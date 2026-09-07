Домашние бульонные кубики: запас для супов и соусов

У этих домашних кубиков знакомый аромат курицы, мягкого лука и петрушки. Морковь добавляет лёгкую сладость, сельдерей делает вкус выразительнее, а чеснока здесь ровно столько, чтобы он не спорил с остальными продуктами. Заготовку удобно доставать понемногу: несколько порций для кастрюли супа, одну или две для подливы к котлетам.

Курицу и овощи сначала готовят в сковороде, затем измельчают в густую пасту, немного выпаривают и замораживают. На приготовление основы уйдёт около часа, охлаждение и заморозка потребуют дополнительного времени. Зато потом не придётся каждый раз чистить лук и морковь или размораживать большой контейнер целиком. В морозилке будет лежать готовая курино- овощная основа, разделённая на небольшие удобные порции.

Домашние бульонные кубики с курицей, овощами и зеленью

Время: примерно 55-65 минут на приготовление, затем охлаждение и около 6-8 часов на заморозку, удобнее оставить до следующего дня

Выход: ориентировочно 750-900 г основы, около 25-30 кубиков по 30 г

Сложность: простая

Посуда: глубокая сковорода диаметром 28-30 см с крышкой, погружной блендер с подходящей ёмкостью, весы, неглубокие контейнеры и формы для заморозки

Хранение: в плотно закрытой упаковке при -18 °C или ниже; для хорошего вкуса ориентируйтесь на 2-3 месяца

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В этой версии в кубиках остаются и мясо, и овощи. После разведения получается непрозрачная основа с мелкими частицами продуктов. Она подходит для овощных супов, супов-пюре, рагу и соусов. Для прозрачного бульона с лапшой лучше заморозить отдельно сваренный и процеженный бульон.

Ингредиенты

Для куриной основы

филе куриного бедра без кожи и костей, 500 г

вода, 100 мл

соль, 1 чайная ложка без горки, примерно 5-6 г

Филе бедра даёт выраженный куриный вкус и хорошо измельчается после тушения. Перед приготовлением срежьте плотные сухожилия и крупные кусочки жира. Тонкие мягкие прожилки можно оставить.

Воды нужно немного, она помогает продуктам равномерно приготовиться под крышкой. Курица и овощи тоже выделят сок. Если залить их как для обычного супа, потом придётся долго выпаривать лишнюю жидкость.

Соли здесь умеренное количество. После разведения основу нужно будет пробовать и досаливать уже в составе блюда. Эта заготовка рассчитана на морозилку, а не на длительное хранение в банке в холодильнике.

Для овощного вкуса

репчатый лук, 150 г в очищенном виде

морковь, 150 г в очищенном виде

стеблевой сельдерей, 100 г

чеснок, 2 средних зубчика

растительное масло без выраженного запаха, 1½ столовой ложки, около 20 мл

Лук и морковь дают привычный вкус домашней суповой заправки. Сельдерей добавляет аромат, который особенно хорошо чувствуется после разведения кубиков горячей водой.

Морковь лучше взвесить. Если взять две очень крупные вместо указанных 150 г, основа получится заметно слаще, а куриный вкус будет чувствоваться слабее.

У сельдерея срежьте сухие концы, жёсткие наружные волокна снимите овощечисткой. Нарезайте стебли поперёк достаточно тонко, чтобы после измельчения в пасте не оставались длинные нити.

Для зелени и приправ

петрушка, 15 г, небольшой пучок

лавровый лист, 1 небольшой

чёрный молотый перец, ¼ чайной ложки

Петрушку используем вместе с тонкими нежными стеблями. Грубые нижние части лучше удалить. Зелень нужно хорошо вымыть и обсушить.

У такой основы должно оставаться достаточно спокойное сочетание приправ: сегодня кубики пойдут в грибной соус, завтра в овощной суп. Поэтому розмарин, острый перец и другие выразительные специи удобнее добавлять уже в конкретное блюдо.

Лавровый лист понадобится только во время тушения. Перед работой блендером его обязательно выньте.

Как готовить

1. Нарежьте курицу, овощи и зелень

Лук порубите мелкими кубиками. Морковь натрите на крупной тёрке: так она быстрее станет мягкой и равномернее смешается с остальными продуктами.

