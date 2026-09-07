Пюре, грибы и сыр - но результат совсем не будничный: рецепт картофельных гнезд

Картофельное пюре легко превратить в блюдо, которое выглядит гораздо интереснее привычного гарнира. Достаточно сформировать из него небольшие гнезда, наполнить их жареными грибами с луком и добавить сверху сыр. В духовке все это превращается в румяное и очень аппетитное блюдо.
Для приготовления понадобится:
- 4–5 картофелин среднего размера;
- 1 яйцо;
- 1–2 ст. ложки муки;
- 100 г твердого сыра;
- 200 г шампиньонов или других грибов;
- 1 луковица;
- 1 ст. ложка сливочного масла;
- соль и перец по вкусу;
- свежая петрушка или укроп для подачи.
Сначала очистите картофель и отварите его до мягкости. Затем разомните клубни в пюре, добавьте яйцо, муку, соль и перец и хорошо перемешайте. Масса должна получиться однородной и достаточно плотной, чтобы из нее можно было сформировать основу для будущих гнезд.
Разделите картофельную массу на несколько порций и выложите на противень, застеленный пергаментом. Руками сформируйте небольшие гнезда, а в центре каждого сделайте углубление - именно туда отправится начинка.
Теперь займитесь грибами. Лук и шампиньоны мелко нарежьте, после чего обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу.
Грибную начинку разложите по картофельным гнездам. Сверху щедро посыпьте каждую порцию тертым сыром.
Остается отправить все в духовку. Запекайте при 180 °C около 15–20 минут - ориентируйтесь на сыр: он должен полностью расплавиться и слегка подрумяниться.
Перед подачей украсьте гнезда свежей зеленью. Подавать их лучше горячими, пока сыр остается аппетитно тягучим.