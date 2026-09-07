Морковь превращается в намазку: запекаю до сладости и взбиваю с белой фасолью

Запечённая морковь становится мягкой и сладковатой, а белая фасоль делает намазку плотной и кремовой без сливок. Лимонный сок и зира не дают вкусу стать приторным.

Это удобная закуска для тостов, лаваша и свежих овощей. Большую часть времени работает духовка, а после неё остаётся только сложить продукты в блендер.

Время приготовления: 50 минут, из них около 15 минут активной работы

Количество: 4 порции

Инвентарь: противень примерно 30 × 40 см, стационарный или погружной блендер

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Ингредиенты

морковь - 500 г;

белая фасоль в собственном соку - 1 банка 400 г (около 240 г без жидкости);

чеснок - 2 зубчика;

оливковое масло - 3 ст. л.;

тахини - 1 ст. л.;

лимонный сок - 2 ст. л.;

молотая зира - 1 ч. л.;

копчёная паприка - 1/2 ч. л.;

соль - 3/4 ч. л. или по вкусу;

чёрный перец - 1/4 ч. л.;

холодная вода - 2–4 ст. л.;

тыквенные семечки - 2 ст. л.;

петрушка - 2 ст. л. мелко нарезанной.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте морковь

Разогрейте духовку до 220 °C. Застелите противень пергаментом. Морковь очистите и нарежьте брусочками толщиной около 1,5 см: слишком тонкие кусочки быстро высохнут, а крупные будут готовиться заметно дольше.

Смешайте морковь с 2 ст. л. масла, зирой, паприкой и 1/2 ч. л. соли. Добавьте неочищенные зубчики чеснока и распределите всё по противню в один слой, оставляя между кусочками немного свободного места.

2. Запеките до румяных краёв

Поставьте противень на средний уровень духовки и запекайте 25–30 минут. Через 15 минут переверните морковь лопаткой. Готовые кусочки легко прокалываются ножом, но сохраняют форму, а на рёбрах появляются тёмно-золотистые участки.

Дайте моркови постоять 5 минут. Чеснок аккуратно выдавите из шелухи - внутри он должен стать мягким, без сухой сердцевины.

3. Подготовьте фасоль

Фасоль откиньте на дуршлаг и хорошо промойте прохладной водой, пока она не перестанет пениться. Дайте воде полностью стечь. После этого должно остаться примерно 240 г фасоли: лишняя жидкость сделает намазку водянистой.

4. Соберите всё в блендере

Положите в чашу запечённую морковь и чеснок, фасоль, тахини, лимонный сок, оставшуюся 1 ст. л. масла, чёрный перец и 1/4 ч. л. соли. Добавьте сначала 2 ст. л. холодной воды.

Если используете погружной блендер, возьмите высокий узкий стакан: так продукты быстрее попадут под нож, а масса не будет разлетаться по стенкам кухни.

5. Взбейте до кремовой текстуры

Взбивайте 1–2 минуты, останавливаясь, чтобы снять массу со стенок. Если нож прокручивается с трудом, добавляйте оставшуюся воду по 1 ст. л. Намазка должна получиться однородной и мягкой, но держаться на ложке, а не стекать с неё.

Попробуйте и при необходимости добавьте ещё немного соли или несколько капель лимонного сока. Сразу не вливайте много воды: после охлаждения текстура станет чуть плотнее, но слишком жидкую намазку исправить сложнее.

6. Оформите и подавайте

Переложите намазку в неглубокую миску, сделайте ложкой несколько бороздок и посыпьте тыквенными семечками и петрушкой. Подавайте с ржаным тостом, подсушенным лавашом или палочками из огурца и сладкого перца.

Что важно

Если тахини нет, замените её 1 ст. л. натурального йогурта или просто добавьте ещё 1 ст. л. оливкового масла. Учитывайте аллергены: тахини содержит кунжут, а йогурт - молочный белок.

Готовую намазку переложите в чистый контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. Храните под крышкой 3–4 дня. Такой срок соответствует рекомендациям FoodSafety.gov для готовой еды и остатков.

Перед подачей перемешайте намазку и дайте ей постоять при комнатной температуре 10 минут: вкус моркови и специй станет выразительнее.