Горячие бутерброды с тунцом: хрустящий хлеб и сочная начинка

У этих бутербродов тонкая золотистая корочка, под которой скрывается сочный тунец с маринованным огурцом, красным луком и каплей горчицы. По краям хлеб приятно хрустит, а в середине остаётся мягким, так что начинка не выскальзывает при первом укусе. Сверху два вида сыра: один даёт насыщенный вкус, другой плавится и тянется тонкими нитями, пока бутерброд горячий.

Основу сначала ненадолго отправляют в духовку без начинки. За это время хлеб успевает подсохнуть с поверхности, а потом спокойно выдерживает слой рыбы и расплавленного сыра. Пока духовка разогревается, можно открыть банку тунца, мелко нарезать огурец и смешать начинку. Останется собрать бутерброды и запечь их к завтраку, обеду с супом или быстрому вечернему перекусу.

Горячие бутерброды с тунцом, огурцом и двумя сырами

Время: около 20-25 минут, включая разогрев духовки; медленно нагревающейся духовке понадобится больше времени

Активная работа: около 10-12 минут

Порции: 3, по 2 открытых бутерброда

Сложность: простая

Посуда: миска, сито, тёрка, противень, широкая лопатка

Лучше всего есть: сразу после приготовления, когда сыр ещё тянется, а края хлеба хрустят

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Ингредиенты

Для хлебной основы

хлеб, 6 ломтиков толщиной 1,5-2 см, примерно 240 г

оливковое масло, 2 чайные ложки

Подойдёт пшеничный или пшенично-ржаной хлеб с достаточно плотным мякишем. Удобны ломтики размером примерно с ладонь: на каждом поместятся две неполные столовые ложки начинки, а сам бутерброд будет легко взять рукой.

Вчерашний хлеб здесь вполне уместен, если он свежий по запаху и без признаков порчи. Он легче переносит начинку и не так быстро размокает. Специально покупать мягкий тостовый хлеб не обязательно, можно нарезать обычную буханку.

Масла нужно совсем немного, только чтобы пройтись кисточкой по поверхности. Не поливайте ломтики прямо из бутылки: мякиш быстро впитывает масло, а в начинке уже будут майонез и сыр.

Для начинки с тунцом

консервированный тунец в собственном соку, 180 г после слива жидкости

маринованный огурец, 50 г

красный лук, 20 г

майонез, 30 г

дижонская горчица, 1 чайная ложка без горки

укроп, 5 г

свежемолотый чёрный перец, по вкусу

соль, только при необходимости

Вес тунца указан без заливки. Посмотрите на упаковку: масса рыбы обычно меньше общей массы содержимого банки. Для этого количества начинки удобнее взять тунец кусочками и разобрать его вилкой. Мелко измельчённый тоже подойдёт, если хорошо слить жидкость.

Огурец выбирайте плотный, хрустящий, без выраженной сладости. Здесь он даёт небольшую кислинку и приятно чувствуется среди мягкой рыбы. Достаточно одного небольшого огурца или половины крупного, ориентируйтесь на вес.

Красный лук нарежьте особенно мелко, чтобы его вкус распределился по всей начинке. Дижонская горчица нужна мягкая. Если дома только острая русская, начните с четверти чайной ложки и попробуйте смесь перед сборкой.

Для сырной корочки

чеддер или гауда, 60 г

плотная моцарелла для пиццы, 60 г

Чеддер даст более яркий сырный вкус, гауда сделает его мягче. Оба варианта хорошо сочетаются с тунцом и огурцом. Очень выдержанный сухой сыр лучше оставить для другого блюда: здесь важна способность равномерно плавиться.

Моцареллу берите плотную, в бруске, без рассола. Влажный белый шарик, который обычно кладут в салат с помидорами, может выделить много жидкости при нагреве. Для хрустящего бутерброда это нежелательно.

Сыр распределим в два приёма: немного положим прямо на хлеб, остальное поверх начинки. Нижний слой поможет ей держаться, а верхний расплавится и местами подрумянится. Полностью прятать бутерброды под толстым слоем сыра не нужно, вкус тунца тоже должен чувствоваться.

Как готовить

1. Включите духовку и подготовьте тунец

Разогрейте духовку до 220 градусов, режим «верх-низ». Решётку установите на среднем уровне. Пока духовка набирает температуру, подготовьте начинку.

Откройте консервированный тунец и переложите в сито над миской. Дайте заливке стечь, затем слегка прижмите рыбу обратной стороной ложки.

Сильно выжимать тунец не нужно. Кусочки должны остаться влажными внутри, но под ними не должна собираться жидкость.

