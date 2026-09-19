Тыквенный суп со сливками станет уютным обедом в сентябре

В сентябре тыква особенно хорошо подходит для теплого домашнего обеда. Из нее можно приготовить густой суп-пюре со сливками: он получается нежным, ароматным и хорошо согревает в прохладный день.

Для 4 порций понадобится 700–800 г тыквы, 2 средние картофелины, морковь и луковица. Также нужны 2 зубчика чеснока, 150–200 мл сливок жирностью 10–20%, около 700 мл овощного или куриного бульона, немного масла, соль, черный перец и щепотка молотого мускатного ореха.

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Тыкву очистите от кожуры и семян и нарежьте кубиками. Так же подготовьте картофель и морковь, лук мелко порубите, а чеснок измельчите.

В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте лук в течение 3–4 минут. Когда он станет мягким, добавьте чеснок и готовьте еще около 30 секунд.

Затем положите тыкву, картофель и морковь. Перемешайте овощи и слегка обжарьте их несколько минут, после чего залейте горячим бульоном. Жидкость должна почти полностью покрывать овощи.

Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите под крышкой около 20 минут. Овощи должны стать очень мягкими.

Снимите кастрюлю с огня и измельчите суп погружным блендером до однородной консистенции. Затем верните его на слабый огонь и добавьте сливки, соль, перец и мускатный орех.

Суп достаточно прогреть еще 2–3 минуты. После добавления сливок не стоит доводить его до сильного кипения. Если консистенция получилась слишком густой, можно добавить немного бульона или горячей воды.

Есть способ сделать вкус еще насыщеннее. Тыкву можно предварительно нарезать крупными кусочками, слегка смазать маслом и запечь 25–30 минут при температуре 200 градусов, а затем использовать ее для приготовления супа.

Подавать блюдо лучше горячим. Сверху можно добавить тыквенные семечки, сухарики, зелень или немного сливок - они дополнят нежную текстуру супа приятным хрустом и сделают его еще аппетитнее.