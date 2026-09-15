Орехи, какао и немного масла: домашняя шоколадная паста за несколько шагов

Шоколадная паста - один из тех десертов, которые способны спасти завтрак или обычный вечер с чашкой чая. Густая, гладкая, с насыщенным орехово-шоколадным вкусом, она отлично подходит для тостов, блинов и фруктов. А приготовить такую пасту дома гораздо проще, чем может показаться.

Для банки примерно на 300–350 г понадобится 150 г фундука или смеси фундука с миндалем, 25–30 г несладкого какао-порошка и 60–90 г сахарной пудры. Также пригодятся щепотка соли, ваниль по желанию и 1–3 столовые ложки растительного масла без запаха - его количество зависит от желаемой консистенции.

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Если хочется сделать вкус более выразительным, можно добавить 50–80 г темного шоколада. Он придаст пасте более глубокий шоколадный оттенок.

Начать стоит с орехов. Разогрейте духовку до 170–180 °C, выложите фундук или ореховую смесь на противень и подсушивайте 8–12 минут. Как только появится яркий аромат, орехи можно доставать.

Фундук лучше очистить от лишней кожицы, пока он еще горячий. Переложите орехи в полотенце и хорошо разотрите их руками - снимать каждую частичку оболочки необязательно, достаточно убрать ту, которая отходит легко.

Теперь главное - превратить орехи в гладкую пасту. Переложите их в блендер или измельчитель и взбивайте примерно 3–6 минут. Время зависит от мощности техники: сначала получится крошка, затем более плотная масса, а постепенно орехи начнут выделять собственное масло и смесь станет кремовой.

Периодически останавливайте блендер и соскребайте массу со стенок. Это совершенно нормально и помогает добиться однородной текстуры.

Когда ореховая основа станет достаточно гладкой, добавьте какао, сахарную пудру, соль и ваниль. Взбивайте еще 30–60 секунд, чтобы ингредиенты равномерно смешались.

Осталось довести пасту до нужной густоты. Вливайте растительное масло небольшими порциями, каждый раз хорошо перемешивая. Так проще контролировать консистенцию и остановиться в тот момент, когда паста станет именно такой, как хочется.

Для более насыщенного шоколадного вкуса можно добавить темный шоколад. Растопите его короткими импульсами в микроволновке или на водяной бане, немного остудите, а затем вмешайте в готовую ореховую массу.

Домашняя паста готова. Ее можно намазать на хрустящий тост, добавить к блинам или просто подать вместе с фруктами.