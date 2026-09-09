Сливовый пирог на сметане с хрустящей коричной корочкой: простой пошаговый рецепт

В этом пироге сливы остаются сверху, чуть утопая в мягком сметанном тесте. В духовке они становятся нежными, по краям долек выступает густой рубиновый сок, а между ними подрумянивается сахарная корочка с корицей и миндалём. Особенно хорош первый срез: под сочными фруктами виден светлый пористый мякиш, по краю тонкая золотистая полоска, сверху несколько хрустящих кусочков ореха.

Тесто можно смешать обычным венчиком, без миксера и долгого взбивания масла. Сливы предварительно тушить не придётся, достаточно удалить косточки, нарезать мякоть и слегка присыпать крахмалом перед сборкой. Больше всего времени займут выпечка и остывание. Пока пирог ещё горячий, начинка слишком подвижная, поэтому с первым кусочком лучше немного подождать.

Сливовый пирог со сметаной, корицей и миндалём

Время: около 1 часа 20 минут плюс 45–60 минут на остывание

Активная работа: около 20 минут

Порции: 8

Сложность: простая

Посуда: миски, венчик, лопатка, разъёмная металлическая форма диаметром 22 см с бортиками не ниже 5 см, пергамент

Лучше всего есть: в день выпечки, когда пирог остыл до чуть тёплого состояния, а сахарная корочка и миндаль ещё хрустят

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Ингредиенты

Для сметанного теста

Пшеничная мука, 220 г.

Сливочное масло, 100 г.

Сахар, 120 г.

Яйца, 2 крупных, примерно 110–120 г без скорлупы.

Сметана жирностью 20%, 150 г.

Разрыхлитель, 8 г.

Ванильный сахар, 8 г.

Соль, ¼ чайной ложки без горки.

Муку лучше отмерить на весах. Тесто здесь достаточно густое, но лишние несколько ложек сделают мякиш плотнее. Обычная пшеничная мука высшего сорта подойдёт, специальная кондитерская не нужна.

Сметану выбирайте густую. Перед тем как отмерить нужное количество, перемешайте её в упаковке до однородности.

Масло будем растапливать, поэтому размягчать его несколько часов не потребуется. А вот яйца и сметану желательно достать из холодильника заранее: с нехолодными продуктами смесь быстрее становится однородной.

Для сливового слоя

Сливы, 500 г без косточек, примерно 600 г целых.

Кукурузный крахмал, 10 г.

Лучше всего подойдут спелые, но ещё плотные кисло-сладкие сливы. Их мякоть должна легко резаться и сохранять форму. Очень мягкие плоды выделяют больше сока, и середина пирога может пропекаться дольше.

Взвешивайте сливы после удаления косточек. У крупных и мелких сортов соотношение мякоти и косточки отличается, поэтому количество плодов не слишком надёжный ориентир.

Крахмала нужно немного, только для тонкого покрытия срезов. Его задача здесь скромная: слегка загустить сок рядом со сливами. Засыпать фрукты толстым белым слоем не стоит.

Для коричной корочки

Сухой коричневый сахар, например демерара, 30 г.

Сырой миндаль, 30 г.

Молотая корица, ½ чайной ложки.

Для посыпки удобен рассыпчатый сахар с заметными кристаллами. Влажный тёмный мусковадо даст другой результат: он скорее растворится и образует мягкую сладкую поверхность.

Миндаль можно взять очищенный или с кожицей. Главное, чтобы он был несолёным и не обжаренным: подрумяниться он успеет в духовке. Крупные кусочки будут приятно хрустеть, а ореховая мука такого эффекта не даст.

Половины чайной ложки корицы достаточно для мягкого пряного аромата. Если насыпать значительно больше, за ней легко потерять вкус самих слив.

Как готовить

1. Подготовьте форму и растопите масло

Включите духовку на 175 градусов, режим «верх-низ». Решётку установите чуть ниже среднего уровня.

Дно разъёмной формы застелите пергаментом, бортики проложите полоской бумаги. Проверьте, чтобы кольцо было плотно закрыто, а бумага не собиралась крупными складками внизу.

Растопите сливочное масло на слабом огне или короткими импульсами в микроволновке. Не доводите его до кипения и потемнения.

Отставьте масло на несколько минут. К моменту добавления в тесто оно должно быть жидким и едва тёплым, без горячего пара.

Отмерьте остальные ингредиенты. Если яйца и сметана ещё холодные, оставьте их на столе, пока занимаетесь сливами и посыпкой.

