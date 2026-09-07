Сладкая колбаска из детства: тот самый десерт, который исчезает со стола первым

Есть десерты, которым совсем не нужны сложные кремы, экзотические ингредиенты и часы у плиты. Сладкая колбаска - как раз из таких. Печенье, сгущенка, сливочное масло и какао превращаются в шоколадное лакомство, знакомое многим еще с детства.
Главный плюс этого десерта - даже не простота, а его текстура. Часть печенья превращается в крошку, а небольшие кусочки остаются целыми, благодаря чему каждый ломтик получается по-своему интересным.
Что понадобится
- 300 г песочного печенья
- 200 г сгущенного молока
- 3 ст. ложки какао-порошка
- 100 г сливочного масла
- 100 г грецких орехов или фундука - по желанию
- щепотка ванилина
Как приготовить сладкую колбаску
Сначала подготовьте печенье. Разломайте его руками на небольшие кусочки, причем часть можно измельчить почти до состояния крошки. Именно такое сочетание мелких и более крупных фрагментов придает готовому десерту приятную неоднородную текстуру.
Если решено добавить орехи, слегка подсушите их на сухой сковороде или в духовке. Затем порубите ножом - слишком мелко измельчать их не нужно.
Теперь займитесь шоколадной основой. В миске соедините сгущенное молоко, какао и ванилин, после чего добавьте размягченное сливочное масло. Перемешайте все до гладкой однородной массы.
В шоколадную смесь отправьте подготовленное печенье и орехи. Перемешайте тщательно, чтобы какао-масса равномерно покрыла все кусочки.
Осталось придать десерту привычную форму. Выложите массу на пищевую пленку, сформируйте плотную колбаску и хорошо закрутите края. Затем уберите ее в холодильник минимум на 2–3 часа.
Но если время позволяет, лучше оставить десерт на ночь. За это время сладкая масса хорошо застынет, и колбаску будет проще аккуратно нарезать.
Перед подачей снимите пленку и нарежьте десерт порционными кусочками. Для большей схожести с настоящей колбасой ломтики можно слегка присыпать сахарной пудрой.
Вот и весь рецепт. Минимум хлопот - и на столе десерт, который отлично подходит и для обычного семейного чаепития, и для праздничного стола.