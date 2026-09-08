Фрикадельки под моцареллой: густой соус и мягкая середина

Под расплавленной моцареллой видны румяные фрикадельки, а между ними побулькивает густой томатный соус. Такое горячее удобно поставить на стол прямо в сковороде: каждый возьмёт свою порцию вместе с сыром и соусом. К нему подойдут макароны, рис или просто хлеб с хрустящей корочкой.

Чтобы фрикадельки получились мягкими, сухари сначала замачивают в молоке, а фарш перемешивают недолго. Соус успевает загустеть ещё на плите, поэтому в духовке мясо запекается в насыщенных томатах и не плавает в жидкости. Моцареллу добавляют ближе к концу: ей хватит нескольких минут, чтобы расплавиться и слегка подрумяниться.

Порции: 4, по 5 фрикаделек.

Подготовка и работа у плиты: около 40 минут.

Общее время: около 75 минут, включая запекание и короткий отдых.

Сложность: средняя.

Посуда: жаропрочная сковорода диаметром 28 см, две миски, крупная тёрка. Ручка сковороды должна выдерживать температуру духовки. Если такой сковороды нет, подготовьте форму примерно 26 × 20 см.

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Ингредиенты

Для фрикаделек

Смешанный фарш из говядины и свинины, около 15–20% жира, 600 г

Репчатый лук, 80 г в очищенном виде

Яйцо, 1 среднее, около 50 г без скорлупы

Панировочные сухари без добавок, 35 г

Молоко, 50 мл

Соль, 6 г

Чёрный молотый перец, ¼ ч. л.

Удобнее взять обычные мелкие сухари без специй и сырных добавок. Слишком постный фарш для этого блюда менее удачен: после обжаривания и духовки он легче становится сухим. Смесь говядины и свинины даёт достаточно выраженный мясной вкус и остаётся мягкой.

Для томатного соуса

Протёртые томаты, пассата, 600 г

Репчатый лук, 100 г в очищенном виде

Чеснок, 2 крупных зубчика, около 8 г

Томатная паста, 25 г

Оливковое или другое растительное масло, 25 мл

Сушёный орегано, 1 ч. л.

Соль, около 3 г, с учётом солёности томатов

Пассата должна быть без готовых приправ. Вместо неё можно использовать консервированные томаты в собственном соку, предварительно измельчив их. Если они заметно жиже пассаты, соусу понадобится несколько дополнительных минут на плите.

Для сырного верха и подачи

Плотная моцарелла для запекания, 200 г

Свежий базилик, небольшой пучок, около 5 г

Здесь удобнее моцарелла бруском с небольшим содержанием влаги. Она хорошо плавится и не разбавляет соус. Базилик добавляйте уже после духовки: так листья сохранят аромат и свежий цвет.

Как приготовить

Шаг 1. Замочите сухари и подготовьте лук

Насыпьте сухари в небольшую миску, влейте молоко, перемешайте и оставьте на 5 минут. Получится влажная густая масса. Если сухари впитали молоко сразу, это нормально: дополнительно разбавлять их не нужно.

Пока они набухают, натрите 80 г лука для фарша на мелкой тёрке вместе с соком. Лук для соуса нарежьте небольшими кубиками, чеснок мелко порубите. Сыр натрите крупно и пока уберите в холодильник. Включите духовку на 200°C, режим «верх-низ».

Шаг 2. Смешайте фарш

В большую миску положите фарш, замоченные сухари, тёртый лук с соком, яйцо, 6 г соли и перец. Перемешайте рукой или прочной ложкой, только чтобы добавки равномерно распределились. Обычно достаточно примерно минуты.

Не отбивайте массу и не месите её долго: для этого рецепта не нужна плотная упругая структура. Фарш останется мягким и немного липким. Его удобнее брать слегка влажными руками.

Шаг 3. Сформуйте одинаковые фрикадельки

Разделите массу на 20 частей примерно по 40 г. Скатайте шарики диаметром около 4 см и разложите на большой тарелке или подносе, слегка смазанном каплей масла из общего количества. Не прижимайте их слишком сильно ладонями.

Первые несколько порций можно взвесить, затем ориентироваться на их размер. Одинаковые фрикадельки приготовятся равномернее: не придётся держать всю сковороду в духовке ради двух особенно крупных шариков.

Шаг 4. Подрумяньте мясо

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте около 15 мл масла. Обжаривайте фрикадельки двумя партиями, по 10 штук, оставляя промежутки. Каждой партии понадобится примерно 4–5 минут: аккуратно поворачивайте шарики, чтобы на двух-трёх сторонах появилась корочка.

Внутри они пока останутся сырыми. Переложите их на отдельную тарелку, которую после работы нужно вымыть. Если шарик прилип ко дну, дайте корочке ещё немного схватиться и только затем подденьте его лопаткой.

Шаг 5. Приготовьте густой соус

Если на дне после мяса остались чёрные подгоревшие частицы, осторожно уберите их бумажным полотенцем, зажав его щипцами. Коричневые мясные следы можно оставить. Убавьте огонь до среднего или чуть ниже, добавьте оставшееся масло и нарезанный лук. Готовьте 4–5 минут до мягкости, помешивая. Положите чеснок, через 30 секунд добавьте томатную пасту и прогрейте её ещё минуту.

Влейте пассату, всыпьте орегано и соль. Перемешайте, соскребая со дна мясные соки, и готовьте без крышки 10–12 минут при слабом кипении. Проведите лопаткой по дну: дорожка должна оставаться заметной одну-две секунды. Если она мгновенно затягивается жидкостью, выпарите соус ещё немного.

Шаг 6. Запеките фрикадельки в томатах

Верните все фрикадельки в горячий соус вместе с выделившимися на тарелке соками. Разложите в один слой и слегка утопите нижнюю часть каждого шарика. Сверху они должны оставаться видны. Поставьте сковороду на средний уровень духовки и запекайте без крышки 15–18 минут.

Если используете отдельную форму, сначала перелейте в неё горячий соус, затем разложите фрикадельки. Холодная керамика прогревается медленнее сковороды, поэтому время может немного увеличиться. Не ориентируйтесь только на цвет верхушек: мясо будет ещё допекаться под сыром.

Шаг 7. Добавьте моцареллу