Пельмени больше не варю: кладу замороженными на сковороду и заливаю этим соусом

Пельмени обычно идут по одному и тому же сценарию: кастрюля, кипяток, шумовка, сметана. Это работает, но иногда хочется получить из того же самого продукта что-то более интересное, без лишней возни и без ощущения очередного дежурного ужина. Здесь как раз такой случай. Замороженные пельмени сразу отправляются на сковороду, слегка подрумяниваются, потом доходят под крышкой в сметанно-сырном соусе и на выходе превращаются почти в запеканку, только быстрее.

В результате получается не просто тарелка пельменей, а полноценное горячее блюдо: снизу мягкие пельмени, сверху густой светлый соус, расплавленный сыр, немного зелени и тот самый вид, из-за которого рецепт хочется открыть даже тем, кто вообще не собирался сегодня ничего готовить. И ещё один плюс, кастрюля здесь действительно не нужна.

Пельмени на сковороде в сметанно-сырном соусе

Время: около 20 минут

Порции: 3-4

Сложность: простая

Посуда: большая сковорода с крышкой

Лучше всего есть: сразу, горячими, пока соус остаётся густым, а сыр сверху тянется

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Ингредиенты

Для основы

замороженные пельмени, 500 г

растительное масло, 1-1,5 столовой ложки

репчатый лук, 1 небольшая головка, по желанию

чёрный перец, по вкусу

Пельмени лучше брать среднего размера, не слишком крупные и не совсем мелкие. С большими время приготовления чуть увеличится, а очень мелкие быстрее теряют форму и могут начать разваливаться в соусе.

Идеально подходят обычные мясные пельмени с понятным составом. Здесь не нужен деликатесный продукт, но и самые дешёвые лучше не брать. Если внутри мало начинки или тесто слишком тонкое, красивого результата не получится.

Лук не обязателен, но с ним вкус становится глубже. Он слегка размягчается в начале, потом смешивается с соусом и делает блюдо больше похожим на горячий ужин, чем на просто пельмени в новой подаче.

Для сметанно-сырного соуса

сметана, 200 г

вода, 180-200 мл

твёрдый сыр, 120-150 г

чеснок, 1-2 зубчика

соль, по вкусу

паприка, 1 чайная ложка

сушёный чеснок, по желанию

щепотка итальянских трав или сушёного укропа, по желанию

Сметану лучше брать не самую жидкую, примерно 15-20 процентов. Она даёт мягкую основу, хорошо соединяется с сыром и не уходит в пустую водянистость.

Сыр нужен тот, который нормально плавится. Хорошо работают гауда, эдам, чеддер, российский и подобные повседневные сорта. Слишком сухой твёрдый сыр даст вкус, но не ту приятную тягучую верхушку.

Воду в соус обязательно добавлять. Без неё сметана окажется слишком густой, а пельмени просто не успеют нормально дойти до готовности под крышкой. Здесь нам нужен именно соус, а не плотная сырная намазка.

Для подачи

зелёный лук или укроп, небольшой пучок

свежемолотый чёрный перец, по вкусу

немного дополнительного сыра, по желанию

сметана, по желанию

маринованный огурец или свежие овощи, по желанию

Зелень лучше добавлять уже в самом конце. Она освежает плотный сливочный вкус и делает подачу живее.

Дополнительная сметана обычно не нужна, соус и так получается достаточно мягким. Но если хочется более домашней подачи, небольшая ложка сверху вполне уместна.

Маринованный огурец или просто свежие овощи рядом работают очень хорошо. Пельмени в сырном соусе довольно сытные, поэтому лёгкий контраст только на пользу.

Как готовить

1. Подготовьте всё заранее

Достаньте сыр и сразу натрите его на крупной тёрке. Чеснок мелко порубите или пропустите через пресс. Если используете лук, нарежьте его тонкими четвертькольцами или мелким кубиком.

В отдельной миске соедините сметану и воду. Размешайте до однородности, чтобы потом не возиться с этим у горячей сковороды.

Добавьте в соус паприку, немного соли, чёрный перец, чеснок и, если хочется, щепотку сушёных трав. Ещё раз всё хорошо перемешайте.

Пельмени размораживать не нужно. В этом рецепте они должны идти на сковороду прямо из морозилки.

2. Слегка обжарьте лук и пельмени

Разогрейте большую сковороду на среднем огне и влейте растительное масло.

Если используете лук, сначала быстро обжарьте его 2-3 минуты до мягкости. Сильная золотистость не нужна, он должен просто стать чуть слаще и мягче.

Выложите замороженные пельмени в один слой. Дайте им спокойно полежать 2 минуты, затем аккуратно переверните или встряхните сковороду.