2. Нарежьте и обсушите сливы

Вымойте сливы и насухо вытрите. Разрежьте вдоль, удалите косточки и отвесьте 500 г мякоти.

Средние плоды нарежьте четвертинками, очень крупные можно разделить на шесть долек. Маленькие плотные сливы достаточно разрезать пополам. Кусочки должны быть примерно одинаковыми по толщине.

Разложите нарезку срезами вверх. Если на ней выступил сок, слегка промокните бумажным полотенцем, не прижимая мякоть.

Пока оставьте сливы без сахара и крахмала. Посыпать их крахмалом будем перед самой сборкой, чтобы на дне миски не успел собраться сок.

3. Сделайте корично-миндальную посыпку

Порубите миндаль ножом на кусочки размером примерно 3–5 мм. Несколько более мелких крошек не помешают, но измельчать орехи в порошок не нужно.

В небольшой миске соедините коричневый сахар и корицу. Хорошо размешайте, чтобы пряность не оставалась отдельными тёмными комочками.

Добавьте рубленый миндаль и ещё раз перемешайте. Посыпка должна оставаться сухой и сыпучей.

Масло в неё не добавляем. Это тонкий сахарно-ореховый верх, поэтому готовить отдельное тесто или перетирать мучную крошку не потребуется.

4. Соедините яйца, сахар и сметану

Разбейте яйца в большую миску. Добавьте обычный и ванильный сахар, соль.

Размешивайте венчиком около минуты, пока масса не станет однородной и на поверхности не появится немного мелких пузырьков. Пышная белая пена здесь не нужна.

Добавьте сметану и перемешайте, проходя венчиком по дну и стенкам миски. Влейте остывшее растопленное масло.

Ещё раз размешайте до ровного светло-кремового цвета. Если видны небольшие крупинки масла, продолжайте аккуратно перемешивать: слишком холодные продукты могли слегка охладить его.

5. Замесите тесто

В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем. Перемешайте особенно тщательно, чтобы разрыхлитель равномерно распределился.

Всыпьте сухую смесь к яйцам и сметане в два приёма. Сначала можно сделать несколько движений венчиком, затем удобнее перейти на лопатку.

Перемешивайте, поднимая тесто со дна, пока не исчезнут сухие участки муки. Долго взбивать или вымешивать его не нужно.

Готовое тесто будет густым, мягким, медленно сползающим с лопатки широкой лентой. Оно не должно литься, как блинное, или собираться в плотный ком.

Переложите в форму и разровняйте. Проведите лопаткой до самых краёв, чтобы по окружности не остались пустоты, а середина не возвышалась горкой.

6. Выложите сливы и добавьте посыпку

Присыпьте подготовленные сливы крахмалом через небольшое ситечко. Аккуратно переверните несколько раз, чтобы на срезах остался тонкий равномерный слой.

Разложите дольки по тесту кожицей вниз, срезами вверх. Между ними оставляйте небольшие промежутки: тесто поднимется и будет видно на поверхности.

Слегка прижмите сливы к тесту. Полностью прятать их в нём не нужно: при выпечке дольки ещё немного опустятся. По краю формы оставьте узкую полоску без фруктов, около 1 см.

Распределите корично-миндальную посыпку. Большую часть сахара направляйте на открытые участки теста, остальное рассыпьте по сливам. Орехи постарайтесь разложить без высоких кучек.

Сразу отправляйте форму в духовку. Готовое тесто с разрыхлителем не стоит надолго оставлять на столе.

7. Испеките, остудите и нарежьте

Выпекайте при 175 градусах примерно 50–65 минут. Начинайте проверять через 45 минут: точное время зависит от духовки и сочности слив.

Пирог должен подняться, открытые участки теста стать золотистыми, а середина перестать заметно колыхаться при осторожном движении формы.

Проверьте деревянной шпажкой несколько участков ближе к центру, вводя её в тесто между сливами. На ней не должно оставаться сырой липкой массы. След фруктового сока сам по себе не означает, что пирог не готов.

Если миндаль и сахар уже достаточно подрумянились, а тесту ещё нужно время, свободно прикройте верх фольгой. Обычно это имеет смысл после 35–40 минут, когда поверхность уже схватилась.

Готовый пирог поставьте на решётку. Через 20 минут осторожно снимите кольцо и бумагу с бортиков, затем оставьте ещё на 25–40 минут. Если края пока слишком мягкие, не торопитесь открывать форму.

