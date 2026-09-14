Один противень - и вопрос с ужином закрыт: простой рецепт курицы с овощами

Иногда лучший домашний ужин - тот, который практически не требует участия. Куриные бедра маринуются в греческом йогурте с лимоном и паприкой, а затем отправляются в духовку вместе с картофелем, морковью и луком. В итоге получается полноценное блюдо, а мыть после него придется всего одну форму.

Йогуртовый маринад здесь отвечает сразу за несколько вещей: делает курицу нежнее, добавляет легкую кислинку и помогает специям раскрыться. Лимон освежает вкус, а чеснок, если его добавить, делает аромат заметно ярче.

Для курицы понадобится 700–900 г бедер с кожей или без, 200 г греческого йогурта, 2 столовые ложки лимонного сока, чайная ложка паприки, соль и черный перец. По желанию можно добавить два зубчика чеснока.

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Для гарнира возьмите 500 г картофеля, две моркови и одну луковицу. Овощи легко заменить сладким перцем, кабачком, цветной капустой, брокколи или шампиньонами - получится немного другой вариант того же удобного ужина.

Сначала смешайте йогурт с лимонным соком, паприкой, солью и перцем. Добавьте измельченный чеснок, если хочется более насыщенного вкуса, затем хорошо обмажьте маринадом куриные бедра и оставьте минимум на 15 минут.

Есть время подождать - еще лучше. В холодильнике курицу можно оставить на 2–8 часов, тогда маринад успеет сделать вкус более выразительным.

Картофель и морковь нарежьте средними кусочками, лук - дольками. Перемешайте овощи с оливковым маслом, солью и перцем, а затем разложите их на противне, застеленном пергаментом.

Сверху выложите куриные бедра. Оставшийся маринад тоже можно распределить по мясу - он пригодится для дополнительного вкуса.

Духовку заранее разогрейте до 200 °C. Куриные бедра запекайте примерно 35–40 минут, а если вместо них используется филе, время сократится до 25–30 минут.

Ориентироваться лучше не только на часы: курица должна хорошо пропечься, а выделяющийся сок - стать прозрачным. Для особенно румяной корочки можно включить гриль на последние 2–3 минуты.

И вот тот самый приятный момент: гарнир и основное блюдо уже готовы одновременно. Остается достать противень из духовки и поставить ужин на стол.