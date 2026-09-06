Курица с тыквой и грибами: сливочный ужин на одной сковороде

К этой курице стоит сразу отрезать кусок хлеба: сливочный соус с поджаренными грибами жалко оставлять на тарелке. Тыква добавляет ему лёгкую сладость, чеснок и тимьян дают аромат, а немного горчицы делает вкус выразительнее. Между румяными кусочками мяса остаются золотистые кубики тыквы, мягкие внутри, но ещё сохраняющие форму.

Всё готовится в одной сковороде, продукты добавляют по очереди. Сначала подрумянивают курицу, затем грибы, немного тушат тыкву и в конце соединяют всё со сливками. На плите блюдо проводит около получаса, вместе с нарезкой стоит рассчитывать примерно на 40 минут. Получается сытный домашний ужин, который можно поставить на стол прямо в сковороде.

Курица с тыквой и грибами в сливочном соусе

Время: около 40 минут с уже очищенной тыквой, из них примерно 30 минут на плите

Порции: 4

Сложность: простая

Посуда: широкая глубокая сковорода диаметром 30-32 см с крышкой, доска, нож и тарелка для курицы

Лучше всего есть: сразу после приготовления, пока соус горячий, а тыква сохраняет аккуратные кусочки

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Если тыкву нужно сначала разрезать, очистить и освободить от семян, добавьте ещё 5-10 минут. Для быстрой версии удобно купить уже очищенную мякоть.

Ингредиенты

Для сочной курицы

филе куриного бедра без кожи и костей, 600 г

растительное масло, 1 столовая ложка

соль, примерно ½ чайной ложки

чёрный перец, по вкусу

Филе бедра хорошо переносит короткое обжаривание и последующее тушение в соусе. Даже если тыкве потребуется несколько лишних минут, мясо с меньшей вероятностью станет сухим.

Удобнее брать уже разделанное филе. Останется срезать крупные кусочки жира и нарезать мясо. Совсем мелкие жировые прожилки удалять не нужно, они размягчатся при приготовлении.

Куриная грудка тоже подойдёт, но готовность придётся проверять раньше. Для основного рецепта используем именно бедро: так проще одновременно получить мягкую тыкву и сочную курицу.

Для тыквы и грибов

тыква, 500 г очищенной мякоти

шампиньоны, 300 г

репчатый лук, 1 небольшая луковица, около 100 г

чеснок, 2 зубчика

растительное масло, 1 столовая ложка

сливочное масло, 15 г

Тыкву выбирайте плотную, с яркой мякотью. Хорошо подойдёт мускатная, в том числе баттернат. Она даёт приятную сладость и при аккуратном приготовлении сохраняет кубики.

Шампиньоны нужны свежие, упругие, без большого количества влаги на поверхности. Коричневые особенно хорошо выглядят в светлом соусе, но обычные белые тоже подойдут.

Лук нарезайте достаточно мелко: в готовом блюде он должен стать мягким и почти раствориться в соусе. Грибы, наоборот, лучше оставить заметными кусочками, чтобы они чувствовались рядом с курицей и тыквой.

Для сливочного соуса

сливки жирностью 20%, 200 мл

куриный или овощной бульон, 100-150 мл

дижонская горчица, 1 чайная ложка

сушёный тимьян, ½ чайной ложки

петрушка, небольшой пучок

соль, по вкусу

чёрный перец, по вкусу

Сливки нужны несладкие, обычные кулинарные. Жирности 20% достаточно для мягкого сливочного вкуса и соуса, который обволакивает продукты. Очень густой подливы, как при добавлении муки, здесь не будет.

Бульон лучше слабосолёный. Начните со 100 мл, оставшиеся 50 мл держите рядом и добавляйте только при необходимости. Грибы и тыква тоже выделяют влагу, поэтому вливать всё сразу не стоит.

Дижонская горчица добавляет лёгкую кислинку и умеренную остроту. Если дома только крепкая столовая, начните с четверти чайной ложки. Слишком большое количество перебьёт сливки и грибной аромат.

Как готовить

1. Подготовьте курицу, тыкву и грибы

Очищенную тыкву нарежьте кубиками со стороной около 1,5 см. Старайтесь делать их примерно одинаковыми: крупным кускам потребуется заметно больше времени.

Шампиньоны быстро ополосните при необходимости и хорошо обсушите. Небольшие разрежьте на четвертинки, крупные нарежьте толстыми ломтиками.

Лук мелко порубите, чеснок измельчите ножом. Петрушку пока отложите, она понадобится в самом конце.

Куриное филе промокните бумажными полотенцами и нарежьте кусочками около 2,5-3 см. Для сырой курицы используйте отдельную доску или тщательно вымойте доску и нож перед дальнейшей работой с другими продуктами.

