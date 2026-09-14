Блинное тесто выливаю на противень: завтрак с сыром и зеленью

Большой блин в духовке удобен, когда хочется накормить всех одновременно. Пока он печётся, можно нарезать овощи, заварить чай и спокойно накрыть на стол. Сыр успевает расплавиться внутри теста и подрумяниться сверху, а зелёный лук даёт лёгкий аромат, который особенно хорош со сливочным маслом.

У такого блина тонкие румяные края и нежная, чуть заварная середина. В духовке поверхность местами приподнимается, после выпечки немного оседает и остаётся мягкой. Чтобы получить именно эту текстуру, важны две подробности: дать муке набухнуть и распределить тесто по противню подходящего размера.

Подготовка: около 15 минут.

Отдых теста: 30 минут.

Выпекание: 30-35 минут.

Общее время: около 1 часа 20 минут, включая короткое остывание.

Количество: 6 порций, примерно 12 кусочков.

Сложность: легко.

Посуда: металлический противень с внутренним размером 30 × 40 см и бортиками не ниже 3 см.

Духовка: 225 °C, режим «верх-низ», без конвекции.

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Ингредиенты

Для молочной основы

Молоко жирностью 2,5-3,2%: 750 мл.

Яйца среднего размера: 4 штуки, около 200 г без скорлупы.

Молоко и яйца можно достать из холодильника незадолго до приготовления. Специально подогревать их не нужно: за время отдыха теста они успеют немного согреться.

Для теста и противня

Пшеничная мука: 225 г.

Сливочное масло: 40 г, из них 30 г в тесто и 10 г для бумаги.

Соль: 4 г, примерно ⅔ чайной ложки без горки.

Разрыхлитель не нужен. Небольшие подъёмы на поверхности появятся благодаря пару, а яйца помогут тесту схватиться. Муку лучше взвесить, поскольку лишние несколько ложек заметно уплотнят середину.

Для сырного вкуса

Гауда: 120 г.

Зелёный лук: 35 г.

Свежемолотый чёрный перец: по вкусу.

Подойдёт и другой полутвёрдый сыр, который хорошо плавится. Моцареллу в рассоле для этого рецепта лучше оставить на другое блюдо: она добавит лишнюю влагу. У очень солёного сыра вкус ярче, поэтому количество соли в тесте можно уменьшить до 3 г.

Как приготовить

1. Соедините яйца с молоком

Разбейте яйца в просторную миску, добавьте соль и размешайте венчиком, чтобы желтки соединились с белками. Влейте примерно 250 мл молока и ещё раз перемешайте. Взбивать до пышной пены не нужно: достаточно получить однородную светло-жёлтую смесь.

Оставшееся молоко пока держите рядом. Его удобнее добавлять после муки, тогда комочки разойдутся быстрее и не придётся долго работать венчиком.

2. Замесите тесто и дайте ему постоять

Всыпьте муку в два приёма, каждый раз размешивая до гладкости. Постепенно влейте оставшиеся 500 мл молока. Растопите 30 г сливочного масла, слегка остудите и вмешайте в тесто. Оно получится жидким, свободно стекающим с венчика.

Накройте миску и оставьте на 30 минут. За это время мука впитает часть жидкости. Примерно в середине ожидания включите духовку на 225 °C, чтобы к моменту выпечки она полностью прогрелась.

3. Подготовьте сыр и зелёный лук

Натрите сыр на крупной тёрке. Отложите 40 г для поверхности, оставшиеся 80 г пойдут внутрь. Зелёный лук вымойте, хорошо обсушите и нарежьте тонкими колечками. Используйте и зелёные перья, и нежную светлую часть.

Не оставляйте на зелени капли воды: они попадут в уже отмеренное тесто. Если у основания лука есть плотные грубые участки, срежьте их, чтобы кусочки успели стать мягкими за время выпечки.

4. Подготовьте противень

Застелите противень цельным листом бумаги для выпечки, рассчитанной минимум на 225 °C. Бумага должна закрывать дно и подниматься по бортикам. Выступающие углы подрежьте, чтобы они не касались стенок духовки. Смажьте дно и нижнюю часть бортиков оставшимися 10 г масла.

