Два яблока и стакан кефира: пышные оладьи с сочной серединой

Яблоки в этих оладьях не прячутся в тесте: небольшие кусочки хорошо видны на разломе и остаются сочными после приготовления. Снаружи получается тонкая румяная корочка, внутри, мягкий мякиш с лёгким ароматом корицы. Сладость умеренная, поэтому к завтраку достаточно ложки сметаны, без варенья и сгущёнки.

Яблоки нарезаем, а не натираем. Тесто делаем густым и выкладываем небольшими порциями: так оладьи удобнее переворачивать и проще пропечь до середины. Миксер не понадобится, всё можно смешать обычной ложкой.

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Общее время: около 45 минут.

Подготовка: примерно 15 минут.

Приготовление на сковороде: около 25 минут, в зависимости от её размера.

Выход: примерно 18 небольших оладий диаметром около 7 см.

Порции: 4.

Сложность: простая.

Посуда: две миски, венчик, сито, нож, доска, сковорода с толстым дном, широкая лопатка.

Лучше всего есть: тёплыми, сразу после приготовления.

Ингредиенты

Для основы теста

Кефир жирностью 2,5%, 250 мл.

Яйцо, 1 среднее, около 50 г без скорлупы.

Сахар, 30 г.

Соль, 1 г, небольшая щепотка.

Кефир и яйцо достаньте из холодильника примерно за 20 минут до замеса. Специально нагревать кефир на плите не нужно.

Используйте свежий продукт в пределах срока годности. Неприятный запах, вздувшаяся упаковка или плесень не становятся безобидными оттого, что кефир собираются добавить в тесто.

Для сухой смеси

Пшеничная мука, 230 г.

Пищевая сода, 2,5 г, примерно половина чайной ложки без горки.

Молотая корица, половина чайной ложки, по желанию.

Дополнительно можно подготовить 10 г муки на случай, если тесто окажется слишком жидким. Всю запасную муку сразу не добавляйте.

Корицу допустимо убрать совсем. Яблочный вкус останется достаточно заметным и без неё.

Для яблочной части и приготовления

Яблоки, 250 г после очистки, примерно 2 средних.

Растительное масло без выраженного запаха, около 40 мл для приготовления нескольких партий.

Выбирайте плотные яблоки с кисло-сладким вкусом. Важно отвесить именно очищенную мякоть: два крупных плода могут дать значительно больше нужного количества.

Яблоки нарезаем кубиками со стороной около 5 мм. Крупные кусочки будут мешать формировать небольшие ровные оладьи.

Как готовить

1. Подготовьте яблоки

Вымойте яблоки, снимите кожуру и удалите сердцевину. Отвесьте 250 г мякоти.

Сначала нарежьте её пластинками, затем полосками и небольшими кубиками. Сложите в отдельную миску. Сахаром пока не посыпайте: он уже отмерен для теста.

Не нарезайте яблоки задолго до приготовления. Удобнее подготовить их непосредственно перед замесом и сразу использовать.

2. Смешайте кефир, яйцо и сахар

Разбейте яйцо в большую миску, добавьте сахар и соль. Перемешайте венчиком, чтобы белок и желток соединились.

Влейте кефир и ещё раз перемешайте. Взбивать до пены не нужно. На этом этапе получается однородная жидкая основа без отдельных сгустков яйца.

3. Подготовьте муку с содой

В другой миске соедините 230 г муки, соду и корицу. Тщательно перемешайте сухой ложкой, затем просейте.

Особенно внимательно распределите соду: в готовом тесте не должно остаться её комочков. Отдельно гасить соду уксусом в этом рецепте не нужно.

К этому моменту сковороду уже можно поставить прогреваться на умеренном огне, чтобы готовое тесто не стояло без дела.

4. Замесите густое тесто и добавьте яблоки

Пересыпьте сухую смесь в миску с кефиром. Перемешайте ложкой, подбирая муку со дна. Как только сухие участки исчезнут, добавьте яблоки и распределите их по тесту.

Проверьте консистенцию: масса должна медленно сползать с ложки тяжёлой порцией, а не литься непрерывной струёй. Если она явно растекается, вмешайте запасную муку, сначала 5 г, затем при необходимости ещё столько же.

Долго вымешивать тесто или взбивать его миксером не нужно. После добавления яблок сразу переходите к приготовлению.

5. Выложите первую партию

Налейте на прогретую сковороду немного масла и распределите тонким слоем. Убавьте огонь до умеренного: поверхность не должна дымиться.