Посолите и поперчите мясо непосредственно перед обжариванием. Пока заканчиваете подготовку, поставьте сковороду разогреваться на огонь чуть выше среднего.

2. Подрумяньте курицу

Влейте в горячую сковороду 1 столовую ложку растительного масла. Распределите его по дну и выложите курицу одним слоем.

Оставьте кусочки примерно на 3 минуты, не двигая их каждую секунду. Когда нижняя сторона подрумянится, переверните и готовьте ещё 2-3 минуты.

На этом этапе нужна золотистая поверхность. Внутри мясо ещё может оставаться неготовым, оно дойдёт позже в соусе.

Переложите курицу на отдельную тарелку и сразу продолжайте готовить остальные продукты. Соки, которые соберутся на тарелке, сохраните: их нужно будет вернуть в сковороду вместе с мясом.

Если кусочки лежат вплотную и перекрывают друг друга, обжаривайте в два приёма. Времени уйдёт немного больше, зато курица сможет подрумяниться.

3. Обжарьте грибы с луком

Добавьте в ту же сковороду оставшуюся ложку растительного масла и шампиньоны. Распределите их по дну, оставьте на 2 минуты, затем перемешайте.

Продолжайте жарить без крышки ещё примерно 3-4 минуты. Сначала грибы могут выделить сок. Дождитесь, пока свободная жидкость испарится и на ломтиках появятся золотистые участки.

Добавьте сливочное масло и мелко нарезанный лук. Немного уменьшите огонь и готовьте ещё 2 минуты, периодически перемешивая.

Положите чеснок и прогрейте около 30 секунд, до появления аромата. Не давайте ему темнеть: подгоревший чеснок сделает соус горьким.

Румяные следы от курицы на дне оставьте, они растворятся после добавления бульона. Если отдельные крошки уже почернели, аккуратно уберите их.

4. Добавьте тыкву и немного бульона

Переложите кубики тыквы к грибам и луку, всыпьте тимьян. Аккуратно перемешайте и прогрейте около 2 минут, чтобы мякоть покрылась маслом.

Влейте 100 мл бульона. Лопаткой осторожно проведите по дну, отделяя подрумяненные частицы. Они добавят соусу вкус.

Дождитесь слабого кипения, накройте сковороду крышкой и готовьте на умеренно слабом огне 5-6 минут.

Проверьте тыкву кончиком ножа. Он должен входить с заметным, но уже небольшим сопротивлением. Полностью мягкой тыкве на этом этапе становиться рано: впереди ещё приготовление со сливками и курицей.

Если бульон почти выкипел, а кубики остаются твёрдыми, добавьте 1-2 столовые ложки из оставшегося количества и продолжайте готовить ещё пару минут. Очень плотной тыкве может потребоваться больше времени.

5. Влейте сливки и добавьте горчицу

Уменьшите огонь. Смешайте сливки с дижонской горчицей в чашке или небольшом кувшине.

Влейте смесь в сковороду и аккуратно распределите между тыквой и грибами. Соскребите со стенок в соус всё, что подрумянилось, но не подгорело.

Доведите до едва заметного кипения. На поверхности должны появляться небольшие пузырьки по краям, сильное бурление не требуется.

Пока соус может казаться немного жидким. Он ещё слегка уварится при доведении курицы до готовности, поэтому не спешите добавлять загуститель.

Окончательно солить удобнее в конце: бульон, горчица и курица уже содержат соль, а при выпаривании вкус станет насыщеннее.

6. Верните курицу и доведите до готовности

Переложите курицу в соус вместе со всеми соками с тарелки. Аккуратно распределите кусочки, слегка погружая их между грибами и тыквой.

Готовьте без крышки на слабом огне примерно 6-8 минут. Один или два раза переверните мясо, чтобы оно равномерно прогрелось в соусе.

Проверьте готовность курицы кухонным термометром: в центре самого крупного кусочка должно быть не меньше 74 °C. Если температура ниже, продолжайте приготовление и проверьте снова. Тыква к этому времени должна стать мягкой, сохраняя очертания кубиков. Перемешивайте осторожно, подхватывая продукты снизу широкой лопаткой.

Попробуйте соус и при необходимости добавьте соль и перец. Если он слишком густой, влейте немного оставшегося бульона. Если хочется чуть гуще, разомните в соусе 2-3 готовых кубика тыквы.

7. Добавьте зелень и подавайте

Выключите огонь и оставьте сковороду на 2 минуты. За это время кипение прекратится, а соус немного загустеет.

Мелко нарежьте петрушку. Часть осторожно подмешайте в соус, остальной посыпьте блюдо сверху.

Поставьте сковороду на подставку в центре стола или сразу разложите ужин по глубоким тарелкам. В каждую порцию положите курицу, тыкву, грибы и несколько ложек соуса.

