Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Шарлотка - тот случай, когда из самых обычных продуктов получается пирог, который выглядит и пахнет так, будто на кухне произошло маленькое кулинарное чудо. Нежное пышное тесто, сочные яблоки и легкий аромат корицы - сложно придумать более уютное дополнение к чаю.

Особенно хорош этот рецепт, когда хочется домашней выпечки, но проводить полдня на кухне желания нет. На подготовку продуктов много времени не потребуется, а дальше большую часть работы сделает духовка.

Что понадобится

Для шарлотки нужны самые простые ингредиенты:

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3 яйца;

150 г сахара;

150 г муки;

3–4 яблока, лучше кислых сортов;

1 ч. ложка разрыхлителя - по желанию;

1 ч. ложка ванильного сахара - по желанию;

корица - по вкусу;

сливочное масло для формы;

панировочные сухари или манка для обсыпки формы.

Сначала займитесь яблоками

Яблоки нужно вымыть, очистить и нарезать дольками или небольшими кубиками. Если нравится сочетание яблок с корицей, самое время слегка присыпать ими фруктовые кусочки.

Кислые сорта здесь особенно удачны: они хорошо оттеняют сладкое тесто и делают вкус пирога более выразительным.

Как приготовить пышное тесто

Яйца соедините с сахаром и взбивайте до тех пор, пока масса не станет светлой и заметно увеличится в объеме. Миксером на это обычно уходит около пяти минут. Именно здесь лучше не торопиться.

Затем добавьте просеянную муку и, если используется, разрыхлитель. Перемешивайте аккуратно, только до однородности: слишком активное движение может лишить тесто воздушности.

Собираем шарлотку

Форму диаметром 22–24 см смажьте сливочным маслом, а затем присыпьте манкой или панировочными сухарями. На дно выложите подготовленные яблоки и залейте их тестом.

Есть и другой вариант: смешать яблоки с тестом прямо в форме. Тогда кусочки распределятся внутри пирога более равномерно.

Осталось дождаться главного

Духовку заранее разогрейте до 180 °C и отправьте туда шарлотку примерно на 35–45 минут. Точное время зависит от духовки, поэтому ближе к концу приготовления стоит проверить пирог деревянной шпажкой.

Если шпажка выходит сухой, шарлотка готова. Останется дать ей немного остыть, аккуратно достать из формы и при желании присыпать сахарной пудрой.

Лучше всего подавать пирог слегка теплым. Хотя есть риск, что до этого момента он просто не доживет.