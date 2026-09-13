В творожное тесто прячу повидло: рогалики с сахарной корочкой

У этих рогаликов тонкая сахарная корочка, мягкая творожная серединка и густое сливовое повидло внутри. У краёв тесто получается чуть более рассыпчатым, а рядом с начинкой остаётся нежным. Сливовая кислинка здесь очень кстати: она делает вкус выразительнее, хотя в самом тесте сахара совсем немного.

Рогалики готовятся без дрожжей, из простых продуктов, но полчаса на охлаждение теста всё же стоит оставить. С прохладным тестом легче работать, оно меньше липнет и лучше держит форму. Начинку будем выкладывать небольшими порциями, а края сначала подогнём внутрь. Именно эти две детали помогают сохранить повидло в рогалике, пока он подрумянивается в духовке.

Активная работа: около 40–45 минут.

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Полное время: около 2 часов 15 минут, включая охлаждение, две партии выпечки и небольшое остывание.

Охлаждение теста: 30 минут.

Выпечка: 22–27 минут на каждый противень при 180 °C, режим «верх-низ».

Выход: 24 небольших рогалика, примерно на 8 порций.

Сложность: несложно, без миксера и дрожжей.

Понадобится: весы, миска, вилка или лопатка, скалка, нож, кисточка, пергамент и два металлических противня с рабочим дном около 30×40 см; можно обойтись одним, остужая его между партиями.

Ингредиенты

Для творожной основы

Творог жирностью 9%, 250 г.

Сливочное масло жирностью 82–82,5%, 100 г.

Яйцо, 1 среднее, 50–55 г без скорлупы.

Сахар, 20 г.

Соль, 2 г.

Берите обычный плотный творог без свободной сыворотки. Он может быть слегка зернистым, но должен легко разминаться вилкой. Жидкий творожок и зернёный творог в сливках для этой пропорции не подходят: с ними придётся заметно менять количество муки.

Масло заранее достаньте из холодильника. К замесу оно должно легко продавливаться пальцем, сохраняя форму. Растапливать его не нужно: с жидким маслом тесто будет более липким, и появится соблазн подсыпать лишнюю муку.

Для замеса и раскатки

Пшеничная мука высшего сорта, 270 г.

Разрыхлитель, 5 г.

Мука для стола и скалки, до 15 г дополнительно.

Дополнительную муку держите отдельно от основной. Она нужна только для лёгкого подпыления стола, и использовать её всю необязательно. Готовое тесто останется мягким, с едва заметной липкостью; после охлаждения работать с ним будет удобнее.

Разрыхлитель сначала перемешайте с мукой, чтобы он распределился равномерно. Менять его на такое же количество соды не стоит: это другая пропорция и другой способ разрыхления.

Для начинки и сахарной корочки

Очень густое сливовое повидло, 180 г.

Сахар, 40 г.

Молоко, 20 мл.

Повидло должно держаться на ложке горкой и не растекаться по тарелке при комнатной температуре. Нужна однородная густая масса без жидкого сиропа. Варенье с плавающими в соке дольками для таких рогаликов неудобно: начинка быстрее найдёт выход между витками.

Для поверхности подойдёт обычный белый сахар. Крупинки дадут тонкую хрустящую обсыпку, поэтому сахарная пудра его не заменит. Молока понадобится немного: оно помогает сахару закрепиться, но не должно стекать с теста на пергамент.

Приготовление

1. Разомните творог и соберите мягкую основу

Положите творог в миску и разомните вилкой. Крупные плотные комочки лучше растереть о стенки миски или заранее протереть творог через сито. Мелкие мягкие крупинки можно оставить: они не помешают раскатке.

Добавьте размягчённое масло, 20 г сахара и соль. Разотрите, чтобы масло равномерно смешалось с творогом, затем введите яйцо и снова перемешайте. Получится густая мягкая масса, в которой ещё могут быть видны мелкие творожные вкрапления.

Взбивать смесь до пышности не требуется. Достаточно, чтобы масло разошлось и в миске не осталось отдельных крупных кусочков.

2. Замесите тесто и уберите в холодильник

Смешайте 270 г муки с разрыхлителем и добавьте к творожной основе в два приёма. Сначала перемешивайте лопаткой, затем быстро соберите тесто руками. Как только сухая мука исчезнет, заканчивайте замес.

Тесто должно собраться в мягкий ком, который держит форму и слегка липнет к пальцам. Не вымешивайте его до упругости и не пытайтесь сразу сделать совершенно сухим: после отдыха мука впитает влагу, а масло охладится.

