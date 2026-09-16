Перец запекаю с чесноком: суп получается особенно ароматным

У печёного красного перца совсем другой вкус, чем у свежего: сладость становится заметнее, а возле подрумяненной кожицы появляется приятный аромат. Если добавить мягкий запечённый чеснок, немного лука и белую фасоль, получится густой суп с нежной, почти кремовой текстурой. Сливки ему не понадобятся, фасоль и без них хорошо связывает овощное пюре.

Большую часть работы сделает духовка. Вам останется снять с перца кожицу, недолго прогреть овощи с бульоном и включить блендер. К такой тарелке особенно подходят хрустящие гренки: положите несколько сверху перед самой подачей, а остальные поставьте рядом, чтобы они не успели размокнуть.

Активная подготовка: около 25 минут.

Общее время: около 1 часа 10 минут.

Количество порций: 4.

Выход: примерно 1,6–1,7 л.

Сложность: простая.

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Ингредиенты

Для запекания

Красный сладкий перец: 1 кг.

Репчатый лук: 150 г.

Чеснок: 4 зубчика.

Оливковое масло: 25 мл.

Для супа

Готовая белая фасоль: 400 г без жидкости.

Овощной бульон: 500 мл.

Копчёная паприка: ½ чайной ложки.

Соль: по вкусу.

Свежемолотый чёрный перец: по вкусу.

Для гренок и подачи

Хлеб: 120 г.

Оливковое масло: 15 мл.

Петрушка: 10 г.

Лимонный сок: 1–2 чайные ложки.

Какие продукты выбрать

Для этого супа хороши тяжёлые мясистые перцы с толстыми стенками. После запекания у них остаётся достаточно мякоти, которую легко отделить от кожицы. Красные плоды дадут самый выразительный цвет и сладковатый вкус. Зелёные лучше оставить для другого блюда: они заметно изменят и оттенок, и характер супа.

Фасоль берите консервированную в собственном соку или заранее сваренную до полной мягкости. Указанные 400 г нужно взвесить после слива жидкости. Сухая фасоль в таком же количестве не подходит, для неё потребуются отдельное замачивание и варка.

Бульон лучше использовать с умеренным количеством соли. Сильный сельдерейный или грибной аромат может перебить печёный перец. Если подходящего бульона нет, возьмите горячую воду, а соль и перец добавьте в конце.

Как приготовить

1. Подготовьте овощи к запеканию

Разогрейте духовку до 220 °C в режиме «верх-низ». Перцы вымойте, обсушите, разрежьте вдоль пополам и удалите семена с белыми перегородками. Лук очистите и нарежьте крупными дольками. Чеснок оставьте в шелухе, она защитит зубчики от пересыхания.

На большой низкий металлический противень выложите перцы кожицей вверх, а между ними распределите лук и чеснок. Смажьте овощи 25 мл масла. Они должны лежать в один слой: в тесной глубокой форме перец будет дольше тушиться в собственном соке.

2. Запеките перец, лук и чеснок

Поставьте противень на средний уровень духовки на 30–35 минут. Перцы должны обмякнуть, а кожица местами вздуться и потемнеть. У лука появятся золотистые края, внутри он станет мягким.

Через 20 минут проверьте чеснок. Если зубчики уже легко продавливаются щипцами, переложите их на тарелку, остальные овощи оставьте допекаться. Отдельные тёмные пятна на кожице перца уместны, но высушивать всю поверхность до чёрной корки не нужно.

3. Снимите с перца кожицу

Горячие перцы переложите в миску, накройте крышкой или большой тарелкой и оставьте на 10 минут. Под паром кожица отойдёт от мякоти. Когда половинки можно будет держать руками, снимите её, помогая себе небольшим ножом в трудных местах.

Очищенную мякоть и сок со дна миски сохраните. Чистый сок с противня тоже можно добавить, если в нём нет горелых частиц. Под краном перцы не промывайте, иначе вместе с водой уйдёт часть вкуса. Из остывшего чеснока выдавите мягкую мякоть, шелуху выбросьте.

4. Подрумяньте гренки

Нарежьте хлеб кубиками со стороной около 1,5 см. Перемешайте с 15 мл масла и выложите на разогретую сковороду. Подсушивайте на среднем огне 6–8 минут, регулярно переворачивая, чтобы подрумянились разные стороны.

Готовые гренки пересыпьте на тарелку и оставьте открытыми. Если сразу сложить горячий хлеб в миску и накрыть, пар размягчит корочку. Петрушку вымойте, обсушите и мелко порубите.