Отвесьте 180 г рыбы, переложите в чистую миску и разберите вилкой. Оставьте небольшие кусочки, чтобы начинка получилась рыхлой, с заметной текстурой тунца.

2. Нарежьте огурец, лук и укроп

Маринованный огурец промокните бумажным полотенцем. Если в середине много мягких водянистых семян, удалите эту часть ложкой.

Нарежьте огурец мелкими кубиками, примерно по 3-4 мм. Разложите на полотенце и ещё раз слегка промокните срезы. Так лишний рассол не попадёт в миску с рыбой.

Лук очистите и нарежьте как можно мельче. Если он очень резкий, ополосните нарезку холодной водой, затем тщательно обсушите.

Укроп вымойте, обсушите и порубите. Толстые стебли уберите: за короткое время в духовке они не успеют размягчиться.

3. Смешайте начинку

Добавьте к тунцу огурец, лук и укроп. Положите майонез, дижонскую горчицу и немного чёрного перца.

Перемешайте вилкой или ложкой, подхватывая рыбу со дна. Не растирайте смесь в пасту: небольшие кусочки тунца и огурца делают её приятнее на вкус.

Готовая начинка должна собираться на ложке мягкой горкой. Если на дне заметна жидкость, аккуратно слейте её. Добавлять хлебные крошки или муку для густоты не требуется.

Попробуйте начинку и только после этого решайте, нужна ли соль. В рыбе, огурце и майонезе она уже есть, а сверху добавится солоноватый сыр.

4. Натрите сыр

Натрите чеддер или гауду на крупной тёрке. Так же натрите плотную моцареллу и перемешайте оба сыра.

Отложите примерно треть смеси, 40 г, для нижнего слоя. Оставшиеся 80 г пойдут наверх.

Если моцарелла мнётся и прилипает к тёрке, ненадолго верните её в холодильник. Хорошо охлаждённый брусок натирать удобнее.

Пока отложите сыр в сторону. Вмешивать его в рыбу не нужно: при сборке будет проще равномерно распределить начинку и получить аккуратный расплавленный верх.

5. Подсушите хлеб

Нарежьте хлеб ломтиками одинаковой толщины. Совсем тонкие быстро пересохнут, а из слишком толстых получатся бутерброды, которые неудобно кусать.

Очень тонко смажьте ломтики маслом с обеих сторон и разложите на противне в один слой. Между ними оставьте небольшие промежутки.

Поставьте в разогретую духовку примерно на 3 минуты. Затем переверните и подсушивайте ещё 1-2 минуты.

Поверхность должна стать суше, а края могут едва заметно пожелтеть. До тёмных гренок хлеб пока не доводите: ему предстоит ещё одно запекание с начинкой.

Достаньте противень и поставьте на жаростойкую подставку. Духовку не выключайте.

6. Соберите бутерброды

Распределите по хлебу отложенные 40 г сыра. Слой получится тонким, с просветами, это нормально.

Сверху выложите начинку с тунцом, примерно по две неполные столовые ложки на каждый ломтик. Разровняйте обратной стороной ложки, не прижимая сильно к мякишу.

Старайтесь сделать ровный слой толщиной около 1 см. Высокая горка в центре будет прогреваться дольше, а при укусе часть начинки может упасть.

Накройте оставшимся сыром. Распределяйте стружку до краёв начинки, но не рассыпайте много сыра по противню: там он быстро подгорит.

Для небольших ломтиков количество начинки уменьшите. Если хлеба получилось больше шести кусочков, разделите смесь между ними, сохранив примерно ту же толщину слоя.

7. Запеките и подавайте горячими

Верните противень в духовку на средний уровень. Запекайте при 220 градусах примерно 6-8 минут.

Начинайте смотреть на бутерброды через 5 минут. Сыр должен полностью расплавиться, слегка запузыриться и покрыться отдельными золотистыми пятнышками. Начинка под ним должна хорошо прогреться.

Не ждите, пока вся поверхность станет тёмно-золотой. К этому моменту тонкие края хлеба могут пересохнуть, а тунец потеряет часть сочности.

Снимите бутерброды с горячего противня широкой лопаткой. Оставьте на минуту, чтобы сыр перестал обжигать, затем подавайте.

Если хотите разрезать ломтик пополам, используйте острый хлебный нож и не давите сверху. Придерживайте бутерброд за край, чтобы сохранить начинку и сырную корочку.

Зачем сначала подсушивать хлеб

У тунца и огурца даже после обсушивания остаётся влага. Если положить их прямо на очень мягкий хлеб, мякиш начнёт впитывать её ещё до того, как сыр успеет расплавиться.

