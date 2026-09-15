Сырно-картофельная «лепёшка», которая разделила интернет: пюре превращают в хрустящий перекус

У вас осталось вчерашнее картофельное пюре, и вы уже приготовились лепить из него котлеты? Не спешите. В TikTok гуляет рецепт, из-за которого миллионы людей стали смотреть на пюре по-новому: из него делают тонкую лепёшку с расплавленным сыром внутри - что-то среднее между драником, лепёшкой и очень вольной трактовкой пиццы.

Автор вирусного ролика - британский блогер Graeme Tomlinson, известный как @thefitnesschef. Его «cheesy potato thing» собрал бурную реакцию: одни в восторге, другие спорят, можно ли вообще так поступать с картошкой. Но те, кто попробовал, сходятся в одном - это вкусно.

Как приготовить

Отварите и разомните картофель до гладкого пюре. Вмешайте немного растопленного сливочного масла и муку - столько, чтобы получилось мягкое, податливое тесто.

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Раскатайте тесто в круг прямо на смазанной маслом пищевой плёнке - так оно не прилипнет. В центр положите начинку: классика - просто сыр, но можно добавить, например, чоризо. Заверните края и тщательно защипните, чтобы получился закрытый «конверт».

Отправьте лепёшку в аэрофритюрницу примерно на 14 минут при 200 °C, перевернув её на середине приготовления. Готово - снаружи хрустящая корочка, внутри тягучий сыр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Graeme Tomlinson (@thefitnesschef_)

Почему это работает и где подвох

Крахмал картофеля вместе с мукой даёт эластичное тесто, которое держит форму, а закрытые края не выпускают расплавленный сыр наружу. Горячий сухой воздух аэрофритюрницы подсушивает поверхность до хруста.

Но есть важный нюанс, который выяснился при проверке рецепта: лучше всего держатся небольшие лепёшки только с сыром. Большие «конверты» и особенно варианты во фритюре норовят развалиться - тесто не выдерживает. Так что не жадничайте с размером и начинкой, хорошо защипывайте края и не забудьте посолить и приправить само тесто.

Быстрый, сытный и до неприличия уютный перекус из того, что уже есть в холодильнике. А вы бы рискнули превратить пюре в такую лепёшку?