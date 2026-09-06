Сбричолата с яблоками: пирог, где тесто просто крошат руками

У этого яблочного пирога вся красота в неровной корочке. Крупные золотистые крошки, небольшие трещинки, кусочки яблок, которые видны на срезе. Итальянскую сбричолату собирают руками: часть песочной крошки прижимают ко дну формы, сверху выкладывают начинку и засыпают оставшимся тестом. Скалка не понадобится, как и умение переносить тонкий пласт в форму, ничего не порвав.

В духовке крошки подрумяниваются и становятся похожими на маленькие кусочки сливочного печенья. Под ними остаётся толстый слой мягких яблок с корицей и лёгкой лимонной кислинкой. Первую порцию придётся немного подождать: горячий пирог слишком хрупкий для нарезки. Зато после остывания можно вынуть аккуратный кусок с целым донышком, сочной серединой и рассыпчатым верхом.

Сбричолата с яблоками и корицей

Время: около 1 часа 15 минут плюс минимум 1 час на остывание

Активная работа: около 25 минут

Порции: 8

Сложность: простая

Посуда: широкая сковорода, миска, разъёмная форма диаметром 22 см, пергамент

Лучше всего есть: в день выпечки, когда пирог уже остыл до чуть тёплого состояния, а верхняя крошка ещё хрустит

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Ингредиенты

Для песочной крошки

пшеничная мука, 350 г

холодное сливочное масло, 150 г

сахар, 120 г

яйцо, 1 крупное, около 55-60 г без скорлупы

разрыхлитель, 8 г

соль, небольшая щепотка

Подойдёт обычная пшеничная мука высшего сорта. Специально искать итальянскую муку для этого пирога не нужно. Отмеряйте её на весах: лишние несколько ложек могут сделать крошку слишком сухой.

Масло берите прямо из холодильника и нарезайте небольшими кубиками. Оно должно легко перетираться с мукой, сохраняя прохладу. Если масло уже блестит и размазывается по ножу, верните его ненадолго в холодильник.

Сахар лучше мелкий, обычный белый. Крупные кристаллы хуже распределяются в тесте и могут оставаться заметными после выпечки. Соль здесь тоже нужна: с маленькой щепоткой сливочный вкус получается выразительнее.

Для яблочной начинки

яблоки, 800 г после очистки, примерно 1 кг целых

сахар, 50 г

сливочное масло, 20 г

лимонный сок, 1 столовая ложка

Выбирайте плотные яблоки с кислинкой. Они должны немного размягчиться на сковороде, но сохранить кусочки. Совсем рыхлые плоды быстро превращаются в пюре, и выраженного яблочного слоя на срезе уже не получится.

Количество сахара рассчитано на умеренно кислые яблоки. Для очень сладких достаточно 30 г, для заметно кислых можно взять 60 г. Попробуйте небольшой кусочек перед приготовлением: сладость разных сортов отличается сильнее, чем кажется.

Вес указан уже без кожуры и сердцевины. Это особенно удобно, если яблоки мелкие или с повреждениями: количество плодов ничего не скажет о том, сколько начинки в итоге попадёт в форму.

Для аромата и подачи

ванильный сахар, 8 г

молотая корица, ½ чайной ложки

мелко натёртая лимонная цедра, 1 чайная ложка, по желанию

сахарная пудра, 1-2 чайные ложки, по желанию

ванильное мороженое или густая сметана, для подачи

Ванильный сахар пойдёт в тесто, корица и цедра в яблоки. Так у корочки останется мягкий сливочно-ванильный аромат, а начинка будет пахнуть яблоками и пряностями.

С лимона снимайте только жёлтую часть кожуры, предварительно хорошо вымыв плод. Белый слой может дать горечь. Если лимон крупный, натирать всю цедру не обязательно, одной чайной ложки достаточно.

Пудра нужна скорее для лёгкого украшения. Толстый белый слой скроет золотистую поверхность и добавит лишнюю сладость. Мороженое и сметана тоже необязательны: пирог хорошо подойдёт к чаю сам по себе.

