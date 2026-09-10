10 сентября 2026, 09:20

Чечевица без пресности: сначала румяню лук-порей, затем варю всё в одной сковороде

Густая чечевица с луком-пореем, ложкой йогурта и петрушкой в светлой керамической миске

Эта чечевица получается густой, ароматной и совсем не похожей на скучный гарнир. Секрет не в редких специях: луку-порею дают спокойно подрумяниться, а томатную пасту прогревают вместе с чесноком и паприкой.

Потом всё готовится в той же глубокой сковороде. Получается удобный раннеосенний ужин из обычных продуктов - с минимумом посуды и понятной, сытной текстурой.

Время приготовления: 50 минут
Порции: 4
Посуда: глубокая сковорода или сотейник диаметром 26 см с крышкой

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Ингредиенты

  • зелёная или коричневая чечевица - 250 г;
  • лук-порей - 1 крупный стебель, около 250 г;
  • морковь - 1 средняя, около 120 г;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • оливковое или другое растительное масло - 2 ст. л.;
  • томатная паста - 1 ст. л.;
  • сладкая копчёная паприка - 1 ч. л.;
  • горячая вода или несолёный овощной бульон - 750 мл;
  • лавровый лист - 1 шт.;
  • дижонская горчица - 2 ч. л.;
  • лимонный сок - 1 ст. л.;
  • соль - 3/4 ч. л. или по вкусу;
  • чёрный перец - 1/4 ч. л.;
  • натуральный йогурт - 120 г, для подачи;
  • петрушка - 20 г.

Приготовление пошагово с фото

Шаг 1. Подготовьте чечевицу и овощи

Переберите чечевицу, хорошо промойте её в сите под холодной водой и дайте воде стечь. Замачивать зелёную или коричневую чечевицу не нужно.

Срежьте у порея тёмно-зелёную жёсткую часть и корешок. Разрежьте светлую часть вдоль, тщательно промойте между слоями и нарежьте полукольцами толщиной около 5 мм. Морковь нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.

Промытая зелёная чечевица, нарезанный лук-порей, морковь и чеснок на светлой рабочей поверхности

Шаг 2. Хорошо подрумяньте лук-порей

Поставьте глубокую сковороду диаметром 26 см на средний огонь и разогрейте масло. Добавьте порей и морковь. Готовьте 8–10 минут, помешивая не постоянно, а примерно раз в минуту. Овощи должны стать мягкими, а часть порея - заметно золотистой по краям. Именно это даёт блюду сладость и глубину вкуса.

Лук-порей и морковь обжариваются в глубокой светлой сковороде до мягкости и золотистых краёв

Шаг 3. Прогрейте ароматную основу

Добавьте чеснок, томатную пасту и паприку. Перемешивайте 45–60 секунд, пока паста не станет темнее и не появится насыщенный аромат. Не увеличивайте огонь: чеснок и паприка легко горят и тогда начинают горчить.

Томатная паста, чеснок и паприка перемешаны с обжаренными овощами в светлой сковороде

Шаг 4. Сварите чечевицу в той же сковороде

Всыпьте промытую чечевицу, влейте 700 мл горячей воды или бульона и положите лавровый лист. Доведите до слабого кипения, убавьте огонь и частично накройте крышкой. Готовьте 28–35 минут, помешивая каждые 7–8 минут.

Если жидкость ушла раньше, чем чечевица стала мягкой, добавьте оставшиеся 50 мл воды. Разные сорта готовятся с разной скоростью, поэтому ориентируйтесь на текстуру: зёрна должны легко раскусываться, но сохранять форму.

Зелёная чечевица тихо варится с овощами и лавровым листом в глубокой светлой сковороде

Шаг 5. Соберите вкус

Удалите лавровый лист. Добавьте горчицу, лимонный сок, соль и чёрный перец. Перемешайте и готовьте без крышки ещё 2–3 минуты. Готовая чечевица должна быть густой и сочной: ложка оставляет дорожку на дне, которая медленно затягивается.

Если блюдо кажется суховатым, влейте 1–2 ст. л. горячей воды. Если жидкости слишком много, подержите сковороду без крышки ещё пару минут.

Густая готовая чечевица с горчицей и лимонным соком в сковороде перед подачей

Шаг 6. Дайте блюду отдохнуть

Снимите сковороду с огня и оставьте чечевицу на 5 минут. За это время соус станет немного гуще, а вкус - ровнее. Разложите по мискам, добавьте по ложке йогурта и щедро посыпьте рубленой петрушкой.

Что важно

Красная чечевица для этого рецепта не подходит: она быстро разваривается и превратит блюдо в пюре. Берите зелёную или коричневую. Если используете солёный готовый бульон, добавляйте соль только после пробы в шаге 5.

Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните 3–4 дня. При разогреве добавьте ложку воды: чечевица продолжает впитывать соус даже после остывания.

Подавайте её как самостоятельный ужин с ржаным хлебом или как тёплый гарнир к запечённым овощам.

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