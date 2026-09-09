Творог, мак и лимон: запеканка, которой не нужен крем

У этой запеканки красивый срез: между двумя светлыми творожными слоями проходит тёмная маковая полоска. Начинка получается мягкой, с насыщенным вкусом, а немного лимонной цедры добавляет свежий аромат. Сверху достаточно тонкой золотистой корочки, глазурь и крем здесь не понадобятся.

Чтобы слои сохранились, мак нужно заранее измельчить и приготовить с молоком до густоты. Творожной массе тоже нужна правильная плотность: лишнюю сыворотку убираем, яйца вмешиваем без пены. Запеканку удобно сделать вечером, охладить и утром нарезать аккуратными ломтиками к чаю или кофе.

Порции: 8.

Активная работа: около 35 минут.

Выпекание: 55–65 минут.

До подачи: около 5,5–6 часов с охлаждением; для влажного творога добавьте время на стекание сыворотки.

Сложность: средняя, главное внимательно собрать слои.

Форма: прямоугольная, внутренний размер около 25 × 11 × 7 см, объём не меньше 1,8 л. Заполняйте её не выше трёх четвертей высоты.

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Ингредиенты

Для творожной основы

Творог 5–9%: 750 г, вес после удаления лишней сыворотки.

Яйца среднего размера: 3 шт., около 150 г без скорлупы.

Сахар: 70 г.

Кукурузный крахмал: 40 г.

Соль: небольшая щепотка.

Подойдёт обычный творог без добавок. Он должен быть мягким, но не текучим. Творожную массу с сахаром, зернёный творог в сливках и жидкий творог из ведёрка лучше оставить для других блюд: они дадут другую влажность и сладость.

Для маковой прослойки

Молотый пищевой мак без сахара: 120 г.

Молоко: 240 мл.

Сахар: 45 г.

Сливочное масло: 15 г.

Нужен именно измельчённый мак для выпечки. Если у вас целые семена, измельчите их небольшими порциями в чистой сухой кофемолке до мелкой крупки. Короткие включения помогут не превратить мак в маслянистую пасту. Обычный большой блендер такой небольшой объём может почти не захватить.

Для аромата, формы и подачи

Лимон: 1 небольшой, понадобится 1 чайная ложка мелко натёртой цедры.

Ванильный сахар: 10 г.

Сливочное масло для формы: 5 г.

Сметана для подачи: 150 г, по желанию.

Лимон хорошо вымойте и вытрите. Снимать будем только жёлтую часть кожицы, без белого слоя. Сок в творожную массу не добавляем: для этого рецепта достаточно аромата цедры.

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте творог и форму

Если на дне упаковки заметна сыворотка, положите творог в сито с марлей и оставьте над миской в холодильнике на 30–60 минут. Очень влажному творогу может понадобиться больше времени. Затем отвесьте 750 г. Плотный творог без свободной жидкости можно использовать сразу.

Смажьте форму 5 г масла и застелите пергаментом, оставив выступающие края по длинным сторонам. За них будет удобно достать остывшую запеканку. Разогрейте духовку до 170 °C, режим «верх-низ», без конвекции.

Шаг 2. Приготовьте густую маковую начинку

Соедините молотый мак, молоко и 45 г сахара в небольшом сотейнике с толстым дном. Доведите до слабого кипения и готовьте без крышки на небольшом огне примерно 12–18 минут, часто помешивая, особенно у дна.

Начинка готова, когда свободного молока больше нет, масса собирается на ложке, а след от лопатки на дне не затягивается сразу. Вмешайте 15 г масла, переложите в широкую миску и дайте остыть до комнатной температуры. Горячую или текучую начинку между творожными слоями не кладите.

Шаг 3. Сделайте творожную основу гладкой

Сложите творог в глубокую миску, добавьте яйца, 70 г сахара, ванильный сахар и соль. Пробейте погружным блендером до однородности, держа насадку погружённой в массу. Долго взбивать и набирать воздух не нужно.

Если блендера нет, протрите творог через мелкое сито, а затем тщательно перемешайте с остальными продуктами лопаткой. Небольшая творожная зернистость допустима, но крупные плотные комочки лучше растереть до добавления начинки.

Шаг 4. Добавьте крахмал и лимонную цедру

Всыпьте кукурузный крахмал через ситечко, добавьте чайную ложку цедры и перемешайте лопаткой до исчезновения сухих участков. Оставьте массу на 10 минут. Она должна медленно сползать с лопатки широкой лентой и сохранять небольшой рельеф после перемешивания.

Если основа льётся почти как кефир, причина обычно во влажном твороге или слишком крупных яйцах. Для этого блюда такая консистенция не подходит: тяжёлая маковая начинка будет проваливаться. Поэтому сыворотку важно убрать до смешивания, а яйца взять указанного размера.

Шаг 5. Соберите нижний слой и начинку