Как готовить

1. Подготовьте яблоки

Вымойте яблоки, снимите кожуру и удалите сердцевину. Отвесьте 800 г очищенной мякоти.

Нарежьте её кубиками со стороной около 1-1,5 см. Слишком мелкая нарезка быстро разварится, а крупные кусочки будет неудобно распределять по песочной основе.

Переложите яблоки в миску, добавьте лимонный сок и перемешайте. Сок распределяйте сразу, пока нарезка не успела потемнеть.

Если используете цедру, сначала снимите её с целого лимона и только потом разрезайте его. Отложите цедру, она понадобится в конце приготовления начинки.

2. Припустите начинку и дайте ей остыть

Растопите 20 г сливочного масла в широкой сковороде на среднем огне. Добавьте яблоки вместе с лимонным соком и всыпьте сахар для начинки.

Готовьте без крышки примерно 8-12 минут, периодически перемешивая. Яблоки должны слегка размягчиться, а выделившийся сок почти полностью испариться. Очень сочным плодам может потребоваться ещё несколько минут.

Проведите лопаткой по дну: след не должен сразу заполняться жидкостью. При этом сами кусочки должны оставаться влажными и блестящими. Зажаривать их до тёмной корочки не требуется.

Добавьте корицу и, при желании, лимонную цедру. Перемешайте и переложите начинку на большую тарелку тонким слоем. Пусть остывает, пока вы занимаетесь тестом.

Включите духовку на 180 градусов, режим «верх-низ». Дно формы застелите пергаментом, бортики тоже проложите полоской бумаги.

3. Сделайте песочную крошку

Соедините в миске муку, разрыхлитель, соль, 120 г обычного сахара и ванильный сахар. Хорошо перемешайте сухие ингредиенты.

Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками. Быстро перетрите его с мукой кончиками пальцев. Получится неоднородная сыпучая масса с небольшими масляными крупинками.

В отдельной чашке размешайте яйцо вилкой и влейте в миску. Переворачивайте смесь вилкой, затем коротко перетрите руками, собирая рыхлые комочки разного размера.

Сожмите немного теста в ладони. Оно должно соединиться в комочек, который легко раскрошить пальцами. Остановитесь на этом этапе: гладкий шар здесь не нужен.

Если на кухне жарко и крошка начинает липнуть к рукам, поставьте миску в холодильник на 10 минут. Подсыпать муку из-за размягчившегося масла не стоит.

4. Сформируйте основу и бортики

Пересыпьте в подготовленную форму примерно три пятых крошки. Оставшуюся часть уберите в холодильник до сборки верха.

Распределите тесто по дну и прижмите пальцами или плоским дном стакана. Слой должен получиться сплошным, примерно 5-7 мм толщиной, без отверстий и особенно тонких участков.

По краям поднимите небольшие бортики высотой около 3 см. Удобнее сначала пройтись пальцами по окружности, а затем ещё раз выровнять донышко.

Уделите внимание месту, где дно соединяется со стенками. Не оставляйте там толстый валик: он будет выпекаться дольше остальной основы.

Сильно утрамбовывать тесто не нужно. Достаточно, чтобы крошки соединились и основа не рассыпалась от лёгкого прикосновения.

5. Выложите яблоки и закройте крошкой

Проверьте начинку: она должна остыть хотя бы до едва тёплого состояния. Если от яблок ещё идёт пар, дайте им постоять несколько минут.

Переложите начинку на основу и разровняйте ложкой до бортиков. Старайтесь распределить яблоки одинаковым слоем, без высокой горки в центре.

Достаньте оставшееся тесто и рассыпьте его по поверхности. Часть крошек оставьте мелкими, часть слегка сожмите пальцами в комочки размером с горошину или чуть крупнее.

Закройте начинку равномерно, особенно по краям. Небольшие просветы между крошками допустимы, через них будет выходить пар.

