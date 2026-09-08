Куриный суп при простуде: почему тарелка горячего бульона действительно кстати

Когда болеешь, сложные блюда обычно отправляются в самый дальний угол списка желаний. Хочется чего-то теплого, мягкого и понятного - и именно здесь на помощь приходит обычный куриный суп. Такой суп легко есть даже при сниженном аппетите. Теплый бульон помогает восполнять жидкость, а курица и овощи дают организму немного энергии и питательных веществ.

Что понадобится

Для небольшой кастрюли достаточно простого набора продуктов:

куриная грудка или бедро без кожи - 1 штука, около 200 г;

морковь - 1 небольшая;

картофель - 1–2 штуки;

лук - 1 маленькая головка;

вода - 1 литр;

лавровый лист - 1 штука;

щепотка соли;

немного укропа или петрушки - по желанию;

рис или мелкая вермишель - 1–2 столовые ложки, если хочется сделать суп сытнее.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Как приготовить

Курицу промойте, овощи очистите. В кастрюлю налейте литр воды, положите мясо и доведите до кипения, после чего снимите пену.

Убавьте огонь и варите курицу примерно 30–40 минут. При желании добавьте лавровый лист - он придаст бульону привычный домашний аромат.

Затем отправляйте в кастрюлю овощи. Морковь можно нарезать кружочками или натереть, картофель - небольшими кубиками, а лук положить целиком. Последний вариант особенно удобен: когда суп будет готов, луковицу можно просто достать.

Если хочется более сытного варианта, самое время добавить немного риса или мелкой вермишели. Еще 10–15 минут - и останется только дождаться, пока все ингредиенты станут мягкими.

Соль лучше использовать умеренно. Во время болезни совсем необязательно превращать полезный бульон в соляной раствор.

Готовый суп должен быть теплым, но не обжигающим. Курицу можно вынуть, разобрать на небольшие кусочки и вернуть обратно в кастрюлю или положить прямо в тарелку. Немного свежего укропа или петрушки - по желанию.

Почему куриный суп так часто вспоминают во время болезни

Здесь нет никакого кулинарного чуда. Просто удачное сочетание жидкости, мягких продуктов и умеренной питательности.

Куриный бульон помогает поддерживать поступление жидкости, а содержащаяся в курице аминокислота цистеин может способствовать разжижению слизи при насморке. Овощи добавляют витамины и легкие углеводы, а мягкая консистенция делает блюдо удобным при плохом аппетите или неприятных ощущениях в горле.

И есть еще один вполне бытовой плюс. Теплая тарелка супа приятно согревает, особенно если болезнь сопровождается ознобом.

Иногда именно такой простой обед и нужен: без экспериментов, сложных ингредиентов и гастрономических подвигов.