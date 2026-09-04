Тыква, чеснок и розмарин отправляются в духовку - через полчаса противень придется спасать от желающих попробовать

Тыква, которая обычно остается где-то между супом и кашей, может оказаться гораздо интереснее. Достаточно добавить немного чеснока, розмарина и лимонного сока, а затем отправить все в духовку. В результате получаются мягкие внутри и золотистые снаружи кусочки с ярким ароматом и легкой цитрусовой ноткой.

Ингредиенты на 2 порции

1 небольшой кусок мускатной сладкой тыквы

2 ст. л. оливкового масла

3 веточки свежего розмарина или 1 ч. л. сушеного

1 зубчик чеснока

сок ½ лимона

соль по вкусу

Как приготовить

Сначала разогрейте духовку до 220 °C. Тыкву очистите от семян и нарежьте дольками - слишком тонкими делать их не стоит, чтобы после запекания внутри сохранилась мягкая, почти кремовая текстура.

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Теперь самое интересное - ароматная смесь. Соедините оливковое масло с лимонным соком, добавьте измельченный чеснок и розмарин, затем слегка посолите. Получившимся маринадом хорошо смажьте каждый кусочек тыквы.

Разложите дольки на противне, застеленном бумагой для выпечки. Запекайте примерно 25–30 минут, пока края не подрумянятся, а сама тыква не станет мягкой.

Примерно в середине приготовления кусочки можно перевернуть. Так они равномернее покроются золотистой корочкой.

Подавать тыкву лучше горячей. Она хороша сама по себе - например, с ложкой йогурта или сметаны, - но вполне может заменить привычный гарнир к мясу, рыбе или киноа.

И самое приятное: никаких сложных кулинарных приемов здесь не требуется. Хорошая тыква, несколько ароматных добавок и духовка делают почти всю работу.