Верх не прижимайте и не разглаживайте ложкой. Именно свободно лежащие комочки дадут ту неровную золотистую корочку, ради которой готовят этот пирог.

6. Испеките до золотистого цвета

Поставьте форму в хорошо разогретую духовку на уровень чуть ниже среднего.

Выпекайте при 180 градусах примерно 40-50 минут. При использовании конвекции установите 165-170 градусов и начинайте проверять пирог через 35 минут.

Готовая поверхность должна стать золотистой, а крупные крошки слегка подрумяниться по выступающим краям. Бортики тоже должны приобрести цвет. Бледная мучнистая крошка означает, что пирогу нужно ещё время.

Если верх уже достаточно румяный, а края основы пока светлые, свободно прикройте поверхность фольгой и продолжайте выпечку ещё 5-10 минут.

Проверка зубочисткой через середину здесь мало поможет: внутри влажная яблочная начинка. Ориентируйтесь на цвет теста, состояние бортиков и особенности своей духовки.

7. Остудите и нарежьте

Поставьте форму на решётку и оставьте пирог минимум на 1 час. Если середина всё ещё ощутимо горячая, подождите ещё 20-30 минут.

Затем аккуратно снимите кольцо и уберите бумагу с бортиков. Переносить пирог с металлического дна на блюдо безопаснее после полного остывания, поддерживая его широкой лопаткой.

Нарежьте сбричолату острым ножом, придерживая кусок лопаткой снизу. Несколько крошек обязательно осыплются, это обычная особенность такой корочки.

При желании слегка посыпьте сахарной пудрой. Добавляйте её непосредственно перед подачей, когда пирог уже не горячий.

Мороженое кладите рядом с отдельным кусочком. На целом пироге оно быстро растает и размочит хрустящую поверхность.

Почему тесто можно просто раскрошить

Масло распределяется между частицами муки, а яйцо помогает крошкам соединяться при сжатии. Поэтому из одной миски получаются и основа, которая держит начинку, и рыхлая посыпка для верха.

На дне формы тесто уплотняют руками. В духовке этот слой становится цельной песочной корочкой, которую можно поднять вместе с куском пирога.

Сверху крошки остаются свободными. Их выступающие края подрумяниваются, между комочками сохраняются небольшие промежутки. При нарезке часть этой корочки осыпается на тарелку.

Долгое вымешивание только усложняет работу: масло согревается, масса начинает слипаться. Когда крошки уже держатся при сжатии, можно переходить к сборке.

Какие яблоки лучше подходят

Удобный вариант для начинки: плотные кисло-сладкие яблоки, например «Гренни Смит», «Брэберн» или «Пинк Леди». Их можно смешивать, если дома осталось по несколько плодов разных сортов.

Жёлтые сладкие яблоки тоже подойдут. С ними стоит уменьшить количество сахара и особенно внимательно следить за сковородой: мягкие плоды быстрее теряют форму.

Небольшая помятость не мешает использовать яблоко, если повреждённое место срезано, а остальная мякоть свежая и плотная. Плоды с плесенью для начинки не подходят.

Ориентируйтесь прежде всего на то, как ведёт себя нарезка. Даже яблоки одного сорта после долгого хранения могут готовиться совсем иначе, чем свежие.

Зачем сначала готовить начинку на сковороде

Сырые яблоки во время выпечки выделяют сок. Его количество трудно предугадать, особенно если смешать несколько сортов. Часть жидкости может уйти в нижнюю корочку и оставить её влажной.

На открытой сковороде это проще контролировать. Видно, сколько сока выделилось, насколько размягчились кусочки и когда пора выключать огонь.

Ещё один плюс: начинку можно попробовать до сборки. Слишком кислым яблокам добавить немного сахара, слишком сладким несколько капель лимонного сока.

В основной версии крахмал не нужен. Если на дне осталась жидкость, дайте ей испариться. Подсыпать муку к яблокам не стоит: вкус начинки может стать мучнистым.