Если готовите на электрической плите, переставьте сковороду с ещё горячей конфорки на подставку. Остаточного нагрева может хватить, чтобы соус продолжал кипеть и слишком сильно выпарился.

Рядом подайте хлеб или небольшой гарнир, который удобно смешать со сливочным соусом.

Почему продукты добавляют по очереди

Курице и грибам нужна горячая поверхность и немного свободного места для обжаривания. Если сразу положить к ним тыкву, лук и сливки, в сковороде быстро появится много жидкости.

Мясо приготовится, но выраженного румяного вкуса будет меньше. Грибы тоже останутся светлыми и мягкими, почти как после варки.

Короткое обжаривание по очереди решает эту задачу. Курицу временно убирают на тарелку, грибы получают доступ к горячему дну, а тыкву добавляют уже после испарения грибного сока.

В конце сливки и бульон собирают со дна подрумяненные частицы. Соус получается насыщеннее, хотя для него не приходится отдельно жарить муку или варить основу.

Какую тыкву выбрать

Для такого ужина удобна плотная тыква с умеренно сладкой мякотью. У мускатной обычно гладкая текстура, она хорошо сочетается со сливками и чесноком.

Слишком водянистая тыква даст больше жидкости, и соус придётся дольше выпаривать. Очень рыхлая может начать распадаться раньше, чем приготовится курица.

Сорт влияет на время, но размер нарезки тоже важен. Кубики около 1,5 см успевают размягчиться достаточно быстро. Крупные куски по 3-4 см для этой версии неудобны.

Если тыква начала терять форму, пока мясо ещё не готово, аккуратно переложите самые мягкие кусочки на чистую тарелку. Верните их в конце, только чтобы прогреть в соусе.

Как получить поджаренные грибы

Обсушите шампиньоны после мытья. Чем больше воды остаётся снаружи, тем дольше придётся ждать, пока она испарится.

Не режьте грибы слишком тонко. Толстый ломтик или четвертинка сохраняет мясистую середину, даже когда края уже подрумянились.

Первые минуты не мешайте непрерывно. Дайте грибам полежать на горячем дне, затем переверните. Частое перемешивание затрудняет образование румяных участков.

Крышку на этом этапе оставьте в стороне. Она понадобится для тыквы, а сейчас важно выпарить влагу.

Рецепт рассчитан на магазинные шампиньоны. Лесные грибы требуют подготовки, которая зависит от конкретного вида, поэтому заменять ими шампиньоны без изменения процесса не стоит.

Каким должен быть сливочный соус

Готовый соус свободно стекает с ложки, оставляя на ней тонкий сливочный слой. Он собирается на дне тарелки, но не выглядит водянистым.

Главное количество жидкости регулируется ещё до сливок. Начальные 100 мл бульона нужны, чтобы тыква немного потушилась. Оставшиеся 50 мл могут вообще не понадобиться.

Сливки жирностью 10% дадут более жидкий результат. Если используете их, особенно внимательно следите за количеством бульона и не пытайтесь загустить соус долгим кипячением вместе с готовой курицей.

Сливки 30-33% тоже подходят. Соус будет гуще и насыщеннее, при необходимости его можно развести парой ложек бульона.

Для небольшой корректировки густоты достаточно размять несколько мягких кубиков тыквы. Весь тыквенный слой превращать в пюре не нужно: в готовом блюде приятно видеть и чувствовать отдельные кусочки.

Можно ли приготовить с куриной грудкой

Да, возьмите те же 600 г и нарежьте кусочками около 3 см. Слишком мелкая нарезка быстрее пересыхает.

Для первого обжаривания обычно достаточно 4-5 минут в общей сложности. Затем переложите мясо на тарелку и готовьте овощи по основному рецепту.

После возвращения грудки в соус начинайте проверять температуру уже через 3-4 минуты. Доведите до 74 °C внутри и выключайте огонь, если тыква тоже готова.

Не держите грудку дополнительные 8 минут только потому, что такой интервал указан для бедра. Ориентируйтесь на размер кусочков и фактическую готовность.

Главные ошибки

Взяли маленькую сковороду

Продукты лежат тесно и выделяют больше жидкости, чем успевает испариться. Для полной порции нужна широкая сковорода, для небольшой посуды лучше уменьшить количество ингредиентов.

Курицу выложили мокрой

Вода на поверхности мешает подрумяниванию. Перед жаркой промокните филе бумажными полотенцами.

Мясо полностью приготовили до добавления соуса

Последующее тушение может сделать его сухим. Первое обжаривание нужно прежде всего для румяной поверхности.

Лук и чеснок добавили к грибам сразу

Пока испаряется грибная влага, чеснок может потерять аромат или подгореть на открытых участках дна. Соблюдайте порядок добавления.

Тыкву нарезали слишком крупно

Курица уже готова, а середина овощных кусочков ещё твёрдая. Для быстрого ужина нужна небольшая равномерная нарезка.

