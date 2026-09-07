Два яйца и спелые груши: мягкий пирог на сметане к чаю

У этого пирога золотистые края, мягкий сливочный мякиш и тонкие грушевые дольки сверху. В духовке фрукты становятся нежнее, слегка погружаются в тесто, а по краям остаются видны румяные полоски корочки. Кусок хорош ещё чуть тёплым, когда груша особенно ароматная, а на тарелке остаётся несколько сладких крошек.

Для теста нужны два яйца, сливочное масло, немного сметаны и обычная пшеничная мука. Его перекладывают в форму ложкой, разравнивают и сверху раскладывают груши. На подготовку уйдёт около 20 минут, дальше работает духовка. Для хорошего результата выбирайте спелые, но достаточно плотные плоды и проверяйте готовность именно мякиша: сочная грушевая долька может оставить влажный след даже в полностью пропечённом пироге.

Пирог с грушами на сметане

Время: около 20 минут на подготовку, 35-45 минут на выпекание и ещё 30-40 минут на остывание перед нарезкой

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Порции: 6-8

Сложность: простая

Форма: круглая металлическая, диаметром 22 см, с бортиками высотой не менее 4 см

Посуда: миксер, глубокая миска, лопатка, кухонные весы, нож и деревянная шпажка

Лучше всего есть: в день приготовления, слегка тёплым или полностью остывшим

Сливочное масло нужно заранее размягчить. Достаньте его из холодильника примерно за 40-60 минут до замешивания. Яйца и сметану достаньте за 20-30 минут. В прохладной кухне маслу может потребоваться больше времени. Подготовка продуктов к нужной температуре в указанные 20 минут не входит.

Ингредиенты

Для сливочной основы

яйца, 2 средних

сливочное масло жирностью 82,5%, 100 г

сахар, 130 г

сметана жирностью 15-20%, 50 г

Масло должно легко продавливаться пальцем, но сохранять форму. Растапливать его не нужно: в этом рецепте масло сначала взбивают с сахаром, чтобы масса стала светлее и воздушнее.

Сметану берите обычную, без добавок. Если сверху отделилось немного сыворотки, сначала перемешайте содержимое упаковки и только потом отвесьте 50 г. Не увеличивайте порцию на глаз: тесто должно оставаться достаточно густым, чтобы его можно было распределять лопаткой.

Два средних яйца без скорлупы весят примерно 100-110 г. Специально подбирать их до грамма не требуется, но очень крупные яйца дадут больше жидкости и изменят густоту теста.

Для сухой смеси и аромата

пшеничная мука, 180 г

разрыхлитель, 4 г, примерно 1 ровная мерная чайная ложка

соль, небольшая щепотка

ванильный сахар, 1 чайная ложка, по желанию

Муку лучше взвесить. Плотно набранный стакан может вместить заметно больше, чем кажется, а лишняя мука сделает мякиш плотнее и суше.

Ванили достаточно немного, чтобы она дополняла грушевый аромат. Если фрукты сами по себе очень душистые, можно обойтись без неё. Соль нужна в небольшом количестве, солёного вкуса в готовом пироге не будет.

Разрыхлитель используем готовый. Заменять его такой же ложкой соды не стоит: это другая дозировка и другой способ разрыхления.

Для грушевого верха и формы

груши, 250 г после удаления сердцевины и, при необходимости, кожицы

сливочное масло для формы, около 5 г

сахарная пудра для подачи, 1 чайная ложка, по желанию

Обычно достаточно двух небольших груш, но удобнее ориентироваться на вес подготовленных долек. Крупный плод может весить больше двух маленьких, поэтому количество штук здесь только подсказка.

Выбирайте ароматные груши, которые уже приятно есть свежими, но ещё удобно нарезать. Мякоть должна сохранять аккуратный край после ножа. Очень мягкие плоды, расползающиеся под пальцами, дадут слишком влажные участки, а твёрдые недозрелые могут остаться грубоватыми.

Тонкую нежную кожицу можно оставить. Плотную, терпкую или жёсткую лучше снять овощечисткой. Для этого пирога важнее спелость и состояние мякоти, чем название сорта.

Как готовить

1. Подготовьте форму и нарежьте груши

Включите духовку на 180 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Решётку установите на среднем уровне. К моменту, когда тесто будет готово, духовка должна полностью прогреться.

Дно формы диаметром 22 см застелите кружком пергамента. Борта и открытые участки дна тонко смажьте маслом. Если форма разъёмная, проверьте, плотно ли закрыт замок.

Груши вымойте, обсушите и разрежьте вдоль на четвертинки. Удалите сердцевину, хвостики и жёсткие волокна возле них. При необходимости снимите кожицу, затем отвесьте 250 г мякоти.

