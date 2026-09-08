Вчерашнее пюре больше никто не хочет? Превратите его в румяные картофельные лепешки

Иногда лучший способ приготовить что-нибудь вкусное - заглянуть в холодильник и использовать то, что уже осталось после вчерашнего ужина. Например, обычное картофельное пюре легко превращается в румяные лепешки с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Готовятся они быстро, а список продуктов совсем простой. Такой вариант подойдет и для завтрака, и для легкого ужина, когда тратить много времени на готовку совершенно не хочется.

Что понадобится

500 г готового картофельного пюре

1 яйцо

3–5 ст. ложек муки

80–100 г твердого сыра

небольшой пучок зеленого лука или укропа

соль и черный перец

растительное масло для жарки

При желании в картофельную массу можно добавить немного чеснока, паприки или мелко нарезанной ветчины. Получится более насыщенный вкус.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Как приготовить

Холодное пюре переложите в миску. Добавьте яйцо, натертый сыр и мелко нарезанную зелень, затем хорошо перемешайте. С солью лучше не торопиться: если пюре уже было посолено, а сыр достаточно соленый, дополнительная приправа может и не понадобиться.

Всыпьте три столовые ложки муки и снова перемешайте. Масса должна получиться достаточно плотной, чтобы из нее можно было сформировать лепешки. Если она слишком липкая и совсем не держит форму, добавьте еще немного муки.

Главное - не переборщить. Чем больше муки, тем плотнее получатся готовые лепешки.

Слегка присыпьте руки мукой и сформируйте небольшие плоские лепешки толщиной примерно 1,5–2 см. Размер можно выбрать по своему вкусу, но слишком толстыми их делать не стоит - так они лучше прожарятся внутри.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите лепешки и обжаривайте на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, пока поверхность не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Готовые лепешки переложите на тарелку и подавайте горячими. Особенно хорошо они сочетаются со сметаной, натуральным йогуртом или простым соусом из сметаны, чеснока и свежей зелени.

Вот и все. Вчерашнее пюре, которое еще недавно казалось скучным остатком ужина, превращается в совершенно новое блюдо.