Какой должна получиться крошка

После добавления яйца в миске будут мелкие крупинки и более крупные комочки. Такая неоднородность подходит для сбричолаты. Добиваться одинакового размера не требуется.

Если масса напоминает сухую муку и совсем не соединяется в ладони, сначала ещё немного перемешайте её. Яйцо могло распределиться неравномерно.

Если это не помогло, добавьте 1 чайную ложку холодной воды, перемешайте и снова проверьте. Вливать сразу несколько ложек опасно: вместо крошки получится липкое тесто.

Мягкая жирная масса, которая размазывается по пальцам, обычно требует охлаждения. После 10-15 минут в холодильнике её гораздо легче разделить на кусочки.

Как сохранить верх хрустящим

Оставляйте на поверхности и мелкие крошки, и комочки покрупнее. Совсем мелкая равномерная посыпка даст менее выраженную фактуру, а огромные куски теста могут остаться мягкими внутри.

Начинку перед сборкой остужайте. Горячие яблоки начинают растапливать масло ещё до духовки, и работать с основой становится сложнее.

Испечённый пирог не накрывайте полотенцем или крышкой, пока он тёплый. Влага будет оседать на поверхности, постепенно размягчая крошку.

Самый заметный хруст будет в день выпечки. На следующий день яблоки немного увлажнят тесто, даже если пирог хранился правильно. Он останется вкусным, но корочка станет мягче.

Главные ошибки

Масло успело сильно размягчиться

Тесто липнет к рукам и собирается в тяжёлые комки. Охладите его перед дальнейшей работой.

Муку отмерили с большой горкой

Крошка получается сухой и плохо соединяется. Для этого рецепта весы удобнее стаканов и ложек.

На сковороде оставили много яблочного сока

Жидкость пропитывает основу. Выпаривайте её до того, как начинка отправится остывать.

Яблоки разварили в пюре

Пирог получится с другой текстурой. Помешивайте аккуратно и прекращайте нагрев, пока кусочки ещё различимы.

Основу сделали слишком тонкой

Влажная начинка может прорвать её при переносе куска. Проверяйте дно формы перед тем, как выкладывать яблоки.

Всю крошку плотно прижали сверху

Вместо рыхлой поверхности получится сплошная крышка. Верхний слой достаточно равномерно рассыпать.

Пирог достали бледным

Песочное тесто должно заметно подрумяниться. Одного горячего яблочного аромата для проверки готовности недостаточно.

Сняли форму сразу после духовки

Горячая основа очень хрупкая. Дайте ей окрепнуть при остывании, прежде чем открывать кольцо.

Варианты, если хочется изменить начинку

К яблокам можно добавить 40-50 г изюма. Если он сухой, ненадолго замочите его, затем хорошо отожмите и обсушите. Подмешивайте к уже приготовленной начинке.

Для орехового вкуса подойдут 40 г крупно порубленных грецких орехов. Распределите их среди яблок, чтобы они оказались внутри пирога.

Часть яблок можно заменить плотной грушей, примерно 200 г из общего количества. Сахара в такой начинке обычно требуется меньше, а время на сковороде зависит от спелости груши.

Если хочется более пряного аромата, добавьте к корице маленькую щепотку кардамона. Большое количество специй легко перебивает яблоки, поэтому начинать лучше с малого.

Любителям цитрусовых подойдёт апельсиновая цедра вместо лимонной. Лимонный сок при этом оставьте: его кислинка нужна начинке и в таком варианте.

Можно ли использовать форму другого размера

В форме диаметром 22 см получается довольно высокий пирог с заметным слоем яблок. Это основной размер для указанных пропорций.

Форма 24 см тоже подойдёт. Пирог будет ниже, поэтому начинайте проверять его примерно на 5 минут раньше.

Для формы 26 см лучше увеличить все ингредиенты примерно в 1,4 раза. Яйцо удобно сначала размешать вилкой, а затем отвесить нужное количество. Время выпечки определяйте по цвету корочки.