Сельдерей нарежьте тонкими ломтиками поперёк стебля, чеснок измельчите ножом. Петрушку порубите и пока оставьте отдельно.

Куриное филе промокните бумажными полотенцами и нарежьте кусочками около 1,5-2 см. Для сырого мяса используйте отдельную доску. После работы вымойте руки, нож и поверхности, которые соприкасались с курицей.

Отмерьте воду, соль и перец. Силиконовые формы поставьте на небольшой поднос или доску, которые позже поместятся в морозилке. Пока продукты готовятся, можно освободить для них ровное место.

2. Размягчите овощи в сковороде

Разогрейте масло на среднем огне. Выложите лук, морковь и сельдерей, перемешайте и готовьте 8-10 минут.

Овощи должны стать мягче, а лук потерять резкий сырой запах. Допустим лёгкий золотистый оттенок, но сильно зажаривать смесь не нужно. Тёмные края потом попадут в пасту и могут дать горечь.

Перемешивайте лопаткой, особенно у стенок. Если овощи начинают быстро темнеть, уменьшите нагрев. При необходимости добавьте столовую ложку воды из отмеренного количества.

Положите чеснок и прогрейте ещё около 30 секунд. Как только появится аромат, переходите к курице.

3. Добавьте курицу и потушите до готовности

Переложите мясо к овощам. Готовьте примерно 4-5 минут, перемешивая и разделяя слипшиеся кусочки. Курицу не нужно отдельно доводить до румяной корочки, достаточно, чтобы поверхность побелела.

Влейте оставшуюся отмеренную воду, добавьте соль, перец и лавровый лист. Дождитесь слабого кипения и накройте крышкой.

Тушите на небольшом огне 15-20 минут. Один или два раза перемешайте. Если жидкость выкипела раньше, чем размягчилась морковь, добавьте ещё 1-2 столовые ложки воды.

Курица должна полностью приготовиться, а овощи легко разминаться лопаткой. В центре самого крупного кусочка мяса температура должна достичь 74 °C. Если она ниже, продолжайте готовить. Это безопасный ориентир для птицы.

4. Измельчите всё в густую пасту

Снимите сковороду с огня и обязательно уберите лавровый лист. Переложите курицу и овощи вместе с оставшимся соком в высокую жаростойкую ёмкость, подходящую для вашего блендера.

Измельчайте короткими включениями, удерживая насадку погружённой в массу. Горячая смесь может брызгать, поэтому не поднимайте работающий блендер над поверхностью.

Добейтесь густой, по возможности однородной пасты. В ней могут оставаться очень мелкие частицы, но крупных кусочков моркови и заметных волокон курицы быть не должно.

Если насадка с трудом захватывает продукты, остановитесь, перемешайте ложкой и продолжайте небольшими порциями. Воду добавляйте только при необходимости, буквально по столовой ложке. Избыток жидкости усложнит следующий шаг.

5. Добавьте зелень и выпарите лишнюю влагу

Верните пасту в сковороду, добавьте мелко нарезанную петрушку. Прогревайте на умеренно слабом огне около 5-8 минут, часто перемешивая и проводя лопаткой по дну.

Масса должна равномерно прогреться, начать лениво побулькивать и стать гуще. Петрушка тоже пройдёт тепловую обработку. Если паста сильно брызгает, уменьшите огонь.

Проведите лопаткой по дну: за ней должна на несколько секунд оставаться дорожка. На ложке готовая основа держится мягкой горкой, вокруг неё не собирается водянистая лужица.

До сухой крошки выпаривать не нужно. Слишком плотную массу неудобно раскладывать по формам, а при дальнейшем нагреве она быстрее пригорает.

6. Быстро охладите и разложите по формам

Сразу распределите горячую основу по двум неглубоким жаростойким ёмкостям слоем примерно 2 см. Для быстрого охлаждения поставьте их в холодную воду со льдом, следя, чтобы вода не попадала внутрь. Перемешивайте чистой ложкой.

Уберите основу в холодильник не позднее чем через 2 часа после окончания приготовления. Полного остывания на столе ждать не нужно: небольшие неглубокие порции можно охлаждать в холодильнике.

Когда масса станет холодной, разложите её по формам порциями примерно по 30 г. Первые несколько порций удобно взвесить, чтобы понять, сколько основы помещается в ячейку.

Слегка прижмите пасту ложкой, заполните углы и разровняйте поверхность. Накройте формы крышками или пищевой плёнкой.

