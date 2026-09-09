Вкус из детства без похода в кондитерскую: рецепт мягких пончиков

Есть выпечка, которую достаточно однажды приготовить, чтобы кухня мгновенно наполнилась знакомым запахом детства. Домашние пончики - как раз из таких историй: мягкие внутри, румяные снаружи и еще вкуснее, пока они слегка теплые.

Для теста понадобится обычный набор продуктов: 250 мл теплого молока, 4 столовые ложки сахара, 7 г сухих дрожжей, 2 яйца, 50 г растопленного сливочного масла, примерно 500–550 г муки, чайная ложка ванильного сахара и щепотка соли. Для жарки потребуется около 500 мл растительного масла, а готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой.

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Сначала нужно подготовить дрожжи. В теплое, но не горячее молоко добавьте столовую ложку сахара и сухие дрожжи, перемешайте и оставьте на 10–15 минут. На поверхности должна появиться пена - это знак, что дрожжи начали работать.

Тем временем можно заняться тестом. Яйца взбейте с оставшимся сахаром, добавьте ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло. Влейте молочно-дрожжевую смесь и постепенно подсыпайте просеянную муку.

Тесто должно получиться мягким и немного липким. Не стоит пытаться забить его мукой до плотного состояния - именно нежная консистенция помогает пончикам оставаться пышными после жарки.

Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1–1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое.

Когда тесто подойдет, переложите его на рабочую поверхность и раскатайте пласт толщиной около сантиметра. Пончики удобно вырезать стаканом, а отверстия делать небольшой крышечкой. Оставшиеся кусочки теста можно снова собрать, раскатать и продолжить вырезать кольца.

Но сразу отправлять их в масло не стоит. Оставьте сформированные пончики еще на 15–20 минут - за это время они немного поднимутся и станут еще воздушнее.

Масло хорошо разогрейте в глубокой сковороде или кастрюле. Пончики обжаривайте примерно по 1–2 минуты с каждой стороны, пока они не приобретут красивую золотистую корочку.

Здесь главное - не перегреть масло. Иначе поверхность быстро потемнеет, а внутри тесто может остаться сырым.

Готовые пончики переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Когда они немного остынут, щедро посыпьте сахарной пудрой.

На этом можно остановиться - классический вариант уже хорош сам по себе. Но при желании пончики легко превратить в настоящий домашний десерт: покрыть глазурью, полить шоколадом или наполнить вареньем.