным.

На этом этапе можно добавить немного соли и сушеных трав. Орегано, тимьян и розмарин хорошо сочетаются с хрустящим хлебом, но вполне можно обойтись и без них.

Теперь все смешиваем

Переложите хлеб в большую миску и полейте чесночным маслом. Перемешайте руками или ложкой так, чтобы ароматная смесь распределилась по всем кусочкам.

Здесь важно не переусердствовать с маслом: хлеб должен пропитаться, но не стать слишком влажным.

Отправляйте в духовку

Разогрейте духовку до 180 °C. Разложите хлеб на противне, застеленном пергаментом, в один слой и поставьте запекаться на 10–15 минут.

Примерно в середине приготовления перемешайте сухарики. Так они равномерно подрумянятся со всех сторон и приобретут ту самую хрустящую корочку.

Дайте им остыть

Не спешите пробовать сухарики сразу после духовки. Полностью остудите их - именно во время охлаждения они становятся особенно хрустящими.

Готовую закуску можно переложить в герметичную емкость и хранить при комнатной температуре.

Как изменить вкус

Если хочется более мягкого чесночного аромата, масло можно предварительно прогреть вместе с чесноком на сковороде, не доводя смесь до кипения. Затем этим маслом заправить хлеб.

Для остроты подойдет немного чили или черного молотого перца. А в качестве основы можно использовать ржаной хлеб, багет или даже остатки булочек - так рецепт легко превращается в способ не выбрасывать хлеб, который уже не хочется есть просто так.