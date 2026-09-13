Яблочный пирог с корицей: осень, которую можно почувствовать по запаху

В сентябре у яблок начинается настоящая гастрономическая карьера. Их едят свежими, добавляют в выпечку и, конечно, отправляют в духовку вместе с корицей - сочетание, которое почти мгновенно создает ощущение домашнего тепла.
Для такого пирога не понадобится сложный крем или длинный список продуктов. Здесь все довольно просто: мягкое тесто, кисло-сладкие яблоки, немного сахара и ароматная корица.
Что понадобится
- 4–5 яблок, лучше кисло-сладких
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- 1–2 ч. л. корицы
- щепотка соли
Как приготовить
Сначала яйца взбивают с сахаром до легкой пены. Затем добавляют растопленное сливочное масло и постепенно вмешивают муку с солью.
Тесто должно получиться мягким и достаточно густым, а не жидким. Его выкладывают в форму и разравнивают.
Яблоки нарезают дольками и раскладывают сверху. Можно сделать это аккуратно, по кругу, чтобы после выпечки пирог выглядел особенно аппетитно.
Остается посыпать яблоки корицей и небольшим количеством сахара. Именно он поможет верхушке красиво подрумяниться.
Пирог отправляют в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40 минут. Ориентир простой: поверхность должна стать золотистой, а по кухне - начать распространяться тот самый запах яблок и корицы, ради которого осеннюю выпечку так любят.