Нужно не жарить их до полной готовности, а только слегка прихватить поверхность. На тесте должны появиться светло-золотистые участки. Именно этот шаг потом даёт более интересную текстуру.

3. Залейте соусом

Когда пельмени чуть схватились, влейте подготовленный сметанный соус прямо в сковороду.

Соус должен доходить примерно до середины пельменей, но не полностью их топить. Если жидкости явно мало, добавьте ещё 2-3 столовые ложки воды.

Аккуратно распределите соус ложкой по всей поверхности. Если в нём есть чеснок и специи, следите, чтобы они не остались одной кучкой в центре.

На этом этапе можно попробовать соус ложкой и быстро подправить соль, если нужно. Но помните, впереди ещё сыр, а он тоже даст солёность.

4. Готовьте под крышкой

Накройте сковороду крышкой и уменьшите огонь до среднего или чуть ниже среднего.

Готовьте 7-9 минут. За это время пельмени дойдут внутри, а соус станет гуще и мягче.

Пару раз можно аккуратно открыть крышку и посмотреть, что происходит. Если соус выпаривается слишком быстро, добавьте немного горячей воды. Если, наоборот, его слишком много, последние 1-2 минуты готовьте уже без крышки.

Мешать aggressively не нужно. Пельмени в этот момент уже становятся мягче, и лишние движения могут повредить тесто.

5. Добавьте сыр

Когда пельмени почти готовы, снимите крышку и посыпьте всё тёртым сыром.

Часть сыра можно вмешать в сам соус, а основную часть оставить сверху. Так получится и более насыщенный вкус, и красивая расплавленная шапка.

Если любите особенно сырный вариант, сверху можно положить чуть больше. Но полностью засыпать толстым слоем тоже не стоит, иначе блюдо станет тяжёлым.

После добавления сыра огонь должен быть умеренным, без активного бурления. Нам нужно, чтобы сыр расплавился, а не начал отделяться жиром.

6. Доведите до красивой текстуры

Снова накройте сковороду крышкой буквально на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.

Затем крышку можно снять ещё на минуту. За это время верх слегка стабилизируется, а соус под ним останется густым и гладким.

Если хочется чуть более румяного вида, а сковорода подходит для духовки, можно на 1-2 минуты поставить её под верхний нагрев. Но это необязательно. На обычной плите всё тоже отлично получается.

Готовое блюдо должно выглядеть так: пельмени мягкие, но не разваленные, соус светлый и густой, сыр расплавленный и тянущийся.

7. Дайте минуту постоять и подавайте

Выключите огонь и оставьте сковороду на 1-2 минуты. За это время соус станет ещё чуть более собранным.

Посыпьте сверху зеленью и свежемолотым чёрным перцем. Если хочется, можно добавить ещё немного тёртого сыра или каплю сметаны уже в тарелку.

Подавайте сразу, лучше прямо из сковороды или переложив в широкие тёплые тарелки. Пока блюдо горячее, оно особенно хорошо выглядит и естся.

Если хотите более эффектную подачу, рядом можно положить пару ломтиков маринованного огурца или простой овощной салат.

Почему этот способ работает

Главная идея в том, что пельмени сначала получают лёгкую обжарку, а потом доходят до готовности уже в соусе. Из-за этого тесто не становится водянистым, как после обычной кастрюли, а сохраняет более интересную текстуру.

Соус тоже ведёт себя иначе, чем просто сметана сверху на готовые пельмени. Он успевает соединиться с сыром, мясным соком и специями, становится цельным и реально превращает блюдо в отдельный рецепт, а не просто в вариант подачи.

И ещё важен сам контраст. Внутри знакомые пельмени, но сверху уже сливочная горячая шапка, зелень, сыр. Это понятная еда, которая внезапно выглядит намного аппетитнее привычной версии.

Какие пельмени подходят лучше всего

Лучше всего обычные замороженные мясные пельмени среднего размера. С ними проще всего получить нужный баланс между тестом, начинкой и временем приготовления.

Слишком крупные тоже можно использовать, но тогда время под крышкой придётся немного увеличить. Иногда до 10-12 минут, в зависимости от толщины теста.

Очень мелкие пельмени для этого блюда хуже. Они быстро становятся мягкими и в соусе могут потерять форму.

Если пельмени домашние и уже слегка обсыпаны мукой, это не страшно. Но её излишки лучше немного стряхнуть, чтобы соус не получился слишком тяжёлым и клейким.

Каким должен быть правильный соус

Он не должен быть слишком густым с самого начала. Пока пельмени готовятся, часть жидкости уйдёт, а крахмал и мука с поверхности теста слегка загустят всё сами.

