Тыква уже в сезоне: этот нежный суп хочется готовить весь сентябрь

Сентябрь - самое время для тыквенного супа. Сезонные овощи, приятный аромат специй и нежная кремовая текстура делают его одним из тех блюд, которые особенно хорошо подходят для первых прохладных дней. А готовится он довольно просто.

Для супа понадобится 1 кг очищенной тыквы, по одной луковице и моркови, два картофеля и два зубчика чеснока. Также нужны литр овощного или куриного бульона, две столовые ложки оливкового масла, соль, перец и четверть чайной ложки молотого мускатного ореха. Если хочется сделать суп еще нежнее, можно добавить 100 мл сливок.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Овощи очистите и нарежьте небольшими кусочками. В кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Затем положите измельченный чеснок и подержите на огне еще около минуты.

Следом отправляйте в кастрюлю тыкву, морковь и картофель. Залейте все бульоном, доведите до кипения и варите примерно 20 минут на среднем огне - овощи должны стать мягкими.

Теперь суп можно превратить в однородное пюре. Снимите кастрюлю с плиты и пробейте содержимое погружным блендером до гладкой кремовой консистенции.

Осталось самое приятное - добавить соль, перец и мускатный орех. При желании влейте сливки: они сделают вкус мягче, а текстуру - еще более шелковистой.

Разлейте горячий суп по тарелкам и добавьте немного свежей зелени - подойдет петрушка или кинза. Подавать его лучше с хлебом или хрустящими гренками.

Получается простой, ароматный и по-настоящему осенний обед, для которого не нужны сложные ингредиенты или много времени у плиты.