7. Заморозьте и упакуйте кубики

Поставьте формы в морозилку на ровную поверхность. Оставьте примерно на 6-8 часов или до следующего дня. Время зависит от размера ячеек и работы морозилки, кубики должны затвердеть полностью.

Выньте их из форм и сразу переложите в пакет для заморозки или плотно закрывающийся контейнер. Не оставляйте всю партию на столе, пока занимаетесь другими делами.

Подпишите состав, дату приготовления и примерную массу одной порции: «Курица, овощи, петрушка. Кубик 30 г». Так позже будет проще пользоваться заготовкой, даже если в морозилке лежат другие похожие кубики.

Выдавите из пакета лишний воздух, закройте его и верните в морозилку. Дальше доставайте только то количество, которое нужно для конкретного блюда.

Сколько кубиков добавлять

Для начала разведите 2 кубика по 30 г в 250 мл воды. Доведите до кипения, хорошо размешайте, затем попробуйте и посолите по вкусу. Получится лёгкая курино-овощная основа. Если хочется насыщеннее, добавьте ещё часть кубика; если вкус слишком выраженный, подлейте воды.

Это стартовое соотношение. Итог зависит от того, насколько вы выпарили пасту, какие взяли овощи и какого вкуса ждёте от готового блюда.

Основа для супа на 1 л воды

6-8 кубиков по 30 г

Подлива или соус с 250 мл жидкости

1-2 кубика по 30 г

Рис или гречка, 150 г сухой крупы

2 кубика, воду отмерять по рецепту крупы

Овощное рагу на 3-4 порции

2-3 кубика и немного жидкости для тушения

В супе кубики отвечают за основу вкуса. Овощи, крупу, лапшу или другие продукты добавляйте отдельно, как в обычном рецепте.

Мелкие ячейки для льда часто вмещают меньше 30 г. Если ваши кубики весят по 15 г, их понадобится вдвое больше. Поэтому ориентироваться только на слово «кубик» неудобно, лучше один раз узнать вес своей порции.

Почему основа должна быть густой

Лишняя вода занимает место в морозилке и делает порции менее насыщенными. При том же размере кубика в нём окажется меньше курицы и овощей.

Но загустевание здесь не означает, что нужно получить сухую смесь. Хорошая паста напоминает мягкий паштет: набирается ложкой, легко распределяется и заполняет ячейки без усилий.

Если масса ещё жидковата, подержите её несколько дополнительных минут на слабом огне. Помешивайте чаще: после измельчения смесь быстрее пристаёт ко дну, чем отдельные кусочки продуктов.

Мукой или крахмалом загущать не стоит. Они изменят поведение кубиков в супе и соусе, а сейчас достаточно убрать лишнюю влагу.

Как обойтись без специальных форм

Возьмите небольшой прямоугольный контейнер, пригодный для заморозки, и застелите его пищевой плёнкой. Выложите уже охлаждённую пасту слоем 1,5-2 см.

Поставьте в морозилку до состояния, когда пласт держит форму, но ещё режется ножом. Достаньте, поднимите за края плёнки и разделите на порции.

Кусочки разложите с небольшими промежутками на застеленном подносе, полностью заморозьте и уберите в пакет. Работайте быстро, не оставляя пласт оттаивать.

Если пропустили момент и основа стала слишком твёрдой, не пытайтесь продавить её ножом с усилием. Дайте ей немного размягчиться в холодильнике. Для следующей партии удобнее сразу замораживать пасту отдельными небольшими порциями.

Что можно изменить в составе

Взять куриную грудку. Используйте те же 500 г. После тушения ориентируйтесь на готовность мяса и мягкость овощей, а при измельчении особенно внимательно проверьте, не осталось ли волокон.

Заменить стеблевой сельдерей. Подойдут 100 г очищенного корня сельдерея, натёртого на тёрке. Если не любите его вкус, возьмите 100 г белой и светло-зелёной части порея. Аромат получится мягче.

Добавить укроп. Замените им примерно треть петрушки. Большой пучок укропа сделает вкус более узнаваемым, и такая основа подойдёт уже не к каждому соусу.

Использовать немного тимьяна. Достаточно маленькой щепотки сушёного или листочков с одной небольшой веточки. Добавляйте вместе с перцем во время тушения.

