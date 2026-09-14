Завтрак за 15 минут: нежные оладьи с ароматом яблок и корицы

Иногда лучший завтрак получается вовсе не из сложных рецептов, а из самых обычных продуктов, которые уже есть на кухне. Пара яблок, кефир, яйцо и немного муки - и через 15 минут на столе появляются румяные оладьи с мягкой серединкой и теплым фруктовым ароматом. Это тот самый рецепт, который выручает утром, когда хочется чего-то домашнего, но времени на долгую готовку совсем нет. Оладьи получаются нежными, слегка сладкими и прекрасно подходят для семейного завтрака.
Ингредиенты
- 2 средних яблока
- 1 яйцо
- 150 мл кефира
- 150–170 г муки
- 1–2 ст. л. сахара
- 0,5 ч. л. соды
- щепотка соли
- немного корицы по желанию
- растительное масло для жарки
Как приготовить
Сначала очистите яблоки от кожуры и натрите их на крупной терке. Если попались особенно сочные плоды, слегка отожмите лишний сок - так тесто сохранит нужную густоту.
В глубокой миске соедините яйцо, сахар, соль и кефир, затем добавьте тертые яблоки. Постепенно всыпайте муку вместе с содой, перемешивая до однородности.
Готовое тесто должно напоминать густую сметану: держать форму на ложке и не растекаться по сковороде. Если нравится более насыщенный аромат, добавьте немного корицы - с яблоками она сочетается особенно удачно.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи на среднем огне примерно по две минуты с каждой стороны, пока не появится аппетитная золотистая корочка.
Подавать такие оладьи лучше сразу, пока они остаются теплыми и особенно мягкими. Именно в этом и заключается их главное очарование - простой завтрак, который собирает всю семью за столом без долгого ожидания.