Сметана, вода, чеснок, паприка и сыр дают уже вполне цельный вкус. Здесь не нужно городить сложную подливу. Наоборот, чем проще основа, тем понятнее результат.

Если положить слишком много сметаны и почти не дать воды, получится тяжёлая масса, а не соус. Если воды будет слишком много, блюдо начнёт напоминать просто пельмени в жидкой подливке. Поэтому баланс здесь очень важен.

Как не получить кашу вместо ужина

Первое правило, не пытаться готовить всё на сильном огне. Соус быстро уварится, низ начнёт приставать, а пельмени сверху ещё не успеют нормально дойти.

Второе, не мешать постоянно. Пельмени должны спокойно готовиться и удерживать форму.

Третье, не переливать жидкость. Соус должен обволакивать, а не превращать сковороду в суп.

И четвёртое, не передерживать под крышкой. Как только пельмени готовы, а сыр расплавился, блюдо можно снимать.

Главные ошибки

Взяли слишком маленькую сковороду

Пельмени лежат в несколько плотных слоёв, готовятся неравномерно и начинают слипаться.

Не дали им чуть подрумяниться в начале

Тогда теряется вся фишка рецепта, и блюдо становится ближе к обычным тушёным пельменям.

Сразу положили слишком много соли

Сметана и особенно сыр потом легко доводят блюдо до пересола.

Налили слишком много воды

Соус станет жидким, а вкус окажется размытым.

Перегрели после добавления сыра

Сыр может начать отделяться жиром, а текстура получится менее приятной.

Слишком активно мешали

Пельмени рвутся, начинка выходит в соус, и вид уже не тот.

Подавали не сразу

Через время блюдо всё ещё остаётся вкусным, но именно горячим оно работает лучше всего.

Варианты, если хочется немного изменить рецепт

Можно добавить шампиньоны. Их лучше сначала отдельно быстро обжарить, а потом уже соединить с пельменями и соусом.

Если хочется более яркого вкуса, в соус можно положить ложку горчицы. Она хорошо сочетается со сметаной и мясной начинкой.

Для более насыщенной версии подойдёт немного жареного бекона или копчёной паприки. Но важно не переборщить, чтобы вкус самих пельменей не потерялся.

Вместо обычного твёрдого сыра можно взять смесь сыров. Например, часть моцареллы для тянущейся текстуры и часть чеддера для вкуса.

Если хочется зелёную версию, в конце хорошо работает укроп или немного зелёного лука.

Можно ли приготовить заранее

Полностью готовить заранее можно, но лучше всё же есть это блюдо сразу. Весь его смысл в горячем расплавленном сыре и свежем густом соусе.

Зато можно заранее натереть сыр, нарезать лук и смешать соус. Тогда вечером всё соберётся буквально за 15-20 минут.

Если нужно приготовить на двоих в разное время, лучше сделать одну порцию сразу, а вторую собрать позже, чем долго держать готовое блюдо на плите.

Как хранить

Остатки переложите в контейнер и уберите в холодильник.

Хранить лучше не дольше 1 суток. На следующий день вкус остаётся хорошим, но соус становится плотнее, а текстура уже не такая нежная.

Разогревать лучше на слабом огне в сковороде, добавив 1-2 ложки воды. В микроволновке тоже можно, но аккуратно, короткими интервалами.

Если хочется снова оживить блюдо, сверху при разогреве можно добавить ещё немного сыра.

С чем подать

Пельмени в сметанно-сырном соусе довольно сытные, поэтому дополнения лучше выбирать свежие и простые:

салат из огурцов

салат из помидоров

свежую зелень

маринованные огурцы

маринованный лук

ржаной хлеб

хрустящий багет

овощную нарезку

кефир

чай

Самый удачный вариант, простой салат из помидоров и огурцов. Он даёт нужную свежесть и не спорит с горячим сырным вкусом.

Маринованные огурцы тоже отлично подходят. Небольшая кислинка хорошо освежает плотный соус.

Если хочется совсем домашней подачи, рядом можно просто поставить хлеб и тарелку с зеленью. Этого вполне достаточно.

Как итог

Этот рецепт хорош тем, что берёт самый понятный продукт и собирает из него что-то заметно более эффектное без лишней сложности. Пельмени остаются пельменями, но за счёт сковороды, сметанного соуса и расплавленного сыра воспринимаются уже как полноценное отдельное блюдо.

Кастрюля не нужна, долгой возни нет, а результат получается таким, что его хочется повторить. Особенно в те дни, когда нужен быстрый ужин, но совсем не хочется есть что-то скучное и дежурное.