Овсянка больше не похожа на клей: прогреваю хлопья с маслом перед варкой

У хорошей овсянки хлопья остаются заметными, а ложка скользит по мягкой кремовой основе. Если же каша обычно выходит вязкой и безликой, дело может быть не в марке хлопьев, а в самом начале приготовления.

Попробуйте сначала недолго прогреть крупные хлопья со сливочным маслом и только потом добавить жидкость. Они приобретают лёгкий ореховый аромат, а готовая каша получается выразительнее по вкусу. Тёплая груша с корицей делает сентябрьский завтрак нарядным без долгой возни и лишнего сахара.

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Время приготовления: 25 минут

Количество порций: 2

Посуда: сковорода диаметром 24 см с высокими бортами и крышкой

Ингредиенты

крупные овсяные хлопья долгой варки - 120 г;

молоко - 300 мл;

вода - 200 мл;

сливочное масло - 20 г;

крупная плотная груша - 1 шт. (примерно 180 г);

грецкие орехи - 30 г;

молотая корица - 1/2 ч. л.;

соль - 1/4 ч. л.;

натуральный йогурт - 80 г;

мёд - 2 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

1. Подсушите орехи

Поставьте сухую сковороду на средний огонь. Выложите грецкие орехи и прогревайте 2–3 минуты, встряхивая сковороду, пока аромат не станет ярче. Не ждите сильного потемнения: орехи быстро переходят от золотистых к горелым. Переложите их на доску, остудите и крупно порубите.

2. Прогрейте грушу с корицей

Разрежьте грушу на четвертинки, удалите сердцевину и нарежьте мякоть дольками толщиной 5–7 мм. Кожицу у плотной груши можно оставить. Растопите в той же сковороде 10 г сливочного масла. Выложите дольки одним слоем и готовьте на среднем огне 3–4 минуты, один раз аккуратно перевернув. За 30 секунд до конца посыпьте корицей. Груша должна слегка подрумяниться, но сохранить форму. Переложите её на тарелку.

3. Прогрейте овсяные хлопья

Убавьте огонь до среднего-слабого. Добавьте оставшиеся 10 г масла и овсяные хлопья. Перемешивайте 2 минуты: хлопья должны покрыться тонким слоем масла, стать чуть золотистее и дать лёгкий ореховый аромат. Если они быстро темнеют, сразу уменьшите нагрев.

4. Добавьте жидкость

Смешайте молоко с водой. Влейте примерно половину смеси к хлопьям и хорошо перемешайте деревянной ложкой, затем добавьте остальную жидкость и соль. Такой порядок помогает равномерно смочить хлопья и не оставляет сухих участков у бортов. Доведите до первых спокойных пузырьков, не позволяя молоку бурно кипеть.

5. Доведите кашу до кремовой текстуры

Убавьте огонь до слабого и готовьте 6–8 минут без крышки. Перемешивайте не непрерывно, а примерно раз в 30–40 секунд, особенно проходя ложкой по дну и углам сковороды. Ориентируйтесь на консистенцию: проведённая ложкой дорожка должна медленно затягиваться, а каша оставаться немного жиже желаемого результата. Снимите с огня, накройте и оставьте на 3 минуты - хлопья впитают ещё часть жидкости.

6. Соберите завтрак

Разложите овсянку по двум тёплым мискам. Сверху добавьте грушу, рубленые орехи, по 40 г йогурта и по 1 ч. л. мёда. Мёд лучше добавлять уже в тарелку: так проще отрегулировать сладость, особенно если груша очень спелая.

Что важно

Для этого способа подходят крупные хлопья, которым по инструкции требуется 7–12 минут. Быстрые хлопья впитают жидкость раньше и легче превратятся в однородную массу; если используете их, начинайте с 400 мл жидкости и сокращайте варку.

Молоко можно заменить несладким овсяным напитком, а сливочное масло - нейтральным растительным. При аллергии на орехи просто уберите их и добавьте больше груши. Если каша стала гуще, чем хотелось, вмешайте 2–3 ст. л. горячего молока перед подачей.

Остатки без йогурта и фруктовой верхушки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. По рекомендации USDA FSIS, готовые блюда стоит использовать в течение 3–4 дней. Разогревайте овсянку с небольшим количеством молока до равномерно горячего состояния, а йогурт и грушу добавляйте после.

Подавайте кашу сразу после трёхминутного отдыха: именно в этот момент она кремовая, но не тяжёлая, а груша остаётся тёплой и упругой.