Выкладывайте примерно по одной полной столовой ложке теста на оладью. Оставляйте промежутки, чтобы под каждую свободно заходила лопатка. При необходимости слегка поправьте форму ложкой.

Не делайте высокие горки. Для первой партии ориентируйтесь на диаметр около 7 см и толщину сырой заготовки чуть меньше сантиметра.

6. Переверните и проверьте середину

Готовьте первую сторону примерно 3 минуты. Нижняя поверхность должна подрумяниться, а край, стать более плотным. Переверните широкой лопаткой и готовьте ещё около 2–3 минут.

Первую оладью разрежьте. В середине не должно быть липкого сырого теста, а яблоки должны стать мягче. Время зависит от нагрева, толщины заготовок и сковороды, поэтому разрез полезнее строгого следования таймеру.

Если снаружи уже темно, а внутри сыро, уменьшите огонь и выкладывайте следующие порции немного тоньше. Не прижимайте оладьи лопаткой во время приготовления.

7. Приготовьте оставшиеся оладьи

Переложите готовую партию на тарелку с бумажным полотенцем на полминуты, затем уберите полотенце или перенесите оладьи на чистое блюдо.

По мере необходимости добавляйте на сковороду немного масла и давайте ему прогреться перед следующей партией. Тесто набирайте ложкой без энергичного повторного перемешивания всей миски.

До подачи раскладывайте оладьи свободно, а не высокой горячей стопкой под плотной крышкой. Так на поверхности будет меньше конденсата.

Почему яблоки здесь нарезаем, а не натираем

В этом варианте хочется сохранить отдельные сочные кусочки. На разломе видно и тесто, и яблоки, а не однородную влажную середину.

Натёртые яблоки тоже подходят для оладий, но это будет другая текстура. Не стоит незаметно менять способ подготовки в середине рецепта: вместе с ним может измениться и нужная густота теста.

Если яблоки особенно сочные и на дне миски после нарезки собрался сок, не переливайте его в тесто. Добавьте сами кубики.

Что мешает оладьям пропечься

Слишком крупные порции. Снаружи они успевают подрумяниться, пока середина ещё остаётся сырой. Лучше приготовить несколько небольших оладий, чем пытаться сделать одну почти на всю сковороду.

Сильный огонь. Увеличение температуры не решает проблему сырой середины. Уменьшите нагрев и проверьте первую оладью на разрезе.

Лишние яблоки. Здесь количество рассчитано по весу очищенной мякоти. Большая дополнительная горсть меняет соотношение фруктов и теста.

Мука на глаз. Сначала отвесьте основное количество. Подсыпать ещё стоит только после того, как вся мука вмешана и можно оценить настоящую консистенцию.

Что можно сделать заранее

Вечером можно отвесить муку, сахар и остальные сухие продукты. Держите их в отдельных закрытых ёмкостях, а кефир и яйцо оставьте в холодильнике.

Яблоки удобнее очистить утром. Готовое тесто для этого рецепта не рассчитано на ночное хранение: замешивайте его перед приготовлением.

Как хранить

Для лучшего вкуса приготовьте оладьи на один завтрак. Остатки уберите в закрытый контейнер в холодильник при температуре не выше +4 °C и запланируйте съесть в течение двух суток.

Не оставляйте готовые оладьи с яйцом и молочными продуктами при комнатной температуре дольше двух часов. В жару выше +32 °C этот срок сокращается до часа.

Разогревайте небольшими порциями до горячей середины. При использовании кухонного термометра ориентируйтесь на +74 °C в центре. После холодильника корочка будет мягче, чем у только что приготовленных оладий.

С чем подать

Самый простой вариант, густая сметана или натуральный йогурт без добавок. Положите небольшую порцию рядом, чтобы румяная поверхность не оказалась полностью под соусом.

Для более сладкой подачи хватит чайной ложки мёда на порцию или лёгкой присыпки сахарной пудрой. Добавлять и то и другое одновременно необязательно: в тесте уже есть сахар и яблоки.

К оладьям подойдут чай, кофе или тёплое молоко. Свежие ягоды можно поставить отдельно, но специально покупать сложное дополнение к такому завтраку не нужно.

Этот рецепт удобен тем, что не требует ни раскатки, ни ожидания, пока поднимется дрожжевое тесто. Пока прогревается сковорода, остаётся соединить продукты и добавить яблоки.

Начните с небольшой первой партии и проверьте одну оладью на разрезе. После этого проще подобрать нагрев именно для своей плиты и спокойно приготовить остальные, не угадывая, что происходит под румяной корочкой.