Нарезайте острым ножом, поддерживая кусочки широкой лопаткой. Для переноса всего пирога на блюдо лучше дождаться полного остывания и только потом убрать металлическое дно.

Какие сливы лучше подходят

Удачный выбор для такого пирога: плотные продолговатые сливы с легко отделяющейся косточкой. Они удобны в нарезке и обычно сохраняют заметные дольки после выпечки.

Круглые красные или жёлтые сливы тоже подойдут. Попробуйте мякоть перед приготовлением: у одних сортов почти нет кислинки, у других она особенно чувствуется в кожице.

Кожуру снимать не нужно. Она помогает долькам держаться и даёт красивый цвет соку вокруг них. После выпечки у спелых плодов она становится мягче.

Перезрелые сливы, которые расползаются в руках, лучше оставить для соуса или варенья. Дополнительный крахмал не всегда поможет сохранить с ними нужную текстуру пирога.

Зачем добавлять крахмал

Сливы выделяют сок при нагреве. Даже у плотных плодов его бывает достаточно, чтобы вокруг долек образовались влажные участки.

Тонкое покрытие из крахмала слегка сгущает этот сок рядом с фруктами. Поэтому на срезе он меньше растекается, а мякиш под сливами не так сильно промокает.

Крахмал не превращает начинку в желе и не отменяет время на остывание. Если разрезать пирог прямо из духовки, горячий сок всё равно может вытечь.

Увеличивать количество крахмала на глаз не стоит. В местах, где его слишком много, могут остаться белёсые плотные участки. Для указанных 500 г слив достаточно 10 г.

Какой должна получиться корочка

На открытых участках теста сахар частично растворится, затем образует тонкую корочку. Кусочки миндаля подсохнут, подрумянятся и добавят заметный ореховый хруст.

Над самими сливами поверхность будет мягче. Там сахар смешивается с фруктовым соком, поэтому ожидать одинакового хруста по всему пирогу не нужно.

Посыпку распределяйте тонко. Толстая горка сахара может остаться крупинками внутри, пока орехи сверху уже начнут темнеть.

Самая выразительная корочка получается в день выпечки. Во время хранения влага из слив постепенно её размягчит, даже если сам пирог останется свежим и вкусным.

Как проверить середину, не пересушив края

Проверяйте тесто ближе к центру, а не только возле бортика. Края нагреваются быстрее и могут выглядеть готовыми раньше середины.

Шпажка, попавшая прямо в сливу, выйдет влажной. Выберите другой участок и повторите проверку. Сырой слой теста выглядит как липкая светлая масса, которая остаётся на дереве.

Не вынимайте пирог только потому, что сверху появился красивый цвет. Сахар и миндаль могут подрумяниться раньше, чем пропечётся мякиш под фруктами.

Если сомневаетесь, прикройте верх фольгой и дайте ещё 5 минут. Повышать температуру в конце не нужно: края станут суше, а середина не успеет приготовиться заметно быстрее.

Главные ошибки

Сливы положили мокрыми

После мытья обсушивайте целые плоды, а после нарезки промокайте выступивший сок. Лишняя вода попадёт в тесто и увеличит время выпечки.

Фрукты заранее засыпали сахаром

В миске соберётся сок, который потом легко перелить в форму вместе со сливами. В этом рецепте сахар для верха добавляют уже после раскладки фруктов.

В тесто влили горячее масло

Смесь может стать неоднородной. Растопите масло первым и дайте ему спокойно остыть, пока готовите остальные ингредиенты.

Муку добавили с запасом

Густое тесто не должно превращаться в тяжёлую массу. Отмеряйте муку по рецепту и не подсыпайте её только потому, что тесто не льётся из миски.

Тесто долго взбивали после добавления муки

Мякиш может получиться более плотным. Как только сухие участки исчезли, переходите к форме и сборке.

Сливы уложили в несколько слоёв

Под фруктами останется слишком много влаги, а пропечь середину станет сложнее. Для этой версии достаточно одного слоя с небольшими промежутками.

Орехи взяли уже жареными

За время выпечки они могут слишком сильно потемнеть. Используйте сырые и следите за поверхностью во второй половине приготовления.

Пирог накрыли, пока он был горячим

Пар осядет на крышке и вернётся на сахарный верх. Остужайте открытым, на решётке, и убирайте в контейнер только после остывания.

Варианты, если хочется немного изменить вкус

В тесто можно добавить 1 чайную ложку мелко натёртой лимонной цедры. Она особенно хорошо подходит сладким сливам, которым хочется добавить свежий цитрусовый аромат.

