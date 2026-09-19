Помидоры квашу с горчицей и чесноком: вкус как у бочковых, а готовлю в обычной банке

У квашеных помидоров выразительная кислинка, сочная мякоть и тот самый пряный аромат, который особенно хорош рядом с горячей картошкой. Сухая горчица добавляет лёгкую остроту, чеснок и укроп делают вкус насыщеннее. Для небольшой домашней порции достаточно килограмма плотных помидоров и банки с широким горлом.

Подготовка займёт около получаса, дальше помидорам потребуется время на квашение и выдержку в холодильнике. Здесь важнее соблюдать пропорцию соли и следить за процессом, чем торопиться попробовать. Готовим небольшую порцию для холодильника: такую банку удобно открыть к ужину, разложить помидоры по мискам и подать с простым гарниром.

Активная подготовка: около 30 минут.

Квашение: до завершения брожения и подтверждённого закисления, точный срок зависит от помидоров и температуры.

Холодная выдержка после квашения: 2 недели.

Выход: около 1 кг помидоров без рассола.

Посуда: банка объёмом 2 л с широким горлом, стеклянный груз и крышка для ферментации с клапаном.

Сложность: умеренная, с контролем температуры и кислотности.

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Ингредиенты

Для основы

Небольшие плотные помидоры-сливки: 1 кг.

Для рассола

Питьевая вода: 1 л.

Соль для засолки без добавок: 50 г.

Рассол готовим с запасом. В банку уйдёт столько, сколько потребуется для полного покрытия помидоров; остаток вливать не нужно.

Для пряного вкуса

Сухой горчичный порошок: 5 г.

Чеснок: 4 зубчика.

Укроп со стеблями и зонтиками: 15 г.

Какие помидоры выбрать

Нужны спелые, но ещё упругие плоды примерно одинакового размера, без трещин, плесени и размягчённых участков. Небольшие сливки удобно укладывать в банку, а их плотная мякоть лучше переносит выдержку. Огромные салатные помидоры и совсем мягкие плоды оставьте для соуса.

Зелёные помидоры в этой порции не смешивайте с красными: у них другая плотность и вкус. Сухую горчицу тоже не заменяйте готовым соусом из баночки, в котором могут быть уксус, сахар и другие добавки.

Для контроля пригодятся кухонные весы, комнатный термометр и откалиброванный пищевой pH-метр, подходящий для рассола и измельчённых продуктов. У целых помидоров нужно проверить кислотность не только жидкости, но и мякоти. Один кислый запах или проба на вкус этого измерения не заменяют.

Как приготовить

1. Подготовьте банку и помидоры

Банку, груз и крышку тщательно вымойте горячей водой с моющим средством, хорошо ополосните. Подготовьте детали для ферментации по инструкции производителя, проверьте, свободно ли работает клапан. Треснувшее стекло и повреждённые крышки не используйте.

Помидоры вымойте под проточной водой, удалите плодоножки. Дайте воде стечь и ещё раз переберите плоды. При желании сделайте чистой зубочисткой один неглубокий прокол возле места крепления плодоножки, не разрывая кожицу. Укроп промойте, чеснок очистите и нарежьте толстыми пластинками.

2. Растворите соль и добавьте горчицу

Взвесьте 50 г соли на каждый литр воды. Полностью растворите её в прохладной питьевой воде. Если воду кипятили, сначала остудите её до комнатной температуры. Ложкой отмерять соль менее удобно: крупные и мелкие кристаллы занимают разный объём.

Горчичный порошок разотрите с несколькими ложками рассола, затем размешайте в общем объёме. Жидкость станет слегка мутной и желтоватой, это нормально. Горчица здесь отвечает за вкус, поэтому не нужно насыпать из неё сухую пробку поверх помидоров.

3. Уложите помидоры с чесноком и укропом

На дно банки положите часть укропа и чеснока. Сверху свободно уложите помидоры, распределяя оставшиеся пряности между ними. Старайтесь заполнить крупные промежутки, но не вдавливайте плоды силой: повреждённая кожица и вытекшая мякоть здесь ни к чему.

Оставьте сверху достаточно места для груза, слоя жидкости и свободного пространства под крышкой. Если все помидоры не помещаются без давления, оставьте несколько для другого блюда. Переполненную банку труднее правильно закрыть и удержать всё содержимое под рассолом.

4. Влейте холодный рассол

Ещё раз перемешайте рассол, чтобы горчица распределилась равномерно, и медленно влейте его в банку. Легонько покачайте банку на столе: жидкость заполнит промежутки, а крупные пузырьки воздуха поднимутся наверх.

