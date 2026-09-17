Всего 40 минут - и на столе большая кастрюля ароматного супа с фрикадельками

Когда хочется горячего домашнего обеда, но проводить полдня у плиты совсем не хочется, на помощь приходит суп с фрикадельками. Для него нужны самые обычные продукты, а вся готовка занимает около 40 минут. Получается сытно, ароматно и без лишней тяжести.

Начать стоит с фрикаделек. Говяжий фарш посолите и поперчите, хорошо перемешайте, а при желании добавьте немного мелко нарезанного лука или сухих трав. Сформируйте небольшие шарики примерно с грецкий орех - так они быстро приготовятся и останутся аккуратными.

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Для супа понадобится около двух литров воды, 3–4 картофелины, морковь и луковица. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке или порежьте тонкими кружочками, а лук мелко нарежьте.

Воду доведите до кипения и отправьте в кастрюлю картофель. Проварите его 7–10 минут, после чего аккуратно опустите фрикадельки. Когда бульон снова закипит, снимите пену, если она появится.

Тем временем можно подготовить овощи. Лук и морковь слегка обжарьте на растительном масле до мягкости - это сделает вкус супа более насыщенным и ароматным. Если хочется более легкого варианта, обжарку можно пропустить и сразу положить овощи в кастрюлю.

При желании суп можно сделать еще сытнее. Добавьте 2–3 столовые ложки риса вместе с фрикадельками или сразу после них. Если вместо риса используется мелкая вермишель, ее лучше отправить в кастрюлю за 5–7 минут до окончания варки.

Осталось добавить лавровый лист, соль и черный перец. Варите суп на небольшом огне, пока картофель и фрикадельки не будут полностью готовы - обычно после их добавления достаточно 15–20 минут.

В самом конце положите свежую зелень, выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой. Дайте супу постоять еще 5 минут, чтобы вкусы успели соединиться. После этого можно разливать по тарелкам и подавать горячим.