Нарежьте её продольными дольками толщиной около 4-5 мм. Слишком тонкие ломтики легко рвутся, а толстые куски сильнее утяжеляют тесто. Если на доске собрался сок, аккуратно промокните дольки бумажным полотенцем. Пока готовите основу, оставьте их на тарелке без сахара.

2. Взбейте масло с сахаром

Положите мягкое масло в глубокую миску. Добавьте 130 г сахара и ванильный сахар, если используете его.

Начните взбивать на небольшой скорости, чтобы сахар не разлетался. Затем увеличьте скорость до средней и продолжайте примерно 3-4 минуты. Масса должна посветлеть, стать более пышной и собраться в мягкий крем.

Один или два раза остановите миксер и снимите масло со стенок лопаткой. Так по краям не останутся плотные участки, которые потом плохо соединятся с яйцами.

Полного растворения сахарных крупинок добиваться не нужно. Если масло блестит и растекается, оно слишком тёплое: ненадолго уберите миску в холодильник, чтобы масса снова стала пластичной, и продолжите взбивание.

3. Добавьте яйца и сметану

Разбейте в масляную смесь одно яйцо. Взбивайте на средней скорости около 30-40 секунд, пока оно не соединится с основой. Затем добавьте второе и снова перемешайте.

Положите сметану. Коротко взбейте до равномерного распределения, соскребая массу со стенок и дна миски.

После яиц смесь иногда становится слегка крупинчатой, особенно если продукты были разной температуры. Небольшая неоднородность допустима. Не нужно несколько минут взбивать её на максимальной скорости в попытке вернуть прежний вид.

На этом работа миксером закончена. Муку будем вмешивать лопаткой, чтобы проще контролировать тесто и не перемешивать его дольше необходимого.

4. Вмешайте муку с разрыхлителем

В отдельной небольшой миске соедините муку, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешайте сухую смесь, затем просейте её к масляной основе в два приёма.

После каждой порции проводите лопаткой по дну и поднимайте массу наверх. Поворачивайте миску, чтобы не оставались сухие карманы у стенок.

Остановитесь, как только исчезнут видимые следы муки. Готовое тесто получается мягким и густым: оно держится на лопатке, падает с неё тяжёлой порцией и медленно расплывается.

Не подливайте молоко или дополнительную сметану только потому, что тесто не льётся. Для этого пирога такая консистенция нужна. Продолжительное перемешивание после добавления муки тоже лишнее: мякиш может получиться более плотным.

5. Распределите тесто и выложите груши

Переложите тесто в подготовленную форму. Лопаткой распределите его от середины к краям, выровняйте поверхность. Толщина слоя должна быть примерно одинаковой по всей форме.

Разложите грушевые дольки по кругу, начиная с внешнего края. Между фруктами оставляйте небольшие участки открытого теста, оставшиеся ломтики разместите ближе к середине.

Достаточно одного слоя. Небольшой нахлёст краёв допустим, но собирать в центре горку из фруктов не нужно: под ней тесто будет пропекаться дольше.

Слегка прижмите дольки, чтобы они держались на поверхности. Полностью утапливать их не надо. Во время выпекания тесто поднимется и само частично прикроет нижнюю часть фруктов.

Сразу отправляйте форму в духовку. Если часть нарезанных груш осталась после взвешивания, сохраните её для подачи, не добавляя сверху сверх указанных 250 г.

6. Испеките и проверьте середину

Выпекайте при 180 °C примерно 35-45 минут. Первые 30 минут дверцу лучше не открывать. Время зависит от духовки, материала формы и сочности груш. Впервые проверьте пирог примерно через 35 минут.

К этому моменту поверхность должна стать золотистой, а тесто между дольками подняться и схватиться. Одного румяного цвета недостаточно: середина иногда готовится медленнее краёв.

Введите деревянную шпажку в мякиш ближе к центру, в промежуток между грушами. Проверьте ещё одно место рядом с крупной долькой, стараясь не проткнуть сам фрукт. Шпажка должна выйти без липкого сырого теста; несколько мягких крошек допустимы.

Если на ней тянущаяся тестяная масса, продолжайте выпекать по 5 минут с повторной проверкой. Если верх уже достаточно румяный, свободно прикройте его фольгой. Прозрачная влага после попадания в грушу сама по себе не означает, что пирог сырой: сделайте новый прокол именно в мякише.

7. Остудите и нарежьте

Достаньте форму из духовки и поставьте на решётку или жаростойкую подставку. Дайте пирогу постоять 15 минут, чтобы горячий мякиш немного укрепился.

Осторожно отделите края тонкой лопаткой. У разъёмной формы снимите бортик, затем перенесите пирог на решётку, поддерживая дно. Из цельной формы с хрупким тёплым пирогом лучше не торопиться: можно дать ему остыть дольше и нарезать прямо в ней.

