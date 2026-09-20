Куриные фрикадельки в имбирной глазури: румяные снаружи и сочные внутри

У этих фрикаделек тонкая блестящая глазурь с имбирём, чесноком и лёгкой медовой сладостью. Она хорошо держится на румяной поверхности, поэтому соуса понадобится совсем немного. Внутри останется мягкий куриный фарш с луком, а рядом можно положить рис и нарезать свежий огурец: простой ужин сразу получается интереснее.

Важно добавить глазурь вовремя. Сначала фрикадельки подрумяним и почти полностью приготовим, а соевый соус с мёдом отправим на сковороду в последние минуты. За это время он успеет загустеть и покрыть мясо, но не начнёт гореть. Для сочной середины возьмём фарш из бедра и немного размоченных сухарей.

Подготовка и формование: около 25 минут, включая 10 минут для набухания сухарей.

На сковороде: 15–20 минут.

Общее время: около 45 минут, без отдельного приготовления гарнира.

Порции: 4, по 4 фрикадельки.

Сложность: несложно.

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Понадобятся: широкая сковорода диаметром 28–30 см с крышкой, миска, мелкая тёрка, небольшой венчик или вилка, лопатка и кухонный термометр.

Ингредиенты

Для фрикаделек:

фарш из куриного бедра без кожи: 600 г;

репчатый лук: 60 г в очищенном виде;

яйцо: 1 шт. среднего размера;

панировочные сухари без добавок: 30 г;

холодная вода: 30 мл;

чеснок: 1 зубчик;

соль: 2 г, примерно ⅓ ч. л. без горки;

чёрный перец: по вкусу.

Для глазури:

соевый соус с пониженным содержанием соли: 35 мл;

холодная вода: 80 мл;

мёд: 20 г, примерно 1 ст. л. без горки;

рисовый уксус без сахара и соли: 15 мл;

свежий имбирь: 10 г в очищенном виде;

чеснок: 1 зубчик;

кукурузный крахмал: 4 г, примерно 1 ч. л. без горки.

Для приготовления и завершения:

растительное масло для жарки: 15 мл;

вода: 40 мл;

зелёный лук: 15 г.

Какой фарш и соевый соус выбрать

Фарш из бедра содержит немного больше жира, чем фарш из грудки, поэтому небольшие фрикадельки легче сохранить сочными. Он должен быть охлаждённым, без большого количества жидкости на дне упаковки. Если перекручиваете мясо самостоятельно, снимите кожу и удалите кости, а мягкие жировые прослойки можно оставить.

Сухари нужны мелкие, без паприки, сыра и других добавок. Они впитают воду и часть лукового сока, помогут фрикаделькам держать форму. Не увеличивайте их количество заранее: после короткого отдыха смесь станет заметно удобнее для формования.

Соевый соус выбирайте обычный жидкий, с пометкой о пониженном содержании соли. Если такого нет, возьмите 25 мл стандартного соуса и 90 мл воды вместо указанных 35 и 80 мл. Сладкий густой соус для этого рецепта не подходит, с ним придётся заново подбирать пропорции мёда и крахмала.

Как приготовить

1. Подготовьте лук, чеснок и имбирь

Репчатый лук натрите на мелкой тёрке, выделившийся сок сохраните. Оба зубчика чеснока мелко порубите, но оставьте отдельно: один пойдёт в фарш, второй в глазурь. Имбирь очистите и натрите поперёк волокон, чтобы в соусе не попадались длинные жёсткие нити.

Зелёный лук нарежьте тонкими колечками и пока отложите. Он понадобится после выключения огня, когда фрикадельки уже будут готовы.

2. Замесите фарш и дайте сухарям набухнуть

В миске соедините сухари с 30 мл холодной воды, добавьте натёртый репчатый лук, яйцо, один зубчик чеснока, соль и перец. Положите куриный фарш и перемешайте ложкой до равномерного распределения добавок. Долго вымешивать и отбивать смесь не нужно, иначе готовые фрикадельки получатся плотнее.

Оставьте миску в холодильнике на 10 минут. За это время сухари размокнут, а смесь немного загустеет. Фарш всё равно должен оставаться мягким и немного липким.

3. Сформуйте 16 одинаковых фрикаделек

Разделите смесь на 16 частей, примерно по 48 г. Слегка смочите ладони водой и скатайте шарики диаметром около 4 см. Прижимайте фарш ровно настолько, чтобы он держался вместе, не уплотняйте его изо всех сил.

Разложите заготовки на тарелке или подносе. Постарайтесь сделать их одинаковыми, тогда вся партия приготовится примерно одновременно. Внешняя панировка не нужна: глазурь будет ложиться прямо на подрумяненную поверхность.

4. Смешайте глазурь

В небольшой миске или кувшине размешайте крахмал с 80 мл холодной воды до исчезновения комочков. Добавьте соевый соус, мёд, рисовый уксус, имбирь и оставшийся чеснок. Ещё раз хорошо перемешайте.