Короткое предварительное запекание подсушивает поверхность. Благодаря этому основа лучше держит начинку, а края успевают стать хрустящими за общее время приготовления.

Тонкий нижний слой сыра тоже помогает собрать бутерброд: при нагреве он плавится между хлебом и рыбой. Но рассчитывать только на него не стоит. Если в миске с начинкой стоит рассол, сыр от размокания не спасёт.

Долго держать хлеб в духовке без начинки не нужно. Внутри должна остаться мягкая середина, иначе после второго запекания получится слишком твёрдая гренка.

Какой тунец лучше подходит

Самый удобный вариант для этих пропорций: тунец кусочками в собственном соку. У него достаточно мягкий вкус, а количество майонеза и масла в рецепте уже рассчитано с учётом такой рыбы.

Тунец в масле тоже подойдёт. Хорошо слейте заливку и начните с 20 г майонеза вместо 30 г. Попробуйте начинку: если она уже сочная и легко собирается на ложке, добавлять остальное не обязательно.

Измельчённый тунец обычно даёт более однородную начинку. Не перемешивайте его слишком долго, достаточно соединить с остальными ингредиентами.

Обращайте внимание на вкус рыбы до добавления соли. Разные консервы заметно отличаются по солёности, поэтому заранее отмеренная щепотка здесь не всегда нужна.

Чем заменить майонез

Возьмите 25-30 г густого греческого йогурта без сахара и добавок. Начните с меньшего количества и перемешайте: смесь должна оставаться густой.

Йогурт даст более выраженную кислинку. Поэтому горчицу лучше сначала добавить в половинном количестве, затем попробовать начинку вместе с огурцом.

Обычный питьевой или жидкий натуральный йогурт не подходит. Он быстро растечётся по хлебу, и короткое подсушивание основы уже мало поможет.

Можно смешать 15 г майонеза и 15 г густого йогурта. Вкус получится мягким, а начинка сохранит нужную консистенцию. Дополнительно поливать готовые бутерброды соусом не требуется.

Как получить тягучий сыр и не пересушить начинку

Для этого рецепта достаточно 20 г сыра на один бутерброд. Часть окажется под тунцом, большая часть сверху. При таком количестве начинка хорошо чувствуется, а поверхность покрывается тонкой корочкой.

Плотная моцарелла даёт тягучесть, чеддер или гауда добавляют вкус. Если использовать только моцареллу, бутерброды будут мягче по вкусу. Один чеддер тоже подойдёт, но длинных сырных нитей может не получиться.

Натирайте сыр незадолго до сборки и распределяйте свободно, без плотных комков. Так он расплавится ровнее.

Подавайте бутерброды сразу. По мере остывания сыр станет плотнее и перестанет так хорошо тянуться. Продолжительное запекание этого не исправит, а только подсушит рыбу и хлеб.

Главные ошибки

В начинку попала заливка из банки

Рыбный сок быстро пропитывает мякиш. Слейте его через сито и слегка прижмите тунец ложкой, прежде чем добавлять остальные ингредиенты.

Огурец нарезали крупными кусками

Они выпадают при укусе и мешают ровно распределить начинку. Мелкие кубики удобнее, но превращать огурец в кашицу на тёрке тоже не стоит.

Вместо плотной моцареллы взяли сыр в рассоле

Он может выделить влагу прямо в духовке. Для этой версии выбирайте моцареллу, предназначенную для пиццы и горячих блюд.

Хлеб заранее зажарили до тёмной корочки

После повторного запекания края станут слишком жёсткими. На первом этапе нужно только слегка подсушить поверхность.

Начинку сложили высокой горкой

Сыр сверху уже подрумянится, пока середина ещё будет прохладной. Распределяйте тунец ровным слоем, особенно если он только что из холодильника.

Добавили соль, не попробовав смесь

Вместе с огурцом и сыром начинка может оказаться пересоленной. Соль оставьте напоследок, а перец добавляйте небольшими порциями.

Готовые бутерброды накрыли крышкой

Под ней собирается пар, который размягчает хлеб. Если нужно подождать минуту-другую, оставьте бутерброды открытыми, не складывая друг на друга.

Корочку пытались получить долгим запеканием

Тунец в консервах уже готов, ему нужно только прогреться. Как только сыр расплавился и местами зарумянился, проверьте начинку и доставайте противень.

Варианты, если хочется изменить начинку

Вместо укропа можно взять петрушку или немного шнитт-лука. У последнего мягкий луковый вкус, поэтому количество красного лука стоит уменьшить примерно вдвое.

