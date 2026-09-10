Лаваш, сыр и 30 минут: запеканка, которая спасает, когда готовить совсем не хочется

Иногда для домашнего ужина совершенно не хочется замешивать тесто, долго стоять у плиты и собирать десяток ингредиентов. В такие моменты тонкий лаваш оказывается почти идеальной основой для быстрой запеканки - достаточно добавить сыр, немного зелени и простую заливку. В духовке все соединяется в мягкое, сочное блюдо с аппетитной золотистой корочкой. А на подготовку понадобится совсем немного времени.

Что понадобится

Для формы среднего размера нужны:

тонкий лаваш - 2–3 листа;

твердый сыр - 200 г;

творог или мягкий сыр - 150–200 г;

яйца - 3 шт.;

сметана - 3–4 ст. л.;

молоко или кефир - 150 мл;

зелень - укроп, петрушка, зеленый лук по вкусу;

соль - по вкусу;

черный перец - по вкусу;

сливочное масло - для формы.

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Начинку при желании можно сделать более сытной. Для этого подойдут кусочки ветчины или курицы, помидоры, немного чеснока или паприки.

Сначала - сырная начинка, потом все остальное

Сыр натрите на крупной терке, а зелень мелко порубите. Смешайте их с творогом или мягким сыром, добавьте перец и немного соли. Здесь важно учитывать вкус самого сыра: если он соленый, дополнительной соли понадобится совсем чуть-чуть.

Теперь приготовьте заливку. Яйца взбейте со сметаной и молоком или кефиром до однородности. Именно эта смесь отвечает за нежную текстуру будущей запеканки - без нее лаваш может остаться суховатым.

Форму смажьте сливочным маслом. Лаваш нарежьте или просто порвите на крупные куски, выложите часть на дно и сверху распределите сырную начинку. Полейте небольшим количеством заливки.

Дальше все просто: снова лаваш, сырная смесь и заливка. Повторяйте слои, пока продукты не закончатся.

Верхний слой лучше оставить из лаваша. Его нужно полить оставшейся заливкой и присыпать небольшим количеством тертого сыра. В духовке он превратится в ту самую румяную корочку, ради которой хочется достать форму чуть раньше времени.

30 минут - и можно ставить на стол

Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Запекайте блюдо примерно 25–30 минут - ориентироваться стоит на золотистый верх и плотную, схватившуюся начинку.

Сразу резать запеканку не стоит. Дайте ей постоять 5–7 минут, тогда кусочки будут лучше держать форму.

Подавать ее можно горячей или теплой. Хорошим дополнением станут сметана, натуральный йогурт или обычный овощной салат - например, огурцы с помидорами.

Начинку можно менять под настроение

Базовый вариант с сыром, творогом и зеленью получается достаточно легким, но рецепт легко адаптировать под более сытный ужин. В начинку можно добавить курицу, ветчину, грибы или немного обжаренного фарша.

С зеленью тоже можно экспериментировать. Укроп придает блюду знакомый домашний аромат, зеленый лук делает вкус ярче, а петрушка добавляет свежести. Для более насыщенного вкуса подойдет немного чеснока.

Есть смысл обратить внимание и на сыр. Лучше всего использовать тот, который хорошо плавится: гауду, тильзитер, российский сыр, моцареллу для пиццы или смесь нескольких сортов.

Главное - не экономить на заливке. Ее должно быть достаточно, чтобы лаваш хорошо пропитался, но превращать запеканку в жидкую массу тоже не стоит.

Если ужин остался на следующий день, блюдо можно убрать в холодильник. При разогреве в духовке или на сковороде под крышкой запеканка снова станет мягкой внутри и слегка хрустящей снаружи.