Лепёшка из творога в аэрофритюрнице: вирусный протеиновый хит без грамма муки

Представьте лепёшку, в которой почти нет углеводов, зато полно белка, а готовится она из двух ингредиентов, что и так лежат в холодильнике. Звучит как мечта тех, кто следит за питанием, - и именно поэтому TikTok сходит по ней с ума. Творожная лепёшка из аэрофритюрницы стала одним из самых воспроизводимых кулинарных трендов сезона.

Ролики с рецептом под тегами про high-protein и air fryer набирают десятки миллионов просмотров: люди снимают, как заменяют этой лепёшкой хлеб для сэндвича, основу для пиццы или просто едят её вместо тоста. Главная фишка - минимум усилий и максимум белка.

Как приготовить

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Возьмите половину стакана творога (подойдёт и обычный, и зернёный) и одно яйцо. Сложите их в блендер, добавьте по вкусу соль, чёрный перец, чесночный и луковый порошок - и взбейте до однородной гладкой массы без комочков.

Вылейте смесь на лист пергамента, разровняйте в форме лепёшки и отправьте в аэрофритюрницу, разогретую до 175 °C, примерно на 15 минут. Затем аккуратно переверните и подрумяньте ещё несколько минут, пока края не станут золотистыми, а сама лепёшка - плотной. Готово: можно класть начинку, сворачивать рулетом или использовать как основу под любимые топпинги.

Почему это работает

Вся конструкция держится на простой химии продуктов. Творог даёт белок и плотную структуру, а яйцо работает связующим - оно схватывается при нагреве и превращает жидкую массу в цельную лепёшку. Горячий циркулирующий воздух аэрофритюрницы быстро выпаривает лишнюю влагу и подсушивает «тесто» снаружи, поэтому мука здесь попросту не нужна.

В итоге получается основа с высоким содержанием белка и минимумом углеводов - то, за чем как раз охотятся любители протеиновых рецептов.

Маленький нюанс

Не у всех лепёшка выходит идеальной с первого раза: часть пользователей жалуется, что текстура получается слишком мягкой и «яичной», ближе к омлету. Чтобы этого избежать, не жалейте времени на подсушивание - лучше передержать пару минут, чем достать сыроватую лепёшку, - и обязательно хорошо взбейте массу, чтобы творог не остался крупинками.

Дешёвая, быстрая и по-настоящему сытная - неудивительно, что этот рецепт разлетелся по сети. А вы бы заменили такой лепёшкой привычный хлеб?