Куриные котлеты больше не жарю: кабачок делает их особенно сочными

Куриные котлеты легко пересушить - особенно если готовить их на сковороде. Есть простой способ сохранить нежность: добавить в фарш тертый кабачок и отправить котлеты в духовку. Кабачок удерживает влагу внутри, благодаря чему котлеты получаются мягкими и сочными. А еще не придется стоять у плиты, следить за маслом и отмывать кухню от брызг.
Что понадобится
Из указанного количества продуктов получится примерно 10–12 небольших котлет:
- 500 г куриного фарша;
- 1 небольшой кабачок - примерно 250–300 г;
- 1 яйцо;
- 1 небольшая луковица;
- 1 зубчик чеснока - по желанию;
- 2–3 ст. ложки овсяных хлопьев, манки или панировочных сухарей;
- около 1 ч. ложки соли без горки;
- черный перец по вкусу;
- паприка, сушеный укроп или итальянские травы - по желанию;
- немного масла для формы или бумаги для выпечки.
Главный секрет - хорошо отжать кабачок
Кабачок вымойте и натрите на крупной терке. Молодой можно использовать вместе с кожицей, а у крупного лучше снять плотную кожуру и удалить крупные семена.
Посолите натертый кабачок и оставьте примерно на 5–10 минут. За это время он даст сок. Его нужно хорошо отжать руками или через сито - это важно, иначе фарш получится слишком жидким, а котлеты могут начать распадаться.
Лук мелко нарежьте или натрите. Чеснок пропустите через пресс, если решили его добавить.
Смешиваем и формируем котлеты
В большой миске соедините куриный фарш, отжатый кабачок, лук, яйцо, соль, перец и выбранные специи. Затем добавьте овсяные хлопья, манку или панировочные сухари и тщательно перемешайте.
После этого фаршу стоит дать постоять 10–15 минут. Сухие ингредиенты впитают лишнюю влагу, и масса станет более удобной для формирования котлет.
Разогрейте духовку до 180–190 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки или слегка смажьте маслом.
Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и разложите их на противне. Запекайте около 25–30 минут.
Если хочется румяной корочки, в конце можно включить гриль на 3–5 минут. Только не оставляйте котлеты без присмотра: куриный фарш легко пересушить, а здесь как раз хочется сохранить ту самую мягкость и сочность.