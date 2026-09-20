Картофель, сливки и духовка: ужин, который почти невозможно испортить

Иногда хороший домашний ужин начинается не с длинного списка продуктов, а с пары самых обычных ингредиентов. Картофель и сливки - почти всё, что понадобится для нежной запеканки с румяной корочкой. Секрет здесь в тонкой нарезке картофеля и неспешном запекании. Пока духовка делает свою работу, можно заняться чем-нибудь другим.
Что понадобится
Рецепт рассчитан примерно на 6 порций:
- 900 г картофеля;
- 200 мл сливок;
- 1 ч. ложка соли;
- щепотка перца.
Количество соли можно немного изменить по вкусу.
Как приготовить
Духовку разогрейте до 200 °C. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками - для этого удобно использовать тёрку или специальную шинковку.
Выложите картофель в жаропрочную форму слоями, слегка присаливая каждый из них. Затем залейте сливками так, чтобы они доходили до верхнего слоя, но не покрывали картофель целиком.
Накройте форму фольгой и отправьте в духовку примерно на 50 минут. За это время ломтики должны хорошо размягчиться и пропитаться сливками.
Затем снимите фольгу и верните форму в духовку ещё на 10–15 минут. Верх должен подрумяниться и приобрести красивую золотистую корочку.
Такую запеканку можно поставить на стол как самостоятельное блюдо. А если хочется более сытного варианта, она отлично подойдёт в качестве гарнира к мясу, рыбе или овощам.