Ньокки как чипсы: вирусный трюк из TikTok, для которого не нужна кастрюля

Вы всю жизнь варили ньокки в кипятке, а потом смотрели, как они превращаются в клейкие комочки? Забудьте про кастрюлю. Интернет открыл способ приготовить их совсем иначе - и результат затягивает.

Магазинные картофельные ньокки обычно ассоциируются с чем-то мягким и не самым эффектным. Но в TikTok под тегом #airfryergnocchi разошлись десятки роликов, которые перевернули представление об этом продукте: оказывается, если не варить их вообще, а отправить прямо из пачки в аэрофритюрницу, получается хрустящий снек, по текстуре напоминающий что-то среднее между чипсами и мягкой булочкой внутри.

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Фишку подхватили не только блогеры, но и кулинарные редакции - Healthful Blondie, Cadry’s Kitchen, The Slow Roasted Italian и другие протестировали её и подтвердили: работает, и делается за 15 минут.

#gnocchi #appetizers #snacks #easyrecipes ♬ original sound - Allrecipes @allrecipes All it takes is an air fryer to crisp up these gnocchi into an easy snack! 🧡 Keep reading or tap the link in our bio for full recipe details. ⤵️ Ingredients: 1 pound refrigerated gnocchi 1 1/2 tablespoons olive oil 1 tablespoons melted butter 1/2 teaspoon garlic powder 1/2 teaspoon kosher salt 1/4 teaspoon crushed red pepper 1/4 cup grated Parmesan cheese Chopped parsley, for garnish (optional) Directions Toss gnocchi with olive oil, melted butter, garlic butter, salt, red pepper, and Parmesan cheese. Air fry at 390 degrees F (199 degrees C) until crisp and golden brown, 15 to 18 minutes, shaking the basket every 5 to 6 minutes for even cooking. Sprinkle with more cheese and parsley if desired. Let cool slightly before serving. 🎥: Nicole @nicolesperfectbite #airfryer

Как приготовить

Возьмите пачку готовых картофельных ньокки - тех самых, что продаются на полке рядом с пастой. Варить их не нужно, доставайте прямо сухими.

Высыпьте ньокки в миску, добавьте ложку растительного или оливкового масла и перемешайте, чтобы каждый кусочек слегка заблестел. Посолите, поперчите, добавьте по вкусу сушёный чеснок, паприку или тёртый пармезан.

Выложите их в корзину аэрофритюрницы в один слой и готовьте при 200 °C примерно 10–15 минут, один раз встряхнув корзину в середине процесса. Ориентируйтесь на золотистую корочку - как только она появилась, снек готов.

Подавайте горячими с любимым соусом - маринара, чесночный дип, сырный. А ещё такие ньокки отлично заменяют сухарики в салате или супе.

Почему это работает

Секрет в сухом горячем воздухе. Аэрофритюрница гоняет его вокруг ньокки на высокой скорости, быстро вытягивая влагу с поверхности и карамелизуя картофельный крахмал. Именно поэтому образуется та самая корочка, ради которой обычно приходится обжаривать продукт на сковороде в масле.

Варка же делает ровно противоположное - насыщает тесто водой, и никакой хрусткости не остаётся. Пропустив этот шаг, вы сразу идёте к нужному результату, да ещё и экономите время и посуду.

Небольшой нюанс: не набивайте корзину доверху. Если ньокки лежат горкой, они пропарятся вместо того, чтобы подрумяниться. Один слой и место для воздуха - вот и весь фокус.

Дёшево, быстро, без единой грязной кастрюли - неудивительно, что этот приём собрал столько поклонников. А вы бы рискнули есть ньокки как чипсы?