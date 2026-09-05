5 сентября 2026, 13:38

Яблоки, овсянка и немного масла: десерт к чаю, ради которого не придется возиться с тестом

Яблоки, овсянка и немного масла: десерт к чаю, ради которого не придется возиться с тестом

Если хочется чего-нибудь сладкого к чаю, совсем не обязательно доставать миксер и замешивать тесто. Яблочный крамбл готовится гораздо проще: яблоки нарезаются, сверху отправляется ароматная овсяная крошка - и все это запекается до золотистой корочки.

Через полчаса кухня уже пахнет корицей и печеными яблоками. А сам десерт получается особенно хорошим теплым.

Что понадобится

Для яблочной начинки:

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  • 5–6 средних яблок
  • 1–2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. крахмала - по желанию

Для хрустящей крошки:

  • 80 г овсяных хлопьев
  • 80 г муки
  • 70 г холодного сливочного масла
  • 50–70 г сахара
  • щепотка соли
  • немного ванильного сахара - по желанию

Как приготовить

Сначала займитесь яблоками. Удалите сердцевину и нарежьте их небольшими кубиками или тонкими дольками. Кожуру снимать необязательно, если она не слишком жесткая - она придаст десерту приятную фактурность.

Переложите яблоки в форму и смешайте с сахаром, корицей и лимонным соком. Если яблоки очень сочные, добавьте немного крахмала: он впитает лишнюю влагу, и начинка не получится слишком жидкой.

Теперь главная часть - та самая крошка, ради которой крамбл и любят. Смешайте овсяные хлопья с мукой, сахаром, солью и ванильным сахаром, затем добавьте холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками.

Перетрите все руками. Однородное тесто здесь совершенно не нужно - наоборот, небольшие кусочки масла сделают верхний слой более хрустящим и румяным.

Распределите крошку по яблокам ровным слоем и отправляйте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 30–35 минут, пока верх не станет золотистым, а яблоки под ним - мягкими.

С чем подавать

Крамбл лучше всего есть теплым. Можно просто поставить рядом чашку чая или кофе и больше ничего не придумывать.

Но есть вариант интереснее. Добавьте шарик ванильного мороженого, ложку густого йогурта, сметаны или немного взбитых сливок - и простой домашний десерт превращается почти в ресторанную историю.

На следующий день крамбл тоже не теряет своей привлекательности. Его можно немного прогреть в духовке или микроволновке: крошка станет мягче, зато яблочный вкус и аромат корицы станут еще заметнее.

Как сделать вкус интереснее

К яблокам можно добавить груши, немного изюма, клюквы или орехов. Еще один простой вариант - немного апельсиновой цедры.

Если не хочется слишком сладкого десерта, количество сахара в начинке легко уменьшить. А вот для основы лучше выбирать яблоки с легкой кислинкой: они хорошо сохраняют форму и не дают крамблу стать приторным.

Если в наличии только сладкие яблоки, ситуацию легко исправить лимонным соком и корицей. Получится тот самый домашний десерт, где минимум возни и максимум аромата.

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