Уха как в деревне: несколько простых хитростей - и бульон получится по-настоящему наваристым

У хорошей ухи есть одна особенность: ей не нужны десятки ингредиентов. Рыба, овощи, немного специй, свежий укроп - и получается ароматный суп с насыщенным бульоном. Особенно вкусной уха выходит, если использовать сразу несколько видов рыбы и не бояться костей: именно они помогают сделать основу более наваристой.

Для 4–5 порций понадобится 600–800 г рыбы. Можно взять судака, окуня, карпа, щуку или лосося, а еще лучше - смешать несколько видов. Подойдут и филе, и куски с костями, включая голову, хвост и хребет.

Кроме рыбы, нужны 2,5–3 литра воды, 3–4 картофелины, морковь, 1–2 луковицы, два лавровых листа, 5–7 горошин черного перца, соль и пучок свежего укропа. По желанию в уху добавляют 2–3 столовые ложки пшена и столовую ложку водки.

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Если используется свежая рыба, сначала удалите жабры и хорошо промойте тушку или куски. Затем переложите рыбу в большую кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. Когда вода закипит, снимите пену, добавьте целую очищенную луковицу, перец и лавровый лист.

Дальше важен небольшой нюанс: уха не любит сильного кипения. Убавьте огонь и варите рыбу примерно 25–30 минут, чтобы бульон успел стать насыщенным.

Для особенно прозрачной ухи готовую рыбу можно достать из кастрюли, а бульон процедить. Затем верните его на плиту. Такой простой шаг заметно улучшает внешний вид супа.

Пока варится бульон, подготовьте овощи. Картофель нарежьте кубиками, морковь - кружочками или соломкой, а вторую луковицу измельчите или нарежьте полукольцами. Добавьте все в бульон и варите около 15 минут, пока овощи не станут мягкими.

Рыбу тем временем разберите, удалив кости, и разделите на порционные кусочки. Верните ее в кастрюлю и аккуратно перемешайте. Если хочется добавить пшено, его нужно предварительно промыть и отправить в суп вместе с овощами, чтобы крупа успела приготовиться.

Остается посолить уху по вкусу и добавить щедрую горсть свежего укропа. При приготовлении на открытом огне иногда вливают столовую ложку водки - это классический прием для ухи, приготовленной на костре.

После этого достаточно подержать суп на огне еще 2–3 минуты и выключить плиту. Дайте ухе постоять под крышкой 10–15 минут - за это время аромат станет ярче, а вкус получится более цельным.

Подавать уху можно с ломтем ржаного хлеба, зеленым луком или вареным яйцом. А если есть возможность приготовить ее на костре, легкий аромат дыма сделает блюдо еще более «деревенским».

Есть и несколько простых правил, которые помогут не испортить суп. Для наваристого бульона лучше выбирать рыбу с костями, но переваривать ее не стоит: кусочки должны остаться нежными и сочными.

Не стоит перегружать уху специями. Чеснок, розмарин, паприка и другие яркие добавки способны перебить тонкий аромат рыбы. Здесь как раз работает принцип «чем проще, тем лучше».

Готовую уху можно хранить в холодильнике 1–2 дня, однако наиболее насыщенным ее вкус остается в первые часы после приготовления.