Слегка расплющите ком теста, прикройте миску плёнкой и поставьте в холодильник на 30 минут. За это время подготовьте пергамент, скалку, нож и начинку. Повидло к моменту работы должно быть прохладным или комнатной температуры, без остаточного тепла после уваривания.

3. Разделите тесто и раскатайте первый круг

Включите духовку на 180 °C, режим «верх-низ». Достаньте тесто и разделите на три примерно равные части, по 230–235 г. Две прикройте и верните в холодильник. Стол слегка присыпьте мукой из отложенных 15 г.

Первую часть раскатайте в круг диаметром около 26 см и толщиной примерно 4 мм. Поворачивайте тесто во время раскатки, проверяя, не прилипло ли оно к столу. При необходимости добавляйте муку маленькими щепотками.

Старайтесь сохранить одинаковую толщину в центре и у края. Слишком тонкий внешний край может порваться рядом с повидлом, а толстая середина даст тяжёлый последний виток. Неровность самого круга не страшна: подрезать его до идеальной окружности не нужно.

4. Нарежьте восемь секторов и разложите повидло

Разрежьте круг пополам, затем на четверти и каждую четверть ещё надвое. Получится восемь треугольников с широким закруглённым основанием. Убедитесь, что нож прорезал тесто до стола.

На широкий край каждого треугольника положите по 7–8 г повидла, примерно небольшую чайную ложку без большой горки. От внешнего края и боковых сторон оставляйте свободные участки теста шириной около 1–1,5 см.

Начинка должна лежать компактной короткой полоской или горкой. Не размазывайте её по всему треугольнику: чистое тесто вокруг позволит закрыть повидло первым оборотом, а последующие витки сформируют рогалик.

5. Подогните края и сверните рогалики

Слегка заверните два боковых уголка широкого основания внутрь, прикрывая концы полоски повидла. Затем поднимите широкий край и накройте им начинку. Осторожно прижмите тесто там, где оно соприкасается, особенно по бокам.

Продолжайте сворачивать треугольник по направлению к узкому кончику. Не растягивайте тесто и не сжимайте середину пальцами: от сильного давления повидло может выдавиться наружу. Положите рогалик кончиком вниз и чуть согните дугой.

Так же сформуйте оставшиеся заготовки. Из трёх кругов получится 24 рогалика. Если на кухне тепло и тесто стало слишком мягким, уберите очередную порцию в холодильник на 10 минут, прежде чем продолжать.

6. Разложите на противне и посыпьте сахаром

Убедитесь, что духовка разогрелась до 180 °C. Противни застелите пергаментом и разложите по 12 рогаликов, оставляя между ними около 2–3 см. Кончики должны оставаться снизу, иначе при выпечке они могут приподняться.

Кисточкой очень тонко смажьте верх рогаликов первой партии молоком и сразу посыпьте сахаром. На одну партию приходится примерно 10 мл молока и 20 г сахара. Покрывайте прежде всего верхние изгибы, стараясь не насыпать много сахара прямо на бумагу.

Выпекайте противни по очереди на среднем уровне. Вторую партию до её очереди держите в холодильнике; смазать и посыпать её можно непосредственно перед духовкой. Если противень один, следующую партию переносите только на полностью остывший металл.

7. Испеките до золотистого цвета и немного остудите

Поставьте первый противень в разогретую духовку на 22–27 минут. Начинайте проверять через 22 минуты: небольшие рогалики могут подрумяниться быстрее, если раскатка была тоньше. Верх должен стать золотистым, выступающие края чуть темнее, а донышко сухим и светло-коричневым.

Если поверхность уже заметно румяная, а у основания видна сырая полоска теста, прикройте сверху листом фольги и дайте ещё несколько минут. Небольшая капля повидла возле одного рогалика допустима; ждать, пока вытекшая начинка потемнеет, не нужно.

Если используете два противня, сразу поставьте второй в духовку. Готовые рогалики оставьте на первом противне на 5 минут, затем переложите на решётку ещё на 10–15 минут. Повидло внутри остывает медленнее теста, поэтому разламывать и пробовать их сразу из духовки не стоит.

Как подготовить творог, если он влажный

Посмотрите на дно упаковки до замеса. Если там собралась сыворотка, переложите творог в сито с чистой марлей, поставьте над миской и уберите в холодильник, чтобы лишняя жидкость стекла. Нужные 250 г отвешивайте уже после этого.

