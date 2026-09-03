Куриные котлеты больше не жарю: кабачок делает их особенно сочными

Куриные котлеты легко пересушить - особенно если готовить их на сковороде. Есть простой способ сохранить нежность: добавить в фарш тертый кабачок и отправить котлеты в духовку. Кабачок удерживает влагу внутри, благодаря чему котлеты получаются мягкими и сочными. А еще не придется стоять у плиты, следить за маслом и отмывать кухню от брызг.

Что понадобится

Из указанного количества продуктов получится примерно 10–12 небольших котлет:

500 г куриного фарша;

1 небольшой кабачок - примерно 250–300 г;

1 яйцо;

1 небольшая луковица;

1 зубчик чеснока - по желанию;

2–3 ст. ложки овсяных хлопьев, манки или панировочных сухарей;

около 1 ч. ложки соли без горки;

черный перец по вкусу;

паприка, сушеный укроп или итальянские травы - по желанию;

немного масла для формы или бумаги для выпечки.

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Главный секрет - хорошо отжать кабачок

Кабачок вымойте и натрите на крупной терке. Молодой можно использовать вместе с кожицей, а у крупного лучше снять плотную кожуру и удалить крупные семена.

Посолите натертый кабачок и оставьте примерно на 5–10 минут. За это время он даст сок. Его нужно хорошо отжать руками или через сито - это важно, иначе фарш получится слишком жидким, а котлеты могут начать распадаться.

Лук мелко нарежьте или натрите. Чеснок пропустите через пресс, если решили его добавить.

Смешиваем и формируем котлеты

В большой миске соедините куриный фарш, отжатый кабачок, лук, яйцо, соль, перец и выбранные специи. Затем добавьте овсяные хлопья, манку или панировочные сухари и тщательно перемешайте.

После этого фаршу стоит дать постоять 10–15 минут. Сухие ингредиенты впитают лишнюю влагу, и масса станет более удобной для формирования котлет.

Разогрейте духовку до 180–190 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки или слегка смажьте маслом.

Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и разложите их на противне. Запекайте около 25–30 минут.

Если хочется румяной корочки, в конце можно включить гриль на 3–5 минут. Только не оставляйте котлеты без присмотра: куриный фарш легко пересушить, а здесь как раз хочется сохранить ту самую мягкость и сочность.