Подождите ещё примерно 20-25 минут перед первым разрезом. Пирог останется слегка тёплым, но уже будет меньше крошиться. Для особенно аккуратных кусочков дайте ему полностью остыть.

При желании слегка посыпьте верх сахарной пудрой непосредственно перед подачей. Режьте острым ножом, протирая лезвие между порциями. Старайтесь, чтобы в каждый кусок попало несколько грушевых долек.

Каким получится пирог

В форме 22 см это домашний пирог умеренной высоты, с мягким мелкопористым мякишем и грушами преимущественно в верхней части. Он хорошо держит кусок после остывания, при этом рядом с фруктами остаются более сочные участки.

Готовый мякиш под грушей может быть чуть влажнее остального, но должен сохранять структуру. Плотная липкая полоса, которая мажется по ножу, говорит о том, что середине не хватило времени в духовке или фруктов было слишком много.

Глубоко утопленные дольки не сделают пирог сочнее равномерно. Они соберут влагу в отдельных местах. Поэтому для первого приготовления лучше сохранить указанную раскладку сверху и не вмешивать дополнительные кусочки внутрь.

Что чаще всего мешает хорошему результату

Груши слишком мягкие. Если мякоть уже превращается в пюре при нарезке, аккуратного верха не получится. Такие плоды лучше использовать для соуса или фруктового пюре, а для пирога выбрать более упругие.

Масло растопили. Жидкое масло не получится взбить с сахаром так же, как мягкое. Если оно растаяло, сначала охладите его до пластичного состояния. Не добавляйте муку, чтобы исправить слишком жидкую масляную смесь.

Муку набрали с горкой. Лишние несколько ложек меняют пропорции заметнее, чем кажется. Если в первый раз тесто выглядит непривычно густым, проверьте вес ингредиентов, прежде чем что-то доливать.

Фрукты уложили в несколько слоёв. Сверху может быть уже красивая корочка, а под грушами ещё останется непропечённая масса. Для этой порции теста держитесь указанного количества фруктов.

Пирог разрезали сразу из духовки. Горячий мякиш легко сминается, а дольки могут потянуть за собой верх. Небольшое ожидание после выпечки помогает получить аккуратные порции.

Если форма другого размера

Диаметр 20 см. Пирог будет выше, а слой теста толще. Оставьте температуру 180 °C, но будьте готовы увеличить время выпекания. Проверяйте середину шпажкой, при необходимости прикройте верх фольгой.

Диаметр 24 см. Пирог получится ниже и может приготовиться быстрее. Начинайте проверку примерно с 30-й минуты. Не ждите обязательных 45 минут, если мякиш уже пропёкся.

Стеклянная или керамическая форма. Нагревается иначе, чем металлическая, поэтому ориентируйтесь прежде всего на готовность середины. Для первого приготовления удобнее придерживаться основной версии с металлической формой 22 см.

Большая форма диаметром 26-28 см для этой порции неудобна: слой теста получится слишком тонким. Пересчитывать ингредиенты лучше заранее, а не пытаться увеличить объём уже замешанного теста.

Чем дополнить вкус

Лимонная цедра. Половина чайной ложки мелко натёртой жёлтой части кожуры добавит свежий аромат. Вмешайте её вместе со сметаной, не задевая горькую белую часть.

Корица. Для более пряного варианта добавьте в сухую смесь ¼ чайной ложки. Начните с небольшого количества, чтобы груша продолжала чувствоваться.

Густой йогурт при подаче. Ложка несладкого йогурта рядом с куском добавит прохладную кислинку. Его удобно подать отдельно, чтобы каждый выбрал количество сам.

Для первого раза достаточно ванили или вовсе одних груш. Сразу несколько добавок усложнят вкус и не дадут понять, нравится ли вам сама основа пирога.

Как подавать и хранить

К слегка тёплому пирогу подойдут чёрный чай, кофе с молоком или небольшая порция ванильного мороженого. Полностью остывший удобно нарезать тоньше и подать на общем блюде. Сахарной пудры нужно совсем немного, чтобы под ней оставались видны груши.

Остаток полностью остудите, положите в контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C. Для хорошего вкуса ориентируйтесь на 2-3 дня. Горячий пирог плотно не закрывайте: конденсат размочит поверхность.

Перед подачей достаньте нужное количество кусочков минут за 20-30. Холодный мякиш со сливочным маслом ощущается плотнее; когда он немного согреется, текстура станет мягче.

Можно отдельно заморозить полностью остывшие порции в подходящей упаковке. Для лучшего качества используйте их в течение месяца, размораживайте в холодильнике. После размораживания груши станут мягче, а верх потеряет часть свежей корочки.