Три картофелины и пачка творога - и вот уже готов ужин с хрустящей корочкой

Иногда для хорошего ужина не нужны ни длинный список ингредиентов, ни особые кулинарные навыки. Три картофелины, пачка творога, яйцо и немного сыра - из этого набора получается румяная запеканка с мягкой начинкой внутри. На подготовку уйдет совсем немного времени, а дальше всю работу сделает духовка.

Особенно хорошо этот рецепт выручает в те дни, когда холодильник уже почти пуст, а придумывать сложное блюдо совершенно не хочется. Картофель дает сытную основу, творог делает текстуру нежной, а сыр сверху отвечает за ту самую золотистую корочку.

Что понадобится на 2 порции

3 средние картофелины

200 г творога

1 яйцо

50–70 г твердого сыра

2 ст. ложки сметаны

соль по вкусу

черный перец по вкусу

сушеный или свежий чеснок по желанию

укроп или зеленый лук по желанию

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Консистенцию творожной смеси легко подстроить под себя. Если творог суховат, добавьте еще ложку сметаны. Влажному творогу дополнительная жидкость, скорее всего, не понадобится.

В чем главный секрет

Начать лучше с картофеля. Очистите клубни и натрите их на крупной терке, слегка посолите и оставьте примерно на пять минут. Затем картофель нужно очень хорошо отжать.

Этот шаг лучше не пропускать. В картофеле много влаги, и если ее оставить, запеканка вместо аппетитной румяной корочки может получиться слишком мягкой и водянистой.

Пока картофель отлеживается, можно заняться начинкой. В миске соедините творог, яйцо и сметану, добавьте соль, черный перец и чеснок. Для свежести вкуса хорошо подойдет немного мелко нарезанного укропа или зеленого лука.

Теперь остается самое простое: смешайте творожную массу с отжатым картофелем и хорошо перемешайте. Получившуюся смесь переложите в небольшую форму для запекания и разровняйте.

Сверху щедро посыпьте тертым твердым сыром. Именно он во время запекания превратится в аппетитную золотистую корочку.

Отправляем в духовку

Форму поставьте в духовку, заранее разогретую до 190 градусов. Запекайте примерно 30–40 минут.

Точное время зависит от духовки и от того, насколько толстым получился слой. Ориентироваться лучше по внешнему виду: сверху должна появиться золотистая корочка, а картофель внутри должен стать полностью мягким.

Когда блюдо готово, не спешите сразу разрезать его на порции. Оставьте запеканку на 5–10 минут - за это время она немного уплотнится и будет лучше держать форму.

Как получить особенно румяную корочку

Здесь все довольно просто: хорошо отжать картофель и не делать слой слишком толстым. Оптимально, если высота запеканки составляет около 3–4 сантиметров. Так она успеет равномерно пропечься и красиво подрумяниться сверху.

Если хочется особенно выразительной корочки, в последние пять минут можно включить верхний нагрев или гриль. Но далеко отходить от духовки в этот момент не стоит: сыр способен буквально за несколько минут перейти от золотистого к слишком темному.

Получается простой, сытный ужин из продуктов, которые вполне могут оказаться под рукой в обычный будний день. И, пожалуй, самое приятное здесь то, что картофель с творогом неожиданно хорошо работают вместе.