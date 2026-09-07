Сладкая колбаска из детства: тот самый десерт, который исчезает со стола первым

Есть десерты, которым совсем не нужны сложные кремы, экзотические ингредиенты и часы у плиты. Сладкая колбаска - как раз из таких. Печенье, сгущенка, сливочное масло и какао превращаются в шоколадное лакомство, знакомое многим еще с детства.

Главный плюс этого десерта - даже не простота, а его текстура. Часть печенья превращается в крошку, а небольшие кусочки остаются целыми, благодаря чему каждый ломтик получается по-своему интересным.

Что понадобится

300 г песочного печенья

200 г сгущенного молока

3 ст. ложки какао-порошка

100 г сливочного масла

100 г грецких орехов или фундука - по желанию

щепотка ванилина

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Как приготовить сладкую колбаску

Сначала подготовьте печенье. Разломайте его руками на небольшие кусочки, причем часть можно измельчить почти до состояния крошки. Именно такое сочетание мелких и более крупных фрагментов придает готовому десерту приятную неоднородную текстуру.

Если решено добавить орехи, слегка подсушите их на сухой сковороде или в духовке. Затем порубите ножом - слишком мелко измельчать их не нужно.

Теперь займитесь шоколадной основой. В миске соедините сгущенное молоко, какао и ванилин, после чего добавьте размягченное сливочное масло. Перемешайте все до гладкой однородной массы.

В шоколадную смесь отправьте подготовленное печенье и орехи. Перемешайте тщательно, чтобы какао-масса равномерно покрыла все кусочки.

Осталось придать десерту привычную форму. Выложите массу на пищевую пленку, сформируйте плотную колбаску и хорошо закрутите края. Затем уберите ее в холодильник минимум на 2–3 часа.

Но если время позволяет, лучше оставить десерт на ночь. За это время сладкая масса хорошо застынет, и колбаску будет проще аккуратно нарезать.

Перед подачей снимите пленку и нарежьте десерт порционными кусочками. Для большей схожести с настоящей колбасой ломтики можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Вот и весь рецепт. Минимум хлопот - и на столе десерт, который отлично подходит и для обычного семейного чаепития, и для праздничного стола.