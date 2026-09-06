Сливки, чеснок и немного шпината - и обычное филе превращается в любимый ужин

Куриное филе часто достается незавидная роль: полезно, быстро, но скучно. Однако стоит добавить сливки, чеснок, немного шпината и пармезана - и привычная курица превращается в блюдо, которое вполне может сойти за ресторанное.

Секрет здесь именно в соусе. Он получается нежным, ароматным и достаточно насыщенным, чтобы даже простое куриное филе перестало казаться пресным.

Что понадобится

2 куриных филе;

200 мл сливок жирностью 10–20%;

2 зубчика чеснока;

горсть свежего шпината;

1 ст. ложка оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

30–40 г тертого пармезана.

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Сначала - румяная корочка

Куриное филе слегка отбивают, чтобы куски получились более равномерными, затем приправляют солью и перцем. На хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом мясо обжаривают примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.

После этого курицу лучше временно переложить на тарелку. Внутри она еще успеет дойти до готовности, пока будет томиться в соусе.

А вот теперь начинается самое интересное

В ту же сковороду отправляют измельченный чеснок и слегка обжаривают его. Затем вливают сливки жирностью 10–20% и доводят их до кипения.

Следом добавляют горсть свежего шпината. Его достаточно потушить всего 2–3 минуты - листья быстро становятся мягкими, а соус приобретает приятный оттенок и легкую свежесть.

Курицу возвращаем в сковороду

Когда соус готов, обжаренное филе снова отправляют в сковороду. Огонь уменьшают, накрывать блюдо не обязательно, а курицу тушат еще 5–7 минут.

За это время мясо пропитывается сливочно-чесночным соусом и становится гораздо сочнее. Финальный штрих - тертый пармезан, которым блюдо посыпают непосредственно перед подачей.

Получается тот редкий вариант ужина, когда продуктов минимум, готовка не занимает вечность, а результат выглядит так, будто над ним старались гораздо дольше.