Приготовить без соли. Её можно полностью убрать из списка и солить только готовое блюдо. Хранение при этом остаётся тем же: быстро охладить основу и заморозить порциями.

Для первой партии лучше сохранить основной состав. Тогда будет понятнее, чего хочется добавить в следующий раз: больше зелени, чуть меньше моркови или более заметный аромат сельдерея.

Главные ошибки

Налили воду как для супа

Большой объём жидкости придётся долго выпаривать. Начните со 100 мл и добавляйте понемногу только тогда, когда это действительно нужно для тушения.

Измельчили жёсткие овощи

Блендер не заменяет приготовление. Если морковь осталась плотной, в массе могут чувствоваться крупинки даже после долгого измельчения.

Забыли вынуть лавровый лист

После блендера его жёсткие частицы останутся в пасте. Уберите лист сразу после тушения, до перекладывания продуктов в ёмкость.

Пытались получить очень солёный концентрат

Избыток соли усложняет подбор порции, особенно для соуса, который потом ещё уваривается. Для замороженной основы достаточно количества из рецепта или полного отказа от соли.

Сделали один большой замороженный пласт

Отделять от него нужное количество неудобно. Разделите основу заранее, пока она ещё мягкая или только начала застывать.

Рассчитывали на прозрачный бульон

В этой заготовке остаются измельчённые мясо и овощи. Для супа-пюре и подливы это удобно, но прозрачности после разведения не будет.

Как хранить и использовать после заморозки

Держите кубики при -18 °C или ниже, в закрытой упаковке. Для этой заготовки разумно ориентироваться на 2-3 месяца. Сохранение вкуса также зависит от плотности упаковки и стабильной температуры в морозилке.

Доставайте нужные порции прямо из морозилки и добавляйте в воду или жидкую основу блюда. Дождитесь, пока они полностью разойдутся, и доведите весь суп или соус до полноценного кипения, помешивая. Предварительное размораживание для такого использования не требуется.

Если готовите сливочный соус, сначала прогрейте кубики с водой, затем добавляйте сливки и остальные ингредиенты. Так основу проще размешать равномерно.

Можно оставить немного свежеприготовленной пасты на ближайшие дни: быстро охладите её, храните в закрытой ёмкости при температуре не выше 4 °C и используйте в течение 2 суток. Основную партию лучше заморозить в день приготовления.

Куда добавить домашние кубики

В овощной суп. Разведите нужное количество в воде, доведите до кипения и добавьте картофель, цветную капусту, кабачок или замороженную овощную смесь. Варите до готовности овощей. Небольшую горсть вермишели положите ближе к концу, ориентируясь на время на упаковке.

В подливу к котлетам. Размешайте 1-2 кубика в 250 мл воды и доведите до кипения. Добавьте в сковороду с полностью готовыми котлетами и прогрейте вместе. Для более густой подливы можно отдельно вмешать немного мучной заправки по привычному рецепту.

В грибной соус. Обжарьте шампиньоны, добавьте кубик и немного воды. Размешайте, прокипятите основу, затем влейте сливки. Окончательно солите после небольшого уваривания.

К рису или гречке. Разведите кубики в воде, отмеренной для крупы, доведите до кипения и продолжайте готовить обычным способом. Гарнир получит вкус курицы и овощей без отдельной зажарки.

В овощное рагу. Добавьте несколько порций основы вместе с небольшой порцией воды. По мере тушения паста смешается с овощными соками, и на дне получится лёгкая подлива.

Такие кубики особенно удобны, когда нужно немного бульонной основы: для двух порций соуса, маленькой кастрюли супа или гарнира на вечер. На большой семейный суп уйдёт несколько кубиков, поэтому размер партии лучше оценивать по своим привычкам.

Небольшой запас для будничной готовки

Домашние кубики удобно сделать в день, когда на кухне есть лишний час. Курица и овощи готовятся вместе, всю основу делят на порции, а формы после заморозки освобождают. В морозилке остаётся один подписанный пакет, из которого легко взять нужное количество.

Вечером такую заготовку можно добавить к грибам для соуса, утром использовать для небольшого супа, а несколько порций оставить к следующему ужину. Лук уже мягкий, морковь приготовлена, курица измельчена. Останется выбрать блюдо, хорошо прогреть основу и довести вкус солью, свежей зеленью или любимыми специями.