17 сентября 2026, 09:48

Красная капуста не станет синей: добавляю уксус в два приёма и тушу с яблоком

Тушёная краснокочанная капуста с яблоком в белой миске на осеннем столе

Краснокочанная капуста легко теряет аппетитный рубиновый оттенок и остаётся жёсткой, если просто залить её уксусом в начале. Здесь кислота работает в два этапа: немного помогает сохранить цвет сразу, а остальное добавляется, когда капуста уже стала мягче.

Яблоко даёт лёгкую сладость и фруктовую кислинку, поэтому гарнир получается ярким, но не резким. Он подходит к запечённой птице, свинине, колбаскам, картофелю и крупам, а на следующий день становится ещё выразительнее.

Время: 45 минут
Порции: 4
Посуда: глубокая сковорода или сотейник диаметром 26 см с крышкой

Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

Ингредиенты

  • краснокочанная капуста без кочерыжки - 800 г;
  • кислое плотное яблоко - 1 крупное, около 200 г;
  • репчатый лук - 1 средняя головка, около 120 г;
  • сливочное масло - 20 г;
  • растительное масло - 1 ст. л.;
  • горячая вода - 120 мл;
  • яблочный уксус 5–6% - 2 ст. л.;
  • сахар - 1 ст. л.;
  • соль - 1 ч. л. без горки, плюс по вкусу;
  • тмин - 1/2 ч. л., по желанию;
  • лавровый лист - 1 шт.;
  • чёрный перец - 1/4 ч. л.

Приготовление пошагово

1. Подготовьте овощи

Снимите с капусты повреждённые листья, разрежьте кочан на четыре части и удалите плотную кочерыжку. Нашинкуйте листья полосками шириной около 5 мм: слишком толстые будут готовиться дольше, а совсем тонкие быстро потеряют текстуру.

Лук нарежьте тонкими полукольцами. Яблоко разрежьте на четыре части, удалите сердцевину и нарежьте мякоть кубиками размером около 1 см. Кожицу можно оставить: она поможет кусочкам не распасться.

Нашинкованная краснокочанная капуста, лук и кубики яблока перед тушением

2. Размягчите лук

Поставьте глубокую сковороду диаметром 26 см на средний огонь. Растопите сливочное масло вместе с растительным, добавьте лук и щепотку соли. Готовьте 5–6 минут, помешивая, пока лук не станет прозрачным и слегка золотистым по краям.

Не подрумянивайте его сильно: тёмные кусочки сделают вкус горьковатым и будут заметны в ярком гарнире.

Прозрачный лук в смеси сливочного и растительного масла на глубокой сковороде

3. Прогрейте капусту

Увеличьте огонь до среднего-сильного и добавьте капусту в два приёма, каждый раз перемешивая её с луком. Всыпьте половину соли и готовьте без крышки 5 минут. Капуста немного осядет, станет блестящей, а по краям появятся более мягкие полоски.

Влейте 1 ст. л. яблочного уксуса и сразу перемешайте. Кислота поможет сохранить рубиново-фиолетовый цвет, но не помешает капусте размягчаться так сильно, как если бы добавить весь уксус сразу.

Краснокочанная капуста прогревается с луком перед добавлением яблока

4. Добавьте яблоко и потушите под крышкой

Положите в сковороду яблоко, сахар, тмин и лавровый лист. Влейте 120 мл горячей воды, перемешайте и дождитесь слабого кипения. Убавьте огонь до небольшого, накройте крышкой и тушите 18–20 минут.

Через 10 минут перемешайте и проверьте дно. Если жидкость полностью испарилась, добавьте ещё 2–3 ст. л. горячей воды. Капуста должна тушиться во влажном пару, а не плавать в жидкости.

Кубики яблока и специи добавлены к красной капусте перед тушением

5. Доведите вкус и текстуру

Снимите крышку. Добавьте оставшуюся 1 ст. л. уксуса, чёрный перец и остаток соли. Готовьте ещё 5–7 минут на среднем огне, периодически перемешивая, пока лишняя жидкость не испарится.

Готовая капуста должна быть мягкой, но сохранять лёгкое сопротивление при укусе. Яблоко станет нежным, однако отдельные кусочки всё ещё будут видны, а на дне не останется водянистого соуса.

Яркая тушёная краснокочанная капуста с яблоком после добавления уксуса

6. Дайте гарниру отдохнуть

Снимите сковороду с огня, удалите лавровый лист и оставьте капусту под крышкой на 5 минут. Попробуйте: если яблоко было очень сладким, добавьте ещё несколько капель уксуса; если вкус кажется резким - щепотку сахара.

Подавайте капусту горячей или тёплой. Особенно хорошо она сочетается с запечённым мясом, колбасками, картофельным пюре и перловкой.

Что важно

Цвет красной капусты создают антоцианы - растительные пигменты, чувствительные к кислотности. Кислая среда делает оттенок ярче, а щелочная может увести его в синеву. При этом кислота замедляет размягчение овощей, поэтому уксус добавляется в два приёма: немного в начале для цвета, остальное - ближе к концу.

Не используйте для этого блюда алюминиевую посуду без покрытия: кислые продукты могут реагировать с металлом. Подойдёт нержавеющая сталь, эмалированный сотейник или сковорода с целым антипригарным покрытием.

Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните 3–4 дня.

Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

Читайте Mixer
Красная капуста не станет синей: добавляю уксус в два приёма и тушу с яблоком

Какую заколку выбрать для этой прически? Тест покажет, что вам хочется…
Красная капуста не станет синей: добавляю уксус в два приёма и тушу с яблоком

Что этой осенью пора оставить позади каждому знаку зодиака - и что придёт…
Красная капуста не станет синей: добавляю уксус в два приёма и тушу с яблоком

Вода осталась в стиральной машине: не спешите платить за ремонт
Красная капуста не станет синей: добавляю уксус в два приёма и тушу с яблоком

Интернет мемы на утро 17 сентября и аптеки
Красная капуста не станет синей: добавляю уксус в два приёма и тушу с яблоком

4,4 миллиона зрителей за неделю: «Декстер» готовит продолжение с двумя…
Красная капуста не станет синей: добавляю уксус в два приёма и тушу с яблоком

Проверьте холодильник: эти продукты рядом портятся гораздо быстрее
Красная капуста не станет синей: добавляю уксус в два приёма и тушу с яблоком

Козероги, Весы, Девы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на четверг 17…
Красная капуста не станет синей: добавляю уксус в два приёма и тушу с яблоком

★ Какая ракушка ваша? Психологический тест о близости и доверии