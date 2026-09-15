Один корж и творожный крем: готовим морковный рулет с апельсином

У морковной выпечки тёплый пряный аромат и мягкий, чуть влажный мякиш. В рулете к ним добавляется нежная творожная прослойка: на срезе получается светлая спираль, а вкус остаётся достаточно свежим благодаря апельсиновой цедре. Для такого десерта нужен всего один тонкий корж, который выпекается на обычном противне.

Самое важное здесь происходит сразу после духовки. Тёплый бисквит сворачивают без начинки и дают ему остыть в этой форме, чтобы позднее его было проще снова свернуть с начинкой. Ниже разберём весь порядок: какую морковь взять, как подготовить творог и в какой момент можно резать рулет, не сминая мягкий бисквит.

Активное время: около 40 минут.

Выпечка: 13–16 минут.

Остывание коржа: 45–60 минут.

Охлаждение готового рулета: не менее 2 часов.

Общее время: около 4 часов.

Выход: 1 рулет длиной примерно 30 см, 10 порций.

Сложность: средняя.

Противень: с внутренним размером 30 × 40 см и бортиками.

Духовка: 180°C, режим «верх-низ», средний уровень.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ингредиенты

Для основы бисквита

Яйца крупные: 3 штуки, примерно 150–165 г без скорлупы.

Сахар: 120 г.

Пшеничная мука: 110 г.

Растительное масло без запаха: 20 г.

Разрыхлитель: 5 г.

Соль: 1 небольшая щепотка, около 1 г.

Для морковного вкуса и аромата

Морковь очищенная: 180 г.

Апельсин небольшой: 1 штука, понадобится только цедра.

Корица молотая: 1 чайная ложка без горки, около 2 г.

Морковь выбирайте сочную, но плотную, без подвядших участков. Слишком крупная стружка останется заметной в тонком корже и будет мешать аккуратно его свернуть.

Для крема и сборки

Творог 9%, плотный, без свободной сыворотки: 300 г.

Сливочное масло 82%: 100 г.

Сахарная пудра для крема: 70 г.

Ванильный экстракт: 1 чайная ложка.

Сахарная пудра для полотенца: 10 г.

Растительное масло для пергамента: 5 г.

Зернёный творог в сливках для этого крема не подходит. Нужен обычный свежий творог с мягкой кислинкой, который можно протереть до однородности. Если видна сыворотка, заранее дайте ей стечь через сито в холодильнике, затем отвесьте 300 г.

Как приготовить

1. Подготовьте морковь и противень

Включите духовку. Застелите противень качественным пергаментом для выпечки и тонко смажьте бумагу отмеренным маслом. Морковь натрите на мелкой тёрке: нужна тонкая короткая стружка. Если на дне собирается сок, слегка промокните её бумажным полотенцем, но не отжимайте досуха.

Апельсин тщательно вымойте и обсушите. Снимите только цветную часть кожуры, не задевая горький белый слой. Муку отдельно перемешайте с разрыхлителем и корицей, чтобы они равномерно распределились в тесте.

2. Замесите воздушное тесто

Яйца взбивайте с сахаром и солью 5–7 минут. Масса должна посветлеть, заметно увеличиться в объёме и стекать с венчика широкой лентой, след от которой держится на поверхности несколько секунд.

Тонкой струйкой влейте масло, недолго перемешайте на низкой скорости. Дальше работайте лопаткой: добавьте морковь с цедрой, затем в два приёма вмешайте сухую смесь. Поднимайте тесто со дна и поворачивайте миску. Как только исчезнет сухая мука, остановитесь, чтобы сохранить воздушность.

3. Испеките тонкий корж

Выложите тесто на противень и распределите до самых углов одинаковым слоем. Особенно проверьте середину: высокий бугор будет пропекаться дольше, пока края уже начнут подсыхать.

Выпекайте 13–16 минут, первую проверку сделайте на 13-й минуте. Поверхность должна стать матовой и слегка пружинить при осторожном нажатии, а деревянная шпажка выходить без сырого теста. Глубокой румяной корочки ждать не нужно. Пока бисквит печётся, разложите чистое гладкое кухонное полотенце и равномерно присыпьте его 10 г сахарной пудры.