Вместо миндаля подойдут 30 г крупно порубленного фундука. Берите его сырым и несолёным, как и орехи в основном рецепте.

Если орехи не подходят, просто исключите их. Между сливами всё равно останется тонкая сахарно-коричная корочка, но хруста будет меньше.

Для очень сладких плодов можно уменьшить сахар в тесте до 100 г. Сахар для посыпки оставьте в прежнем количестве: он нужен для поверхности пирога.

Если корицу не любите, уберите её и оставьте ваниль в тесте. Миндаль и спелые сливы хорошо сочетаются и без пряностей.

Можно ли взять другую форму

В металлической форме диаметром 22 см пирог получается достаточно высоким, чтобы под сливами оставался заметный слой мягкого теста. Это основной размер для указанных пропорций.

В форме 24 см он будет ниже. Начинайте проверять готовность примерно на 5–10 минут раньше, ориентируясь на середину, а не только на цвет краёв.

Для формы 26 см увеличьте все ингредиенты примерно в 1,4 раза. Яйца удобно размешать вилкой и отвесить нужное количество. Время выпечки определяйте по состоянию теста.

В стеклянной или керамической форме выпечка может идти иначе: такая посуда медленнее прогревается. Для первого приготовления удобнее придерживаться металлической формы из рецепта.

Что можно подготовить заранее

Сахар, корицу и рубленый миндаль можно смешать накануне. Храните посыпку в сухой закрытой ёмкости, чтобы сахар не отсырел.

Сливы тоже можно нарезать вечером и убрать в холодильник в отдельном контейнере. Перед сборкой слейте выделившийся сок, промокните дольки и только затем добавляйте крахмал.

Готовое тесто на ночь не оставляйте. Удобнее заранее отмерить сухие ингредиенты, а яйца, сметану и масло соединить перед выпечкой.

Если пирог нужен к определённому часу, запланируйте примерно 2–2,5 часа от начала работы до подачи. Тогда он успеет испечься и немного остыть, а первый кусочек будет легче вынуть целым.

Как хранить и разогревать

Полностью остывший пирог переложите в закрытый контейнер и храните в холодильнике при температуре не выше +4 градусов до 3 суток.

Перед подачей дайте кусочку постоять при комнатной температуре 15–20 минут. Холодный мякиш плотнее, а аромат слив и корицы ощущается слабее.

Для тёплой подачи прогрейте порцию в духовке при 150–160 градусах примерно 8–10 минут. Следите за миндалём: повторно сильно подрумянивать его не нужно.

Микроволновка быстро согреет середину, но сахарную корочку не подсушит. После неё верх останется мягким.

Пирог можно заморозить порционными кусочками примерно на месяц. Упаковывайте после полного остывания, размораживайте в холодильнике. После разморозки мякиш и сливы сохранят сочность, но прежнего хруста сверху уже не будет.

С чем подать

Сливы дают достаточно яркий вкус, поэтому к пирогу подойдут простые дополнения:

густая сметана;

натуральный греческий йогурт;

небольшая порция ванильного мороженого;

слегка взбитые сливки без сахара;

чёрный чай;

кофе с молоком.

Кисловатая сметана особенно хороша, если сливы попались сладкие. Положите ложку рядом с порцией, чтобы можно было брать понемногу вместе с мякишем и фруктами.

Мороженое подавайте к чуть тёплому кусочку. На горячем оно быстро растает, а если положить его прямо на пирог, размочит сахарную поверхность.

Для семейного чаепития поставьте пирог на простое блюдо и отрежьте первый кусок. На срезе будут видны мягкое тесто и сочные дольки, поэтому дополнительное украшение ему почти не нужно.

Сахарную пудру лучше пропустить. Она скроет румяные орехи и добавит сладости там, где уже есть сахарная корочка. Несколько свежих слив рядом с блюдом выглядят гораздо уместнее.

Как итог

Этот пирог удобно печь, когда хочется использовать спелые сливы без варки начинки и долгой работы с тестом. Достаточно венчика, миски и подходящей формы. Сметана и масло дают мягкий мякиш, а фрукты остаются заметными дольками, с кислинкой и густым соком по краям.

После остывания можно отрезать кусок и положить рядом немного сметаны. Сначала чувствуется тонкая коричная корочка с миндалём, затем мягкое тесто и сочные сливы. Для тёплой подачи хватит 45–60 минут остывания, а для ровных аккуратных ломтиков лучше дождаться, пока пирог остынет полностью.