Вчерашнее пюре больше никто не хочет? Превратите его в румяные картофельные лепешки

Иногда лучший способ приготовить что-нибудь вкусное - заглянуть в холодильник и использовать то, что уже осталось после вчерашнего ужина. Например, обычное картофельное пюре легко превращается в румяные лепешки с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Готовятся они быстро, а список продуктов совсем простой. Такой вариант подойдет и для завтрака, и для легкого ужина, когда тратить много времени на готовку совершенно не хочется.
Что понадобится
- 500 г готового картофельного пюре
- 1 яйцо
- 3–5 ст. ложек муки
- 80–100 г твердого сыра
- небольшой пучок зеленого лука или укропа
- соль и черный перец
- растительное масло для жарки
При желании в картофельную массу можно добавить немного чеснока, паприки или мелко нарезанной ветчины. Получится более насыщенный вкус.
Как приготовить
Холодное пюре переложите в миску. Добавьте яйцо, натертый сыр и мелко нарезанную зелень, затем хорошо перемешайте. С солью лучше не торопиться: если пюре уже было посолено, а сыр достаточно соленый, дополнительная приправа может и не понадобиться.
Всыпьте три столовые ложки муки и снова перемешайте. Масса должна получиться достаточно плотной, чтобы из нее можно было сформировать лепешки. Если она слишком липкая и совсем не держит форму, добавьте еще немного муки.
Главное - не переборщить. Чем больше муки, тем плотнее получатся готовые лепешки.
Слегка присыпьте руки мукой и сформируйте небольшие плоские лепешки толщиной примерно 1,5–2 см. Размер можно выбрать по своему вкусу, но слишком толстыми их делать не стоит - так они лучше прожарятся внутри.
Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите лепешки и обжаривайте на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, пока поверхность не покроется аппетитной золотистой корочкой.
Готовые лепешки переложите на тарелку и подавайте горячими. Особенно хорошо они сочетаются со сметаной, натуральным йогуртом или простым соусом из сметаны, чеснока и свежей зелени.
Вот и все. Вчерашнее пюре, которое еще недавно казалось скучным остатком ужина, превращается в совершенно новое блюдо.