Влажность влияет на тесто сильнее, чем небольшая разница в жирности. Если компенсировать сыворотку мукой, рогалики будет легко лепить, но после выпечки они могут оказаться плотными. Поэтому исходный творог лучше подготовить заранее, а не исправлять липкое тесто горстями муки.

Что делать с недостаточно густым повидлом

Положите ложку начинки на блюдце и подождите несколько минут. Если вокруг появилась жидкая кайма, для рогаликов лучше выбрать более густое повидло или заранее уварить имеющееся. Холод из холодильника может временно скрыть текучесть, поэтому проверяйте небольшую порцию при комнатной температуре.

Уваривайте на слабом огне в широкой небольшой посуде, часто перемешивая, затем полностью остудите и отвесьте 180 г. Начать придётся с большего количества, а точное время будет зависеть от исходной густоты. Крахмал прямо в начинку для этого рецепта не добавляем: сухие комочки и неравномерное загущение внутри маленького рогалика трудно исправить.

Из-за чего рогалики раскрываются или теряют нежность

Слишком много начинки. Большая горка выглядит соблазнительно, но её сложно закрыть без натяжения теста. Лучше равномерно распределить повидло между всеми 24 заготовками.

Мука на соединяемых краях. Сильно припылённое тесто хуже склеивается. Перед первым оборотом стряхните лишнюю муку сухой кисточкой и только затем прижмите чистые края.

Тёплое тесто и горячий противень. Масло размягчается, заготовки легче расползаются. Короткое охлаждение помогает сохранить форму, особенно пока первая партия находится в духовке.

Долгое вымешивание. Для этой выпечки достаточно соединить продукты. Лишняя мука и продолжительное вымешивание делают готовое тесто жёстче.

Закрытая коробка сразу после духовки. Пар остаётся внутри и размягчает сахарную поверхность. Сначала дайте рогаликам полностью остыть на решётке.

Какая ещё начинка подойдёт

Сливовое повидло можно заменить таким же количеством густого яблочного или абрикосового. Выбирайте по консистенции: название на банке не гарантирует, что начинка сохранит форму при нагревании. Если есть сомнения, сначала испеките один пробный рогалик, а остальные заготовки подержите в холодильнике.

Вариант с яблоком можно дополнить небольшой щепоткой корицы в начинке. Сливу лучше сначала попробовать без добавок: у хорошего повидла достаточно собственного вкуса. Свежие ягоды и нарезанные сырые фрукты потребуют другого подхода, поскольку во время выпечки выделяют сок.

Как хранить и разогревать

Самая заметная сахарная корочка будет в день выпечки, после небольшого остывания. Оставшиеся рогалики полностью остудите, сложите в закрывающийся контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C. Для домашней выпечки с творогом и фруктовой начинкой удобно планировать хранение не дольше трёх суток.

Чтобы слегка освежить поверхность, поставьте нужное количество рогаликов в разогретую до 150 °C духовку примерно на 5–7 минут. После дайте им пару минут постоять. Микроволновка нагреет начинку, но сахарная поверхность останется мягкой.

Часть выпечки можно заморозить в день приготовления. Полностью остывшие рогалики упакуйте порциями, удалив из пакета лишний воздух, и используйте в течение месяца для лучшего вкуса. Размораживайте в холодильнике, затем при желании недолго прогрейте в духовке.

С чем подать

Сливовая начинка уже даёт и сладость, и фруктовую кислинку. К рогаликам подойдут:

Чёрный чай без сиропов и сладких добавок.

Кофе или кофе с молоком.

Стакан молока.

Несколько долек свежей сливы, если хочется подчеркнуть вкус начинки.

Положите на небольшую тарелку два-три рогалика. Один можно разломить, когда он уже немного остыл: будет хорошо видна тёмная сливовая серединка и мягкое тесто вокруг неё. Глазурь и сахарная пудра здесь лишние, они закроют сахарные крупинки и добавят ненужную сладость.

Для общего стола разложите рогалики свободно на широком блюде. Не накрывайте ещё тёплую выпечку плотным колпаком и не складывайте высокой горкой: снизу будет задерживаться пар. Если подаёте свежие фрукты, положите их рядом уже перед чаепитием, чтобы сок не попал на корочку.

Две небольшие партии удобны ещё и тем, что первую можно подать, пока вторая заканчивает печься. К этому времени горячее повидло внутри уже немного остынет, а сахар на поверхности останется сухим и хрустящим.

Если готовите рогалики к определённому часу, заранее проверьте густоту повидла и достаньте масло. Тогда во время замеса всё будет под рукой, а получаса в холодильнике хватит, чтобы спокойно подготовить место для раскатки и противни.