Влили весь бульон без проверки

Сливки добавят ещё жидкости, и соус может оказаться слишком разбавленным. Часть бульона держите в запасе.

Сливочный соус бурно кипит

Он быстро выпаривается, может расслоиться, а нежная тыква начинает распадаться. После добавления сливок нужен слабый огонь.

Блюдо слишком активно перемешивают

Готовая тыква легко разминается лопаткой. Нескольких аккуратных переворачиваний достаточно.

Варианты, если хочется немного изменить вкус

Добавьте ½ чайной ложки сладкой паприки вместе с тыквой. У соуса появится более тёплый оттенок и мягкий пряный вкус.

Для версии с сыром подойдёт 20-30 г мелко натёртого пармезана. Подмешайте его после выключения огня и только потом окончательно пробуйте блюдо на соль.

Горсть молодого шпината можно положить в готовый соус за минуту до конца приготовления. Листьям достаточно слегка осесть.

Вместо петрушки можно взять немного свежего тимьяна. В этом случае сушёный тимьян из основного списка лучше убрать, чтобы аромат не получился слишком сильным.

Если нравится острота, добавьте маленькую щепотку хлопьев чили к луку. Начните с небольшого количества: мягкий сливочный соус хорошо передаёт остроту.

Не добавляйте все дополнения сразу. Одного или двух достаточно, чтобы изменить привычный вариант и сохранить вкус курицы, грибов и тыквы.

Можно ли приготовить заранее

Тыкву удобно очистить и нарезать за день. Храните её в закрытом контейнере в холодильнике.

Лук тоже можно нарезать заранее. Грибы лучше подготовить ближе к приготовлению, особенно если их нужно мыть.

Курицу можно разделать заранее и хранить отдельно от овощей, в закрытом контейнере в холодильнике. Солите непосредственно перед обжариванием.

Подготовленные продукты заметно ускорят вечернюю готовку. Останется разогреть сковороду и последовательно добавлять ингредиенты.

Прерывать приготовление после первого обжаривания курицы не нужно. В этот момент мясо ещё может быть сырым внутри: сразу продолжайте рецепт и доводите его до полной готовности.

Как хранить и разогревать

Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. Не ждите полного остывания большой сковороды на столе. Небольшие неглубокие ёмкости помогают быстрее охладить еду.

Храните блюдо в закрытом контейнере до 2 суток. После холодильника соус станет гуще, это нормально.

Разогревайте нужную порцию на слабом огне с 1-2 столовыми ложками воды или бульона. Аккуратно перемешивайте, чтобы не размять тыкву, и прогрейте курицу в центре до 74 °C.

Микроволновка тоже подойдёт. Накройте посуду крышкой для разогрева, в середине аккуратно перемешайте и убедитесь, что мясо прогрелось равномерно.

Для заморозки эта версия менее удобна: после размораживания тыква становится мягче, а сливочный соус может расслоиться. Лучше приготовить количество на ужин и следующий день.

С чем подать

Курица, тыква и грибы уже составляют достаточно сытное блюдо. Если хочется дополнения, выбирайте то, что хорошо сочетается со сливочным соусом:

рассыпчатый рис

картофельное пюре

гречку

булгур

широкую лапшу

свежий хлеб

тосты без сладких добавок

простой зелёный салат

Для быстрого ужина удобнее всего хлеб и немного салата. Хрустящий край хорошо подхватывает соус, а свежие листья добавляют лёгкость.

Рис или гречку можно сварить, пока готовится курица. Положите гарнир на тарелку, сверху добавьте мясо, грибы и тыкву, затем полейте соусом.

С картофельным пюре получится особенно мягкое и сытное сочетание. Само пюре лучше сделать без большого количества сливок и масла, их уже достаточно в основном блюде.

Если подаёте ужин прямо в сковороде, посыпьте зеленью перед тем, как нести на стол. Так петрушка сохранит свежий цвет и аромат.

Как итог

Эта курица удобна тем, что мясо, овощи и соус готовятся вместе, в одной сковороде. Нужно только дать курице и грибам подрумяниться, немного потушить тыкву и в конце добавить сливки. Духовку включать не придётся, а продукты легко найти в обычном магазине.

Курица остаётся сочной, тыква становится мягкой и слегка сладкой, грибы добавляют насыщенный вкус. Всё покрывает горячий сливочный соус с чесноком и тимьяном. Его достаточно, чтобы полить рис, смешать с пюре или собрать с тарелки кусочком хлеба.

Если тыква уже очищена, весь ужин займёт около 40 минут. Последние две минуты можно потратить на зелень и тарелки, пока сковорода стоит без огня. После этого лучше сразу садиться за стол: горячий соус и мягкие кусочки тыквы особенно хороши сразу после приготовления.