Любителям более яркой кислинки подойдут мелко нарезанные каперсы. Замените ими часть огурца, примерно 10 г, и обязательно попробуйте начинку перед добавлением соли.

Несколько кружочков маринованного халапеньо сделают бутерброды острее. Их тоже нужно обсушить и мелко порубить. Начните с небольшого количества, чтобы перец не перебил вкус рыбы.

Свежий помидор лучше подать рядом. Внутри бутерброда он выделит сок при нагреве, особенно если попадётся очень спелый. В салате его сочность будет гораздо уместнее.

Если готовите для тех, кто не любит сырой лук, просто уберите его. У тунца останутся горчица, огурец и зелень, поэтому начинка не станет безвкусной.

Как приготовить меньше или больше бутербродов

Для одной небольшой порции разделите все ингредиенты на три: понадобятся 2 ломтика хлеба, 60 г тунца без заливки, 40 г сыра и треть остальных продуктов.

Огурец и лук в таком количестве удобнее отмерить на весах. Горчицы достаточно примерно трети чайной ложки, майонеза 10 г.

Для большой компании удвойте состав. Хлеб раскладывайте в один слой и оставляйте между ломтиками немного места. На тесно заполненном противне сложнее получить равномерно подсушенную основу.

Если бутерброды не помещаются на одном противне, лучше запечь двумя партиями. Пока первая готовится, держите оставшуюся начинку в холодильнике и собирайте следующую порцию перед духовкой.

Можно ли приготовить заранее

Начинку можно смешать вечером, переложить в закрытый контейнер и убрать в холодильник при температуре не выше +4 градусов. Используйте её в течение суток.

Сыр тоже можно натереть заранее и хранить отдельно в закрытой ёмкости. Хлеб оставьте ненарезанным до приготовления, чтобы ломтики не подсохли слишком сильно.

Собирать бутерброды на ночь не стоит. Даже хорошо обсушенный огурец постепенно отдаёт влагу, а хлеб впитывает её за время хранения.

Перед сборкой перемешайте начинку и проверьте дно контейнера. Если появилась жидкость, слейте её. Бутербродам с холодной начинкой может понадобиться немного больше времени в духовке, ориентируйтесь на горячую середину и расплавленный сыр.

Как хранить и разогревать

Лучше рассчитать количество так, чтобы съесть бутерброды сразу. После холодильника хлеб станет мягче, и полностью вернуть первоначальную корочку удаётся не всегда.

Если несколько штук осталось, дайте им недолго остыть, переложите в контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше +4 градусов. Не оставляйте при комнатной температуре дольше двух часов. Остатки удобнее доесть на следующий день.

Разогревайте на противне при 180 градусах примерно 8-10 минут, до горячей начинки. Если сыр уже достаточно румяный, неплотно прикройте верх фольгой.

В микроволновке рыба и сыр согреются быстрее, но хлеб потеряет хруст. Для этих бутербродов духовка предпочтительнее, особенно если хочется сохранить подсушенные края.

С чем подать

У бутербродов достаточно насыщенная начинка, поэтому рядом хорошо поставить что-нибудь свежее или лёгкое:

салат из помидоров и огурцов

листья салата с лимонным соком и оливковым маслом

редис с зеленью

небольшой салат из тонко нашинкованной капусты

томатный суп

овощной суп-пюре

Для завтрака хватит свежих овощей и привычного напитка. Дополнительный сыр, майонезный салат или густой соус сделают такую подачу слишком тяжёлой.

К обеду можно положить один бутерброд рядом с тарелкой супа. Если подаёте два, супа достаточно небольшой порции. Хрустящий край хлеба особенно приятно обмакнуть в густой томатный суп.

Для общего стола разрежьте ломтики по диагонали и разложите свободно на большом блюде. Не складывайте их высокой стопкой: нижние быстро отсыреют, а сыр на верхних прилипнет к хлебу.

Овощной салат заправляйте отдельно и кладите рядом уже в тарелке. Сок помидоров и огурцов не должен заранее пропитать хлеб снизу.

Как итог

Из банки тунца можно приготовить несколько горячих бутербродов с полноценной сочной начинкой. Мелко нарезанный огурец даёт кислинку, красный лук и горчица добавляют остроты, а майонез соединяет всё, не превращая рыбу в плотную пасту. Сыр дополняет вкус и удерживает начинку на хлебе.

Самое важное здесь происходит ещё до сборки: слить заливку, промокнуть огурец и слегка подсушить ломтики. Тогда в духовке останется только прогреть середину и расплавить сыр. Подавать лучше без промедления, пока края хрустят, а горячая корочка легко тянется вслед за первым кусочком.