20 сентября 2026, 13:38

Картофель, сливки и духовка: ужин, который почти невозможно испортить

Картофель, сливки и духовка: ужин, который почти невозможно испортить

Иногда хороший домашний ужин начинается не с длинного списка продуктов, а с пары самых обычных ингредиентов. Картофель и сливки - почти всё, что понадобится для нежной запеканки с румяной корочкой. Секрет здесь в тонкой нарезке картофеля и неспешном запекании. Пока духовка делает свою работу, можно заняться чем-нибудь другим.

Что понадобится

Рецепт рассчитан примерно на 6 порций:

  • 900 г картофеля;
  • 200 мл сливок;
  • 1 ч. ложка соли;
  • щепотка перца.

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Количество соли можно немного изменить по вкусу.

Как приготовить

Духовку разогрейте до 200 °C. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками - для этого удобно использовать тёрку или специальную шинковку.

Выложите картофель в жаропрочную форму слоями, слегка присаливая каждый из них. Затем залейте сливками так, чтобы они доходили до верхнего слоя, но не покрывали картофель целиком.

Накройте форму фольгой и отправьте в духовку примерно на 50 минут. За это время ломтики должны хорошо размягчиться и пропитаться сливками.

Затем снимите фольгу и верните форму в духовку ещё на 10–15 минут. Верх должен подрумяниться и приобрести красивую золотистую корочку.

Такую запеканку можно поставить на стол как самостоятельное блюдо. А если хочется более сытного варианта, она отлично подойдёт в качестве гарнира к мясу, рыбе или овощам.

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