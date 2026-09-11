Ленивые голубцы без лишних хлопот: все смешиваем и запекаем

Если хочется домашних голубцов, но возиться с капустными листьями, варить рис и отдельно готовить соус совсем не хочется, есть более простой вариант. Все основные ингредиенты можно сразу сложить в глубокую форму, залить соусом и отправить в духовку. Получится сытное блюдо с мясом, капустой и рисом, которое практически не требует внимания во время приготовления.

Что понадобится

Для блюда потребуется 500 г мясного фарша, 500–600 г белокочанной капусты, 100 г риса, одна крупная морковь и одна луковица. Для соуса понадобятся 250 г протертых томатов или томатного соуса, 150 г сметаны и 350–400 мл воды.

Из приправ достаточно чайной ложки соли, черного перца по вкусу, чайной ложки сладкой паприки, половины чайной ложки сушеного чеснока и одного-двух лавровых листов.

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Как приготовить

Рис хорошо промойте, пока вода не станет почти прозрачной. Варить его заранее не нужно: крупа дойдет до готовности непосредственно в духовке и впитает часть соуса.

Капусту тонко нашинкуйте. Если она жесткая, слегка помните ее руками с небольшим количеством соли. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на крупной терке.

Переложите овощи в глубокую форму для запекания и добавьте фарш, промытый рис, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Перемешайте продукты, чтобы они распределились более-менее равномерно.

Отдельно соедините протертые томаты, сметану и воду. Соус должен оставаться достаточно жидким: рис и капуста впитают значительную часть влаги во время приготовления. Вылейте смесь в форму и еще раз хорошо перемешайте содержимое, разминая крупные кусочки фарша. Сверху положите лавровый лист.

Накройте форму крышкой или плотно затяните фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте около часа.

После этого осторожно перемешайте голубцы и проверьте готовность риса и капусты. Если жидкости почти не осталось, а рис еще твердый, добавьте около 100 мл горячей воды и верните форму в духовку еще на 15–20 минут. На этот раз накрывать ее уже не нужно - лишняя влага испарится, а сверху появится легкая румяная корочка.

Что важно учесть

Форму лучше брать достаточно глубокую и не заполнять ее до краев. Соус во время запекания будет кипеть, а рис увеличится в объеме.

Количество воды может немного отличаться в зависимости от сочности капусты и густоты томатного соуса. Поэтому разумнее сначала добавить 350 мл, а при необходимости долить еще немного горячей воды.

Готовому блюду стоит дать постоять около 10 минут после духовки. За это время рис впитает остатки соуса, а голубцы станут гуще и сочнее.

Подавать их можно со сметаной, свежей зеленью или просто с хлебом. Главное преимущество этого варианта очевидно: ничего не нужно лепить, заворачивать или предварительно обжаривать - все готовится практически в одной форме.