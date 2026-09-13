Яблочный пирог с корицей: осень, которую можно почувствовать по запаху

В сентябре у яблок начинается настоящая гастрономическая карьера. Их едят свежими, добавляют в выпечку и, конечно, отправляют в духовку вместе с корицей - сочетание, которое почти мгновенно создает ощущение домашнего тепла.

Для такого пирога не понадобится сложный крем или длинный список продуктов. Здесь все довольно просто: мягкое тесто, кисло-сладкие яблоки, немного сахара и ароматная корица.

Что понадобится

4–5 яблок, лучше кисло-сладких

150 г сахара

200 г муки

100 г сливочного масла

2 яйца

1–2 ч. л. корицы

щепотка соли

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Как приготовить

Сначала яйца взбивают с сахаром до легкой пены. Затем добавляют растопленное сливочное масло и постепенно вмешивают муку с солью.

Тесто должно получиться мягким и достаточно густым, а не жидким. Его выкладывают в форму и разравнивают.

Яблоки нарезают дольками и раскладывают сверху. Можно сделать это аккуратно, по кругу, чтобы после выпечки пирог выглядел особенно аппетитно.

Остается посыпать яблоки корицей и небольшим количеством сахара. Именно он поможет верхушке красиво подрумяниться.

Пирог отправляют в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40 минут. Ориентир простой: поверхность должна стать золотистой, а по кухне - начать распространяться тот самый запах яблок и корицы, ради которого осеннюю выпечку так любят.