Размер здесь действительно важен. В маленькой глубокой форме тот же объём теста даст толстый слой, которому потребуется другое время. На противне 30 × 40 см оно распределится слоем около сантиметра.

5. Добавьте сыр и распределите тесто

Снова перемешайте тесто со дна: за время отдыха часть муки могла осесть. Добавьте 80 г сыра, весь нарезанный лук и немного чёрного перца. Перемешайте и вылейте на подготовленный противень.

Равномерно распределите зелень и сыр лопаткой, сверху рассыпьте отложенные 40 г сыра. Слой должен быть тонким, с небольшими промежутками. Так поверхность сможет свободно подниматься, а сыр подрумянится отдельными аппетитными пятнышками.

6. Испеките до румяных краёв

Поставьте противень на средний уровень разогретой духовки. Выпекайте 30-35 минут. Первые 20 минут дверцу не открывайте, чтобы температура оставалась ровной.

Готовый блин подрумянится по краям и сверху, середина схватится и перестанет колыхаться как жидкость. Приподнимите край лопаткой: снизу тоже должен появиться золотистый цвет. Если верх уже достаточно румяный, а центр ещё сыроват, неплотно прикройте фольгой и дайте ему ещё несколько минут.

7. Дайте немного остыть и нарежьте

Оставьте блин на противне на 3-5 минут. За это время поднявшиеся края немного осядут, а середина уплотнится и будет легче резаться. Это нормальное поведение блинного теста в духовке.

Переложите блин вместе с бумагой на доску и разрежьте на 12 прямоугольников. Поддевайте кусочки широкой лопаткой, чтобы сохранить мягкий центр. Подавайте сразу, пока края ещё слегка хрустят, а сыр остаётся тёплым.

Что поможет сохранить нежную середину

Не подсыпайте муку в жидкое тесто. Здесь оно таким и задумано. После получаса отдыха смесь станет чуть гуще, но по-прежнему будет легко литься. Если превратить её в тесто для оладий, получится совсем другая выпечка.

Не ждите одинаковых волн по всей поверхности. Их высота зависит от духовки, противня и распределения сыра. Надёжнее ориентироваться на цвет низа и готовность середины.

Осторожнее с добавками. Сырые помидоры, грибы и кабачки выделяют сок. Лучше подать их отдельно или приготовить для другого рецепта, чтобы не менять влажность этого блина.

Для разнообразия можно заменить 30 г гауды таким же количеством выдержанного твёрдого сыра. Вместо части зелёного лука возьмите немного укропа: достаточно 5 г, чтобы аромат оставался мягким.

С чем подать

К сырному блину хорошо подходят простые свежие дополнения:

помидоры и огурцы;

редис с зеленью;

листья салата с лимонной заправкой;

густой натуральный йогурт;

небольшая ложка сметаны;

чай или кофе с молоком.

Овощи разложите рядом, а йогурт поставьте в отдельной пиале. Если заранее полить им блин, тонкие края быстро размягчатся. Для завтрака достаточно двух кусочков и небольшой порции овощей.

Как хранить и разогревать

Остатки разделите на порции, переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник в течение двух часов после приготовления. Храните при температуре не выше 4 °C до трёх дней.

Разогревайте отдельные кусочки в духовке при 180 °C до горячей середины. Обычно требуется около 8-10 минут, но время зависит от толщины и количества. Если есть кухонный термометр, ориентируйтесь на 74 °C в центре. В микроволновке блин тоже согреется, однако края станут мягче.

Больше всего хруста у него сразу после выпечки, поэтому для общего завтрака удобно подготовить тарелки и овощи заранее. Тогда короткой паузы после духовки как раз хватит, чтобы нарезать блин и раздать порции.

На следующий день кусочки станут плотнее, но сохранят сырный вкус и хорошо подойдут для быстрого перекуса после разогревания. Разогревайте только нужное количество, остальные порции оставляйте в холодильнике.