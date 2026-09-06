6 сентября 2026, 16:58

Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Шарлотка - тот случай, когда из самых обычных продуктов получается пирог, который выглядит и пахнет так, будто на кухне произошло маленькое кулинарное чудо. Нежное пышное тесто, сочные яблоки и легкий аромат корицы - сложно придумать более уютное дополнение к чаю.

Особенно хорош этот рецепт, когда хочется домашней выпечки, но проводить полдня на кухне желания нет. На подготовку продуктов много времени не потребуется, а дальше большую часть работы сделает духовка.

Что понадобится

Для шарлотки нужны самые простые ингредиенты:

Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

  • 3 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 150 г муки;
  • 3–4 яблока, лучше кислых сортов;
  • 1 ч. ложка разрыхлителя - по желанию;
  • 1 ч. ложка ванильного сахара - по желанию;
  • корица - по вкусу;
  • сливочное масло для формы;
  • панировочные сухари или манка для обсыпки формы.

Сначала займитесь яблоками

Яблоки нужно вымыть, очистить и нарезать дольками или небольшими кубиками. Если нравится сочетание яблок с корицей, самое время слегка присыпать ими фруктовые кусочки.

Кислые сорта здесь особенно удачны: они хорошо оттеняют сладкое тесто и делают вкус пирога более выразительным.

Как приготовить пышное тесто

Яйца соедините с сахаром и взбивайте до тех пор, пока масса не станет светлой и заметно увеличится в объеме. Миксером на это обычно уходит около пяти минут. Именно здесь лучше не торопиться.

Затем добавьте просеянную муку и, если используется, разрыхлитель. Перемешивайте аккуратно, только до однородности: слишком активное движение может лишить тесто воздушности.

Собираем шарлотку

Форму диаметром 22–24 см смажьте сливочным маслом, а затем присыпьте манкой или панировочными сухарями. На дно выложите подготовленные яблоки и залейте их тестом.

Есть и другой вариант: смешать яблоки с тестом прямо в форме. Тогда кусочки распределятся внутри пирога более равномерно.

Осталось дождаться главного

Духовку заранее разогрейте до 180 °C и отправьте туда шарлотку примерно на 35–45 минут. Точное время зависит от духовки, поэтому ближе к концу приготовления стоит проверить пирог деревянной шпажкой.

Если шпажка выходит сухой, шарлотка готова. Останется дать ей немного остыть, аккуратно достать из формы и при желании присыпать сахарной пудрой.

Лучше всего подавать пирог слегка теплым. Хотя есть риск, что до этого момента он просто не доживет.

Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

Читайте Mixer
Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Сливки, чеснок и немного шпината - и обычное филе превращается в любимый…
Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

7 ароматов для образа роковой женщины: один пшик - и вас уже сложно забыть
Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Тест, в котором всё решают часы: ваш выбор покажет, что вы делаете, когда…
Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Им без драмы любовь кажется пресной: 5 знаков зодиака, которых тянет к…
Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Хруст пропал, сладости нет: почему магазинные яблоки разочаровывают все чаще
Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Гороскоп на 7 сентября по картам Таро: Тельцу - укреплять то, что уже…
Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Юмор за неделю и мужчины после 50
Три яйца, немного муки - и идеальный пирог к чаю готов

Скорпионы, Овны, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на…