Удобнее всего металлическая разъёмная форма. Из цельной формы такой хрупкий пирог сложнее вынуть, а стеклянная или керамическая посуда может потребовать больше времени для подрумянивания дна.

Можно ли приготовить заранее

Яблочную начинку можно сделать вечером. Остудите её, переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник до следующего дня.

Крошку тоже можно приготовить за сутки и хранить отдельно, в холодильнике под крышкой. Перед сборкой разрыхлите её вилкой, если комочки немного слежались.

Соединять начинку с сырым тестом лучше перед выпечкой. За ночь яблоки успеют отдать часть влаги основе, и результат станет менее предсказуемым.

Если пирог нужен к определённому часу, заложите время на остывание. Для спокойной подачи удобнее испечь его за 2,5-3 часа до чаепития.

Как хранить и разогревать

Полностью остывшую сбричолату храните в закрытом контейнере в холодильнике до 3 суток. Если пирог большой, можно разделить его на удобные порции.

Перед подачей дайте кусочку постоять при комнатной температуре около 20 минут. Холодное песочное тесто плотнее, а яблочный аромат ощущается слабее.

Чтобы немного подсушить верх, прогрейте порцию в духовке при 160 градусах примерно 8-10 минут. Затем оставьте на несколько минут на тарелке.

Микроволновка быстро согреет начинку, но хрустящую корочку не восстановит. После неё крошка будет мягкой.

Готовый пирог можно заморозить отдельными кусочками примерно на месяц. Плотно упакуйте их после полного остывания, размораживайте в холодильнике, затем при желании прогрейте в духовке.

С чем подать

У сбричолаты насыщенная сливочная корочка и достаточно сладкая начинка, поэтому дополнения лучше выбирать без тяжёлого крема:

ванильное мороженое

густую сметану

натуральный греческий йогурт

слегка взбитые сливки без сахара

чёрный чай

кофе

тёплое молоко

Для чуть тёплого кусочка особенно хорошо подходит небольшой шарик мороженого. Положите его сбоку, чтобы можно было захватывать вилкой яблоки, крошку и немного холодного крема.

Сметана или йогурт добавят кислинку. Это удачный вариант, если яблоки попались сладкие и хочется сделать вкус менее приторным.

Для большого стола оставьте пирог целым и отрежьте только первый кусок. На срезе будет видна начинка, а оставшаяся часть дольше сохранит сочность. Несколько осыпавшихся крошек можно собрать лопаткой и положить рядом с порцией.

Сбричолату удобно печь к вечеру: яблоки подготовить, пока греется духовка, затем быстро собрать пирог и оставить остывать уже после выпечки. К чаепитию начинка успеет стать плотнее, и первый кусок не придётся вынимать по частям.

Самые румяные крошки обычно осыпаются при нарезке. Не оставляйте их на доске: с ложкой сметаны и мягкими яблоками это едва ли не самая вкусная часть порции.

Как итог

Этот пирог легко собрать даже без опыта с песочным тестом. Масло перетирают с мукой, добавляют яйцо, а дальше остаётся прижать часть крошки ко дну формы, выложить яблоки и закрыть их оставшимся тестом. Раскатывать пласт, вырезать полоски и украшать края не придётся.

В духовке верх подрумянивается и становится рассыпчатым, с маленькими хрустящими кусочками, похожими на сливочное печенье. Под ним остаётся щедрый слой мягких яблок с корицей и лёгкой лимонной кислинкой. Начинки здесь достаточно, чтобы она чувствовалась в каждом кусочке, а тонкая песочная основа удерживает её при нарезке.

К чаю сбричолату лучше испечь заранее и дать ей спокойно остыть в форме. Тогда первый кусок получится вынуть целиком, вместе с яблоками и золотистой корочкой. Останется положить рядом немного густой сметаны или шарик ванильного мороженого и собрать с блюда несколько румяных крошек. Их особенно вкусно доесть вместе с последней ложкой начинки.