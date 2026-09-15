Сыр, сливочный соус и золотистая корочка - цветную капусту будут просить приготовить снова

Цветная капуста редко вызывает восторг с первого взгляда. Но у нее есть простой способ завоевать симпатию: сливочный соус, много сыра и золотистая хрустящая корочка сверху. В таком виде привычный овощ превращается в сытное блюдо, которое вполне способно понравиться всей семье.

Для четырех порций понадобится небольшой кочан цветной капусты весом около 700–800 г, 150 г твердого сыра, 300 мл молока, 30 г сливочного масла и 1,5 столовой ложки пшеничной муки. Также понадобятся две столовые ложки панировочных сухарей, соль, черный перец, щепотка мускатного ореха и немного сливочного масла для формы.

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Сначала капусту нужно разобрать на небольшие соцветия и хорошо промыть. Опустите их в кипящую подсоленную воду примерно на пять минут - этого достаточно, чтобы они стали мягче, но сохранили форму.

Пока капуста стекает в дуршлаге, самое время заняться соусом. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле, добавьте муку и прогрейте смесь около минуты, постоянно помешивая.

Затем постепенно влейте молоко, продолжая работать венчиком. Такой способ помогает получить гладкий соус без комочков. Готовьте его на слабом огне несколько минут, пока масса слегка не загустеет.

Добавьте соль, черный перец и совсем немного мускатного ореха. Снимите кастрюлю с огня, всыпьте примерно две трети натертого сыра и перемешайте - он должен полностью раствориться в горячем соусе.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите в нее капусту. Сверху равномерно распределите сырный соус, чтобы он покрыл соцветия.

Оставшийся сыр смешайте с панировочными сухарями и посыпьте сверху. Именно эта смесь после запекания превратится в ту самую румяную корочку.

Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут. Ориентир простой: поверхность должна стать золотистой, а соус по краям - начать слегка пузыриться.

Готовому блюду лучше дать постоять около пяти минут. После этого его можно подавать теплым как самостоятельный ужин или использовать в качестве гарнира к курице или рыбе.