5. Прогрейте овощи с фасолью и бульоном

Консервированную фасоль промойте и дайте воде стечь. Около 40 г отложите для подачи. Остальную переложите в кастрюлю объёмом 2,5–3 л вместе с перцем, его соком, запечённым луком и чесноком.

Влейте сначала 400 мл бульона, добавьте копчёную паприку. Доведите до слабого кипения и готовьте 7 минут, помешивая. Все продукты уже мягкие, поэтому долго варить их не требуется. Отложенную фасоль отдельно прогрейте в нескольких ложках горячей жидкости из кастрюли.

6. Измельчите суп и отрегулируйте густоту

Снимите кастрюлю с огня. Погрузите насадку блендера в суп и измельчите всё до однородности. Держите её ниже поверхности, чтобы горячая жидкость не разбрызгивалась. Если останутся крупинки фасоли, поработайте блендером ещё немного, постепенно перемещая его по кастрюле.

Подливайте оставшийся бульон небольшими порциями. Готовый суп должен свободно стекать с ложки широкой лентой, сохраняя густоту. Добавьте соль, чёрный перец и сначала одну чайную ложку лимонного сока. Попробуйте: вторая ложка нужна только в том случае, если хочется чуть ярче подчеркнуть вкус овощей. Верните кастрюлю на слабый огонь и прогрейте ещё 1–2 минуты.

7. Разлейте суп и добавьте гренки

Разлейте суп по широким тарелкам. В каждую положите немного отложенной тёплой фасоли и рубленой петрушки. Несколько гренок добавьте в последний момент, когда все уже садятся за стол.

Остальной хлеб подайте отдельно. Так каждый сможет добавлять его понемногу, сохраняя приятный контраст мягкого супа и хрустящей корочки.

Что поможет сохранить насыщенный вкус

Не спешите выливать весь бульон. После запекания разные перцы дают разное количество сока. Густоту проще поправить несколькими ложками жидкости в конце, чем уваривать уже разбавленный суп.

Тщательно снимайте обгоревшую кожицу. Её крупные кусочки могут остаться заметными даже после блендера, а сильно обугленные участки добавят горечь. Саму мякоть при этом не нужно соскабливать до сухости.

Паприку добавляйте умеренно. Половины чайной ложки достаточно для лёгкого копчёного оттенка. Если такой аромат не нравится, замените её обычной сладкой паприкой в том же количестве.

Выбирайте небольшие добавки к готовой основе. Для остроты хватит щепотки хлопьев чили при прогревании. Петрушку можно заменить несколькими листьями базилика. Менять сразу все приправы не стоит, иначе вкус печёного перца станет менее различимым.

С чем подать

К этому супу подойдут простые дополнения:

румяные хлебные гренки;

подсушенный ломтик чиабатты;

салат из огурцов и зелени;

листья салата с лимонной заправкой;

небольшой открытый бутерброд с мягким сыром.

Фасоль делает суп достаточно сытным, поэтому для лёгкого обеда обычно хватает гренок и свежих овощей. Если хочется более плотной еды, добавьте бутерброд, а хлебные кубики оставьте только как небольшую добавку сверху.

Салат ставьте в отдельной миске. Его прохладная свежесть хорошо сочетается с тёплым супом, но огуречному соку и заправке лучше оставаться в своей посуде. Сливки или сметана для подачи не обязательны: мягкая текстура здесь уже получилась за счёт фасоли.

Как хранить и разогревать

Суп храните отдельно от гренок и зелени. Разделите остаток на небольшие неглубокие контейнеры и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. При температуре не выше 4 °C используйте в течение 3 дней.

Для более долгого хранения суп можно заморозить порциями на срок до 2 месяцев. После размораживания он иногда становится чуть гуще или расслаивается, это исправляется перемешиванием при нагреве. Подогревайте нужное количество в кастрюле, доводя до кипения и помешивая; при необходимости добавьте немного воды.

Перцы можно запечь накануне, очистить и убрать вместе с соком в закрытый контейнер в холодильник. Тогда на следующий день останутся только короткое прогревание с фасолью, блендер и гренки.

Вкуснее всего такая подача получается, когда суп уже в тарелках, а хлеб ещё хрустит. Поэтому гренки удобно готовить с небольшим запасом и ставить на стол отдельно: они пригодятся и к первой порции, и к добавке.