Пока глазурь будет стоять, часть крахмала осядет на дно. Это нормально: перед добавлением на сковороду смесь нужно будет снова размешать. Сейчас она должна быть жидкой, густоту получит при нагревании.

5. Подрумяньте фрикадельки

Разогрейте сковороду на среднем огне, влейте масло и выложите фрикадельки одним слоем с небольшими промежутками. Готовьте 7–9 минут, осторожно поворачивая лопаткой каждые 2–3 минуты. Сначала дайте нижней стороне схватиться, иначе мягкие заготовки могут прилипнуть или потерять форму.

На поверхности должны появиться золотистые участки. Если сковорода небольшая и фрикадельки лежат вплотную, обжарьте их двумя партиями, разделив масло между ними. В этом случае общее время немного увеличится.

6. Доведите середину почти до готовности

Уменьшите нагрев, осторожно влейте между фрикадельками 40 мл воды и сразу накройте крышкой. Готовьте около 5–7 минут. Небольшое количество пара поможет прогреть середину, пока румяная поверхность не пересыхает.

Снимите крышку. Если воды осталось заметно много, дайте ей выпариться около минуты. На дне должны остаться лишь немного мясного сока и масла. Глазурь добавляем в ту же сковороду, поэтому лишняя жидкость сейчас будет мешать ей загустеть.

7. Покройте фрикадельки глазурью

Ещё раз размешайте соус, вылейте на сковороду и доведите до спокойного кипения. Готовьте 2–3 минуты на небольшом огне, осторожно поворачивая фрикадельки. Глазурь станет блестящей и будет держаться на поверхности тонким слоем.

Проверьте самые крупные фрикадельки термометром: в центре должно быть не меньше 74 °C. Если температура ниже, продолжайте готовить, при необходимости подливая по столовой ложке воды, чтобы соус не пригорал. Снимите с огня, посыпьте зелёным луком и сразу подавайте.

Что поможет получить сочную середину и гладкий соус

Не солите фарш щедро. Соевый соус добавит достаточно солёного вкуса снаружи. При желании отдельно обжарьте маленький кусочек смеси для пробы, но учитывайте будущую глазурь.

Соевый соус добавит достаточно солёного вкуса снаружи. При желании отдельно обжарьте маленький кусочек смеси для пробы, но учитывайте будущую глазурь. Не лейте соус на сильный огонь. Мёд быстро темнеет, а имбирь и чеснок могут дать горечь. Спокойного кипения достаточно.

Мёд быстро темнеет, а имбирь и чеснок могут дать горечь. Спокойного кипения достаточно. Останавливайтесь, пока глазурь подвижная. После выключения огня она станет ещё немного гуще. Слишком плотный соус можно развести ложкой горячей воды.

После выключения огня она станет ещё немного гуще. Слишком плотный соус можно развести ложкой горячей воды. Не заменяйте проверку температуры цветом мяса. Особенно если фрикадельки получились крупнее: румяная поверхность сама по себе не говорит о готовности середины.

Вместо рисового уксуса подойдёт яблочный крепостью 5–6%, начните с 10 мл. Для более острого вкуса добавьте в глазурь небольшую щепотку хлопьев чили. Имбирь лучше оставить свежим: сушёный даст другой аромат и не заменит его в той же пропорции.

С чем подать

К фрикаделькам хорошо подходят простые гарниры и свежие овощи:

рассыпчатый рис;

рисовая или пшеничная лапша;

слегка припущенная стручковая фасоль;

брокколи на пару;

свежие огурцы;

тонко нашинкованная капуста с лимонной заправкой.

На одну порцию положите четыре фрикадельки, немного гарнира и овощи. Рис удобно поставить вариться, пока фарш отдыхает в холодильнике. Огурцы нарежьте перед самым ужином и подайте отдельно, чтобы их сок не разбавлял глазурь.

Густую подливу дополнительно готовить не нужно: на фрикадельках уже достаточно соуса. Если подаёте их с лапшой, слегка перемешайте её с небольшим количеством оставшейся в сковороде глазури, а мясо положите сверху.

Как хранить и разогреть

Переложите остатки в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. Храните при температуре не выше +4 °C до 3 дней. Рис и свежие овощи лучше держать отдельно от фрикаделек.

Разогревайте нужную порцию под крышкой на небольшом огне, добавив немного воды. В центре фрикаделек должно быть не меньше 74 °C. Долго выпаривать жидкость после разогрева не стоит, иначе глазурь станет слишком густой.

Лучше всего это блюдо выглядит сразу после приготовления: соус ещё легко распределяется, зелёный лук сохраняет свежесть, а румяные бока заметны под тонкой глазурью. Поэтому тарелки и гарнир удобно подготовить до последнего шага, чтобы не оставлять готовое мясо на горячей сковороде.

Когда захочется немного изменить ужин, достаточно выбрать другой гарнир или добавить остроты в соус. Саму последовательность стоит сохранить: сначала подрумянить фрикадельки, затем прогреть середину и только в конце добавить глазурь. Так у каждого этапа будет своё время, а у готового блюда останутся и сочность, и яркий вкус.