Рассол должен покрывать все помидоры, чеснок и укроп. Не выливайте остаток только ради указанного литра: нужное количество зависит от размера плодов и плотности укладки. До края банки оставьте место, чтобы при брожении жидкость не переливалась через горло.

5. Установите груз и крышку

Положите сверху чистый стеклянный груз для ферментации. Он должен удерживать плоды и зелень ниже поверхности, не раздавливая верхний ряд. Над продуктами нужен слой рассола около 2,5 см; сам груз тоже погрузите в жидкость.

Закройте банку крышкой для ферментации, которая выпускает образующийся газ. Обычную герметичную крышку для этого этапа не используйте. Поставьте банку на небольшую тарелку и выберите место без прямого солнца, где держится температура около 20–22 °C.

6. Следите за квашением и проверьте кислотность

Каждый день проверяйте уровень рассола и работу клапана. Помутнение жидкости, небольшой светлый осадок и пузырьки могут сопровождать нормальное брожение. Если потребуется доливка, приготовьте свежий рассол в той же пропорции: 50 г соли на 1 л воды. Простая вода снизит концентрацию соли.

Готовность определяют по завершению активного брожения и измерению кислотности. Отберите чистыми приборами немного рассола и отдельно один помидор, измельчите его мякоть без добавления рассола. Проверьте обе пробы пищевым pH-метром: для перехода к холодной выдержке каждая должна иметь pH не выше 4,1. Отобранное обратно в банку не возвращайте. Прибор калибруйте и применяйте по его инструкции.

Плесень, слизистый рассол или гнилостный запах означают, что всю порцию нужно выбросить, не пробуя. Снимать испорченный верхний слой и оставлять остальное нельзя. Если процесс вызывает сомнения, не пытайтесь исправить его дополнительной горчицей.

7. Выдержите помидоры в холодильнике

После завершения квашения и проверки обеих проб уберите банку в холодильник при температуре не выше 4 °C. Сохраняйте помидоры полностью погружёнными в рассол и выдержите ещё 2 недели перед подачей. Поставьте банку на внутреннюю полку, где температура стабильнее, чем в дверце.

Для подачи достаньте нужное количество чистой ложкой или щипцами. Дайте лишнему рассолу стечь. Помидоры можно оставить целыми, а один разрезать перед самым столом: внутри останется сочная мякоть, которую приятно подхватить кусочком хлеба.

Что важно не упустить

Не уменьшайте соль на глаз. Во время ферментации она участвует в создании нужных условий. Количество рассола можно изменить, сохраняя соотношение воды и соли.

Следите за погружением. Всплывший зонтик укропа тоже должен оказаться под жидкостью. Для этого удобнее специальный груз подходящего диаметра, чем случайное блюдце, которое застревает в горле.

Не ускоряйте квашение теплом. Возле батареи или на солнечном подоконнике помидоры могут размягчиться раньше, чем вы получите нужный результат. Повышенная температура также делает процесс менее предсказуемым.

С чем подать

К пряным помидорам хорошо подходят:

отварной картофель с укропом;

рассыпчатая гречка;

рис с овощами;

запечённая курица;

ржаной или пшеничный хлеб.

Поставьте помидоры в отдельной небольшой миске, чтобы рассол не пропитал гарнир. Если подаёте их к мясу или птице, дополнительный кислый соус обычно уже не нужен. Свежий укроп можно добавить непосредственно в тарелку.

Для простого ужина особенно удачно сочетание горячего картофеля и прохладных помидоров. Хлеб подайте отдельно: мякоть сочная, и несколько ломтиков пригодятся, даже если полноценного салата на столе нет.

Как хранить

После холодной выдержки держите помидоры в холодильнике при температуре не выше 4 °C, под рассолом, и доставайте только чистыми приборами. Порцию, которая уже стояла на столе, обратно в общую банку не возвращайте.

Этот способ не рассчитан на хранение в кухонном шкафу или на тёплом балконе. Фиксированного срока «до весны» для такой домашней порции нет, поэтому начинайте с одной небольшой банки и не заготавливайте сразу большой запас.

Удобнее доставать помидоры непосредственно перед едой: так они останутся прохладными, а мякоть сохранит форму. Чеснок и укроп из рассола уже отдали аромат, украшать ими каждую тарелку не обязательно.

Для следующей порции снова приготовьте свежий рассол и возьмите целые, плотные плоды. Удачный результат здесь складывается из простых вещей: аккуратной подготовки, точного количества соли и достаточного времени на квашение и охлаждение.