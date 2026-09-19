Корень сельдерея больше не резкий: запекаю с яблоком и превращаю в крем-суп

Корень сельдерея часто покупают для бульона, а остаток неделями лежит в холодильнике. В этом супе он становится главным продуктом: после духовки резкость смягчается, края слегка румянятся, а яблоко добавляет спокойную кисло-сладкую ноту.

Вся основная работа проходит на одном противне и в одной кастрюле. Суп получается густым и шелковистым без большого количества картофеля, а сливки можно заменить дополнительным бульоном.

Время: 55 минут

Порции: 4

Сложность: легко

Посуда: противень примерно 30 × 40 см, кастрюля объёмом 3 л, погружной блендер

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Ингредиенты

корень сельдерея - 700 г в очищенном виде;

картофель - 200 г в очищенном виде;

кисло-сладкое яблоко - 1 среднее, около 150 г;

репчатый лук - 1 средний, около 120 г;

чеснок - 2 зубчика;

растительное или оливковое масло - 2 ст. л.;

сушёный тимьян - 1/2 ч. л.;

овощной или куриный бульон - 800 мл;

сливки жирностью 10–15% - 120 мл;

лимонный сок - 1–2 ч. л.;

соль - около 1 ч. л., затем по вкусу;

чёрный перец - по вкусу.

Для подачи

тыквенные семечки - 30 г;

растительное масло или сливки - по 1 ч. л. на порцию, по желанию;

свежий тимьян или петрушка - несколько веточек, по желанию.

Приготовление пошагово с фото

1. Нарежьте продукты одинаковыми кусочками

Разогрейте духовку до 210 °C в режиме «верх-низ». Застелите противень пергаментом.

Корень сельдерея очистите, срезая не только кожицу, но и все землистые углубления. Нарежьте мякоть кубиками по 2–2,5 см. Картофель нарежьте такими же кубиками, лук - крупными дольками. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте крупными кусочками; кожицу можно оставить. Чеснок пока не очищайте.

2. Запеките основу до мягкости

Выложите сельдерей, картофель, лук, яблоко и зубчики чеснока на противень. Добавьте масло, тимьян, 1/2 ч. л. соли и немного перца. Перемешайте и распределите одним свободным слоем.

Запекайте 30–35 минут. В середине приготовления переверните кусочки лопаткой. Овощи готовы, когда нож легко входит в сельдерей, а на отдельных гранях появилась золотистая корочка. Если кусочки лежат тесной горкой, они будут тушиться в пару - при необходимости используйте два небольших противня.

3. Соедините запечённые овощи с бульоном

Снимите кожицу с печёного чеснока. Переложите всё содержимое противня в кастрюлю, влейте 700 мл бульона и доведите до тихого кипения. Варите 5 минут, чтобы вкусы соединились, затем снимите кастрюлю с огня.

Не вливайте весь бульон сразу: густоту проще уменьшить в конце, чем исправлять слишком жидкий суп.

4. Измельчите до гладкости

Погружным блендером измельчите суп до однородной кремовой текстуры. Держите насадку под поверхностью и не заполняйте кастрюлю доверху, чтобы горячая масса не разбрызгивалась.

Влейте сливки и ещё раз коротко пробейте. Если суп кажется слишком густым, добавьте оставшиеся 100 мл горячего бульона небольшими порциями.

5. Прогрейте и выровняйте вкус

Верните кастрюлю на слабый огонь и прогрейте суп 2–3 минуты, не давая ему бурно кипеть. Добавьте лимонный сок, оставшуюся соль и перец по вкусу. Кислота не должна превращать суп в кислый - она лишь убирает ощущение тяжести от сливок и подчёркивает яблоко.

Параллельно подсушите тыквенные семечки на сухой сковороде 2–3 минуты, пока они не начнут потрескивать и пахнуть орехами. Не отходите от плиты: семечки быстро темнеют.

6. Подавайте сразу

Разлейте суп по прогретым мискам. Добавьте тыквенные семечки, несколько капель масла или немного сливок и свежую зелень. Хорошо подойдут ржаные гренки или ломтик хлеба с плотной корочкой.

Что важно

Выбирайте тяжёлый плотный корень сельдерея без мягких участков и крупных трещин. После очистки вес уменьшится, поэтому в магазине понадобится корень массой примерно 850–900 г.

Для версии без молочных продуктов не добавляйте сливки: используйте ещё 100–150 мл бульона и 1 ст. л. оливкового масла при измельчении. Яблоко лучше брать кисло-сладкое и плотное; мучнистое сладкое яблоко сделает вкус плоским.

Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Используйте в течение 3–4 дней. При разогревании доведите суп до уверенного пара и хорошо перемешайте.

Подавайте крем-суп горячим, пока семечки остаются хрустящими, а яблочный аромат - заметным.