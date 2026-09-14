Завтрак за 15 минут: нежные оладьи с ароматом яблок и корицы

Иногда лучший завтрак получается вовсе не из сложных рецептов, а из самых обычных продуктов, которые уже есть на кухне. Пара яблок, кефир, яйцо и немного муки - и через 15 минут на столе появляются румяные оладьи с мягкой серединкой и теплым фруктовым ароматом. Это тот самый рецепт, который выручает утром, когда хочется чего-то домашнего, но времени на долгую готовку совсем нет. Оладьи получаются нежными, слегка сладкими и прекрасно подходят для семейного завтрака.

Ингредиенты

2 средних яблока

1 яйцо

150 мл кефира

150–170 г муки

1–2 ст. л. сахара

0,5 ч. л. соды

щепотка соли

немного корицы по желанию

растительное масло для жарки

Как приготовить

Сначала очистите яблоки от кожуры и натрите их на крупной терке. Если попались особенно сочные плоды, слегка отожмите лишний сок - так тесто сохранит нужную густоту.

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В глубокой миске соедините яйцо, сахар, соль и кефир, затем добавьте тертые яблоки. Постепенно всыпайте муку вместе с содой, перемешивая до однородности.

Готовое тесто должно напоминать густую сметану: держать форму на ложке и не растекаться по сковороде. Если нравится более насыщенный аромат, добавьте немного корицы - с яблоками она сочетается особенно удачно.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи на среднем огне примерно по две минуты с каждой стороны, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Подавать такие оладьи лучше сразу, пока они остаются теплыми и особенно мягкими. Именно в этом и заключается их главное очарование - простой завтрак, который собирает всю семью за столом без долгого ожидания.