4. Сверните бисквит ещё тёплым

Готовый корж оставьте на минуту, затем осторожно переверните на подготовленное полотенце и снимите пергамент. Сразу начинайте сворачивать с короткой стороны, длина будущего рулета получится около 30 см. Полотенце должно уходить внутрь вместе с каждым витком, отделяя слои друг от друга.

Первый загиб сделайте аккуратным, дальше ведите корж свободно, не сжимая мякиш. Оставьте свёрток на решётке на 45–60 минут, до полного остывания. Пока он остывает, достаньте масло и творог для крема: перед смешиванием они должны быть примерно одинаковой комнатной температуры.

5. Приготовьте гладкий творожный крем

Творог протрите через мелкое сито. Если крупинки ещё ощутимы, повторите: в тонкой прослойке гладкость особенно заметна. Мягкое масло взбейте с просеянной пудрой 3–4 минуты, до более светлого и пышного состояния.

Добавьте ваниль, затем вводите творог небольшими порциями, каждый раз недолго перемешивая миксером. Готовый крем должен держать мягкий след от лопатки. Если в кухне тепло и он стал слишком податливым, уберите миску в холодильник на 10–15 минут, затем перемешайте лопаткой.

6. Распределите крем и соберите рулет

Остывший бисквит осторожно разверните, постепенно освобождая от полотенца. Не пытайтесь с силой распрямить самый первый завиток. Распределите крем ровным слоем, оставляя около 1 см по бокам и 2 см у дальнего края.

Снова сверните корж в том же направлении, помогая себе полотенцем снаружи. Теперь ткань внутрь не попадает. Не прижимайте витки слишком сильно: крем должен остаться равномерной прослойкой, а не выйти через торцы.

7. Охладите и нарежьте

Положите рулет швом вниз, заверните в пергамент и уберите в закрытый контейнер. Охлаждайте не менее 2 часов. За это время масло в креме уплотнится, и рулет станет удобнее нарезать.

Перед подачей можно срезать тонкие неровные торцы. Порции нарезайте острым ножом, протирая лезвие после каждого ломтика. Если хотите более мягкий крем, оставьте уже нарезанные кусочки на столе примерно на 10 минут.

Что поможет получить аккуратный срез

Соблюдайте размер противня. В меньшей форме корж получится толще, и свернуть его будет труднее.

В меньшей форме корж получится толще, и свернуть его будет труднее. Не добавляйте муку на глаз. Если морковь дала много сока, слегка промокните её перед добавлением в тесто. Лишняя мука сделает корж плотнее, и при сворачивании он может треснуть.

Если морковь дала много сока, слегка промокните её перед добавлением в тесто. Лишняя мука сделает корж плотнее, и при сворачивании он может треснуть. Не наносите крем на тёплый бисквит. Масло начнёт таять, и начинка станет скользкой.

Масло начнёт таять, и начинка станет скользкой. Мелкие трещинки не требуют переделки. Сворачивайте корж без нажима и охладите. Глубокий разрыв удобнее превратить в порционные пирожные, сложив кусочки слоями с кремом.

Апельсиновую цедру можно заменить лимонной в таком же количестве. Для более мягкого пряного вкуса уменьшите корицу вдвое. Сок цитрусовых в тесто и крем добавлять не нужно: аромат уже даст цедра, а лишняя жидкость изменит консистенцию.

С чем подать

К рулету подойдут чёрный чай, кофе с молоком или несладкий какао. Если хочется свежего дополнения, положите рядом несколько долек апельсина, очищенных от плёнок. Их сок должен оставаться на тарелке, поэтому выкладывайте фрукты непосредственно перед подачей.

Для чаепития достаточно простого блюда и нескольких заранее отрезанных ломтиков. Светлая спираль уже украшает десерт, поэтому поливать его сгущёнкой или покрывать толстым слоем пудры необязательно. Остальную часть рулета удобнее оставить целой, чтобы срез не подсыхал.

Как хранить

Рулет с творожным кремом держите в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4°C. Планируйте съесть его в течение двух суток и учитывайте срок годности самого творога. На стол доставайте нужное число порций, а остаток сразу возвращайте в холодильник.

Этот десерт удобно приготовить накануне: вечером испечь, свернуть и наполнить корж, а утром останется только нарезать. После ночи в холодильнике прослойка станет плотнее, поэтому для особенно аккуратного среза режьте рулет холодным, а немного согреться дайте уже отдельным ломтикам.