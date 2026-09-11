Корж пеку на кефире, вишню кладу в крем: получается сочный торт без сиропа

Для коржей понадобятся кефир, какао и обычное растительное масло. Тесто смешивается венчиком, корж выпекается в одной форме, а после остывания его разрезают пополам. Сборка достаточно простая, но торту нужно время в холодильнике: за несколько часов крем станет плотнее, мякиш немного увлажнится и кусочки будет легче нарезать. Удобнее приготовить его накануне и оставить глазурь на следующий день.

Выдержка в холодильнике: не менее 6 часов, затем ещё 45 минут после глазури

Для шоколадных коржей

Пшеничная мука, 200 г.

Какао-порошок без сахара, 45 г.

Сахар, 180 г.

Яйца, 2 средних, 100-110 г без скорлупы.

Кефир жирностью 2,5%, 250 г.

Рафинированное подсолнечное масло, 80 г.

Разрыхлитель, 6 г.

Пищевая сода, 3 г.

Соль, 2 г.

Какао берите натуральное, несладкое, без сухого молока и ароматизаторов. Растворимая смесь для напитка не заменит его: в ней много сахара, а шоколадный вкус будет заметно слабее.

Кефир перед взвешиванием перемешайте. Он должен быть свежим, обычной питьевой густоты. Яйца и кефир достаньте примерно за полчаса до замешивания, чтобы масло легче соединилось с остальными продуктами.

Соду и разрыхлитель отмеряйте отдельно, желательно на точных весах. В рецепте используется небольшое количество обоих компонентов. Дополнительная сода не сделает коржи воздушнее, зато может оставить неприятный привкус.

Для сметанного крема и вишнёвой прослойки

Густая сметана жирностью 30%, 250 г.

Сливочный творожный сыр без добавок, 250 г.

Сахарная пудра, 65 г.

Замороженная вишня без косточек, 300 г.

Сахар для вишни, 45 г.

Кукурузный крахмал, 12 г.

Холодная вода, 25 г.

Сметана даёт характерную кислинку, а сливочный сыр помогает крему держать ягодную прослойку. Выбирайте плотный сыр для кремов, без зелени и других добавок. Мягкий зернистый творог для этой задачи не подойдёт.

До приготовления крема оба молочных продукта держите в холодильнике. Сметана должна оставаться на ложке мягкой горкой. Если в упаковке отделилась сыворотка, слейте её и только после этого отмерьте 250 г.

Вишню взвешивайте замороженной. Выделившийся при нагреве сок используем в начинке, отдельно сливать его не потребуется. Даже в ягодах с пометкой «без косточек» стоит проверить мякоть после размораживания.

Для тонкой шоколадной глазури

Тёмный шоколад с содержанием какао 55-60%, 70 г.

Сливки жирностью 33%, 70 г.

Из шоколада и сливок получится мягкая глазурь, которую удобно разрезать вместе с охлаждённым тортом. Она покрывает верх тонким слоем и может слегка стечь по краям, но толстая шоколадная оболочка здесь не нужна.

Берите плитку без начинки, орехов и печенья. Шоколад с гораздо более высоким содержанием какао даст более густую и горькую глазурь, поэтому для первого приготовления лучше придерживаться указанного диапазона.

Как готовить

1. Подготовьте вишнёвую начинку